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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 26 лют, 2023 22:21
flyman написав:
Литві, Латвії і Польщі напрягтися
Беларускі Гаюн повідомляє, що ДРЛВ А-50У ВКС рф в Мачулищах був атакований двома дронами
За словами BYPOL, організатори диверсії вже за кордоном та в безпеці.
«Беларускі Гаюн» також має інформацію, що силовики Лукашенко знайшли сумку з пультами управління дронами.
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Додано: Нед 26 лют, 2023 22:53
flyman написав:
Литві, Латвії і Польщі напрягтися
кстати как там твой сфинкер, не луснул ще от перенапряги?
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Додано: Нед 26 лют, 2023 23:24
lapay написав:
Відповість ухилянт в зеленому плащі і жовтому шоломі.
Якщо серьозно, то, найвірогідніше, що піонери повірили чесному слову офіцера (білоруському міністру оборони), а не директору ЦРУ. Розвели, як котят, в результаті всі сили кинули на Донбас, не активували ТРО і т.д. Страшні не самі помилки, всі помиляються, гірше вперте заперечення своїх помилок і репресії проти викривачів.
Якщо подивитися на обстановку в той момент - то в ОРДЛО вже почалася мобілізація. Ясно, що частину військ треба було перекидати туди.
А висадка десанту могла піти куди завгодно: хоч на аеропорт Київ (Жуляни), хоч в Бориспіль, Васильків та Святошин, ясно що малоймовірно обидва варіанти. Також висадка могла бути в центрі Києва. Ще могли бути екзотичні варіанти з Білою Церквою та Узином...
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Додано: Пон 27 лют, 2023 00:27
vitaliian написав:
начальник Львовского областного центра комплектования полковник Александр Тищенко в интервью ТСН.ua сообщил, что для регистрации или расторжения брака, регистрации места жительства, продажи недвижимого имущества и других услуг необходимо предоставить справку из своего территориального центра комплектования и социальной поддержки. «Для того, чтобы устроиться на работу, тоже нужно иметь военно-учетный документ или документ, который его заменяет», — добавил Александр Тищенко.
Отчуждение недвижимости не нуждается в наличии военного билета. Об этом заявил председатель Нотариальной палаты Украины Владимир Марченко.
«Этот вопрос регулируется ПОРЯДКОМ совершения нотариальных действий нотариусами Украины (НАКАЗ 22.02.2012 № 296/5), который не содержит такого требования, как предоставление нотариусу документов о военном учете для совершения нотариального действия. В Гражданский кодекс Украины по состоянию на сегодняшний день также не вносилось никаких изменений по этому вопросу», - подчеркнул он.
В советские времена для трудоустройства обязательно требовался воинский документ с отметкой о постановке на учёт.
Этого было достаточно.
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