RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 3645364636473648
Повідомлення Додано: Нед 26 лют, 2023 22:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:Литві, Латвії і Польщі напрягтися

Беларускі Гаюн повідомляє, що ДРЛВ А-50У ВКС рф в Мачулищах був атакований двома дронами
За словами BYPOL, організатори диверсії вже за кордоном та в безпеці.
«Беларускі Гаюн» також має інформацію, що силовики Лукашенко знайшли сумку з пультами управління дронами.
Василь-Рівне
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5739
З нами з: 07.04.12
Подякував: 6497 раз.
Подякували: 2942 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Нед 26 лют, 2023 22:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:Литві, Латвії і Польщі напрягтися

кстати как там твой сфинкер, не луснул ще от перенапряги?
Прохожий
 
Повідомлень: 12973
З нами з: 05.06.13
Подякував: 890 раз.
Подякували: 1412 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 26 лют, 2023 23:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  lapay написав:Відповість ухилянт в зеленому плащі і жовтому шоломі.
Якщо серьозно, то, найвірогідніше, що піонери повірили чесному слову офіцера (білоруському міністру оборони), а не директору ЦРУ. Розвели, як котят, в результаті всі сили кинули на Донбас, не активували ТРО і т.д. Страшні не самі помилки, всі помиляються, гірше вперте заперечення своїх помилок і репресії проти викривачів.

Якщо подивитися на обстановку в той момент - то в ОРДЛО вже почалася мобілізація. Ясно, що частину військ треба було перекидати туди.
А висадка десанту могла піти куди завгодно: хоч на аеропорт Київ (Жуляни), хоч в Бориспіль, Васильків та Святошин, ясно що малоймовірно обидва варіанти. Також висадка могла бути в центрі Києва. Ще могли бути екзотичні варіанти з Білою Церквою та Узином...
Denik
 
Повідомлень: 1888
З нами з: 23.02.09
Подякував: 549 раз.
Подякували: 1047 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 00:27

  vitaliian написав:
начальник Львовского областного центра комплектования полковник Александр Тищенко в интервью ТСН.ua сообщил, что для регистрации или расторжения брака, регистрации места жительства, продажи недвижимого имущества и других услуг необходимо предоставить справку из своего территориального центра комплектования и социальной поддержки. «Для того, чтобы устроиться на работу, тоже нужно иметь военно-учетный документ или документ, который его заменяет», — добавил Александр Тищенко.


Отчуждение недвижимости не нуждается в наличии военного билета. Об этом заявил председатель Нотариальной палаты Украины Владимир Марченко.

«Этот вопрос регулируется ПОРЯДКОМ совершения нотариальных действий нотариусами Украины (НАКАЗ 22.02.2012 № 296/5), который не содержит такого требования, как предоставление нотариусу документов о военном учете для совершения нотариального действия. В Гражданский кодекс Украины по состоянию на сегодняшний день также не вносилось никаких изменений по этому вопросу», - подчеркнул он.

В советские времена для трудоустройства обязательно требовался воинский документ с отметкой о постановке на учёт.
Этого было достаточно.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 24022
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4700 раз.
 
Профіль
2
2
5
  #<1 ... 3645364636473648
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 113238
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 482624
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 4905
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.