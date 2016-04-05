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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3645364636473648
Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 00:27

  vitaliian написав:
начальник Львовского областного центра комплектования полковник Александр Тищенко в интервью ТСН.ua сообщил, что для регистрации или расторжения брака, регистрации места жительства, продажи недвижимого имущества и других услуг необходимо предоставить справку из своего территориального центра комплектования и социальной поддержки. «Для того, чтобы устроиться на работу, тоже нужно иметь военно-учетный документ или документ, который его заменяет», — добавил Александр Тищенко.


Отчуждение недвижимости не нуждается в наличии военного билета. Об этом заявил председатель Нотариальной палаты Украины Владимир Марченко.

«Этот вопрос регулируется ПОРЯДКОМ совершения нотариальных действий нотариусами Украины (НАКАЗ 22.02.2012 № 296/5), который не содержит такого требования, как предоставление нотариусу документов о военном учете для совершения нотариального действия. В Гражданский кодекс Украины по состоянию на сегодняшний день также не вносилось никаких изменений по этому вопросу», - подчеркнул он.

В советские времена для трудоустройства обязательно требовался воинский документ с отметкой о постановке на учёт.
Этого было достаточно.
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 09:27

  Starikan написав:flyman
Щодо Гостомеля...
Подивіться 3 частину відео Солоніна про війну Судного дня.
Як працювала "славетна" ізраїльська розвідка та керівництво перед війною.
Сторона, що починає війну, завжди має перевагу.

Роль Штатів та особисто Кісінджера там теж зображено широкими мазками 8) Дуже вони не хотіли сваритися із арабами та СРСР, це ж був початок "розрядки".


розрядка від срср-це така домовленість стосовно один одного -ми не чіпаємо США, ви нас
а ви не заважаєте нашим людожерським проектам у країнах 3го світу

у пуйла така сама політика-вот вам дешевий газ і ми робимо що завгодно з Грузією, Україною (Молдовою)

подивиться 4 частину -де кіссінжер ...
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 09:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:В советские времена для трудоустройства обязательно требовался воинский документ с отметкой о постановке на учёт.

в советские времена было все просто и красиво-на учет не хотели ставить без прописки, а паспортиска в ЖЕКе не брала паспорт (чтобы отнести в паспортный стол-без постановки на воинкий учет), пришлось подмазать
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