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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3646364736483649>
Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 09:27

  Starikan написав:flyman
Щодо Гостомеля...
Подивіться 3 частину відео Солоніна про війну Судного дня.
Як працювала "славетна" ізраїльська розвідка та керівництво перед війною.
Сторона, що починає війну, завжди має перевагу.

Роль Штатів та особисто Кісінджера там теж зображено широкими мазками 8) Дуже вони не хотіли сваритися із арабами та СРСР, це ж був початок "розрядки".


розрядка від срср-це така домовленість стосовно один одного -ми не чіпаємо США, ви нас
а ви не заважаєте нашим людожерським проектам у країнах 3го світу

у пуйла така сама політика-вот вам дешевий газ і ми робимо що завгодно з Грузією, Україною (Молдовою)

подивиться 4 частину -де кіссінжер ...
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 09:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:В советские времена для трудоустройства обязательно требовался воинский документ с отметкой о постановке на учёт.

в советские времена было все просто и красиво-на учет не хотели ставить без прописки, а паспортиска в ЖЕКе не брала паспорт (чтобы отнести в паспортный стол-без постановки на воинкий учет)

также была проблема прописаться в общаге (так как на общагу давали временный ордер, если хочешь постоянный-пиши заяву, что не претендуешь на улучшение условий и снимаешься с квартирной очереди), позднем ссср и первые годы независимости эти вопросы решались взятками (300-1000 дол), фиктивный развод(уход в общагу) и тд
Востаннє редагувалось prodigy в Пон 27 лют, 2023 10:04, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 10:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Denik написав:А висадка десанту могла піти куди завгодно: хоч на аеропорт Київ (Жуляни), хоч в Бориспіль, Васильків та Святошин, ясно що малоймовірно обидва варіанти.


все це наводить на думку, що Гостомель був пасткою.
не забуваємо , про кількість руззьких сексотів , що вправно доповідали ,
тим же телеграмом.
УкрПравда дає розповідь, як наша артилерія нищила на підступах до Києва.
Корректував місцевий житель Гостомеля.
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 10:09

  Goodman написав:
  Denik написав:А висадка десанту могла піти куди завгодно: хоч на аеропорт Київ (Жуляни), хоч в Бориспіль, Васильків та Святошин, ясно що малоймовірно обидва варіанти.


все це наводить на думку, що Гостомель був пасткою.
не забуваємо , про кількість руззьких сексотів , що вправно доповідали ,
тим же телеграмом.
УкрПравда дає розповідь, як наша артилерія нищила на підступах до Києва.
Корректував місцевий житель Гостомеля.

Бородянка була пасткою, і Буча, і Херсон, і взагалі напад на Україну - це суперпастка,
а українці наживка
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 10:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

А правда, що з 2019 року не було контракту, кароч не куплено жодного снаряду і міни? Жодного
beee
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 10:12

  Goodman написав:
  Denik написав:А висадка десанту могла піти куди завгодно: хоч на аеропорт Київ (Жуляни), хоч в Бориспіль, Васильків та Святошин, ясно що малоймовірно обидва варіанти.


все це наводить на думку, що Гостомель був пасткою.
не забуваємо , про кількість руззьких сексотів , що вправно доповідали ,
тим же телеграмом.
УкрПравда дає розповідь, як наша артилерія нищила на підступах до Києва.
Корректував місцевий житель Гостомеля.


почитайте яка кількість була захисників і яке у них було потужне озброєння
дякуємо і вклоняємось низько тим хто вистояв і відбив атаки десанту

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%97_%D0%B7%D0%B0_%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 10:18

  beee написав:А правда, що з 2019 року не було контракту, кароч не куплено жодного снаряду і міни? Жодного

Подивіться і передайте усім, хто каже, що нічого не придбалося з 2019 року.

https://www.ukrmilitary.com/p/purchase- ... armed.html
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 10:51

  beee написав:А правда, що з 2019 року не було контракту, кароч не куплено жодного снаряду і міни? Жодного
ХЗ, військова таємниця... як і ракетна програма яка наче і була, а от на скільки її "звернули" щось ніхто відповісти не може. Що відомо так те що у Пашинського були найкращі міномети, що згорів аналоговнет развідувальний холодильник на "Кузні на Рибальському" та що Україна втратили майже всі великі калібри, " Точкі" та бк для смерчів на арсеналах у Калинівкі, Ічні та Балаклеї...
d44
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 11:18

  d44 написав:
  beee написав:А правда, що з 2019 року не було контракту, кароч не куплено жодного снаряду і міни? Жодного
ХЗ, військова таємниця... як і ракетна програма яка наче і була, а от на скільки її "звернули" щось ніхто відповісти не може. Що відомо так те що у Пашинського були найкращі міномети, що згорів аналоговнет развідувальний холодильник на "Кузні на Рибальському" та що Україна втратили майже всі великі калібри, " Точкі" та бк для смерчів на арсеналах у Калинівкі, Ічні та Балаклеї...

Що за тролінг.
Вище ж посилання є.
В ньому окремі посилання.
Наприклад, за 2019 рік по снарядам:
Поставлено ракет та боєприпасів:

300-мм реактивних снарядів Р624 “Вільха” (перша партія) – 48 шт;
152-мм осколково-фугасний снаряд до гармат “Гіацинт” – 2160 шт;
стартові порохові заряди до 73 мм СПГ-9:
до ОГ-9 – 42 000 шт;
до ПГ-9 – 60 000 шт;
підривники ГО-2 – 41 000 шт.

https://www.ukrmilitary.com/p/purchase- ... armed.html
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 11:19

  detroytred написав:
  d44 написав:
  beee написав:А правда, що з 2019 року не було контракту, кароч не куплено жодного снаряду і міни? Жодного
ХЗ, військова таємниця... як і ракетна програма яка наче і була, а от на скільки її "звернули" щось ніхто відповісти не може. Що відомо так те що у Пашинського були найкращі міномети, що згорів аналоговнет развідувальний холодильник на "Кузні на Рибальському" та що Україна втратили майже всі великі калібри, " Точкі" та бк для смерчів на арсеналах у Калинівкі, Ічні та Балаклеї...

Що за тролінг.
Вище ж посилання є.
В ньому окремі посилання.
Наприклад, за 2019 рік по снарядам:
Поставлено ракет та боєприпасів:

300-мм реактивних снарядів Р624 “Вільха” (перша партія) – 48 шт;
152-мм осколково-фугасний снаряд до гармат “Гіацинт” – 2160 шт;
стартові порохові заряди до 73 мм СПГ-9:
до ОГ-9 – 42 000 шт;
до ПГ-9 – 60 000 шт;
підривники ГО-2 – 41 000 шт.

https://www.ukrmilitary.com/p/purchase- ... armed.html

2019 рік це ще при бюджеті, закладеному при ПАПі
flyman
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