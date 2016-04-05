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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3646364736483649
Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 11:22

flyman
З загальної таблиці.
2020 рік перша ж строчка -- "боєприпаси різного призначення – 3 281 442*.
Далі:
керовані авіаційні боєприпаси – 180*
некеровані авіаційні ракети – 470*

Навіть два автоклуб-друкарня придбано.
Що це за звір?))
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 27 лют, 2023 11:27, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 11:26

  detroytred написав:flyman
З загальної таблиці.
2020 рік перша ж строчка -- "боєприпаси різного призначення – 3 281 442*.

Навіть два автоклуб-друкарня придбано.
Що це за звір?))

мабуть, шалений прінтер
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 11:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

В КИЕВЕ МОГУТ ПЕРЕИМЕНОВАТЬ УЛИЦУ В ЧЕСТЬ ПОГИБШЕГО ГЛАВЫ МВД ДЕНИСА МОНАСТЫРСКОГО.
Соответствующее обращение в мэру Киева и главе КГГА Виталию Кличко подготовила депутат от фракции "Слуга народа" Галина Янченко ©
Интересно, что выдающегося он сделал, кроме как убил ребёнка.
Почему не назвать улицы в честь погибших лётчиков, комбригов, тысяч героев?
если кто-то из депутатов или шестёрок читает, вы что там, совсем анулись?
beee
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 11:37

beee я тут было возмутился слишком шикарными похоронами, людей жалко но зачем унижать тех кто гибнет на фронте и кого хоронят куда скромнее. Власть меняется, а отношение к людям нет.
vitaliian
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  #<1 ... 3646364736483649
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