flyman
З загальної таблиці.
2020 рік перша ж строчка -- "боєприпаси різного призначення – 3 281 442*.
Далі:
керовані авіаційні боєприпаси – 180*
некеровані авіаційні ракети – 470*
Навіть два автоклуб-друкарня придбано.
Що це за звір?))
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Додано: Пон 27 лют, 2023 11:22
flyman
З загальної таблиці.
2020 рік перша ж строчка -- "боєприпаси різного призначення – 3 281 442*.
Далі:
керовані авіаційні боєприпаси – 180*
некеровані авіаційні ракети – 470*
Навіть два автоклуб-друкарня придбано.
Що це за звір?))
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 27 лют, 2023 11:27, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 27 лют, 2023 11:26
Додано: Пон 27 лют, 2023 11:27
Re: Напад росії і білорусі на Україну
В КИЕВЕ МОГУТ ПЕРЕИМЕНОВАТЬ УЛИЦУ В ЧЕСТЬ ПОГИБШЕГО ГЛАВЫ МВД ДЕНИСА МОНАСТЫРСКОГО.
Соответствующее обращение в мэру Киева и главе КГГА Виталию Кличко подготовила депутат от фракции "Слуга народа" Галина Янченко ©
Интересно, что выдающегося он сделал, кроме как убил ребёнка.
Почему не назвать улицы в честь погибших лётчиков, комбригов, тысяч героев?
если кто-то из депутатов или шестёрок читает, вы что там, совсем анулись?
Додано: Пон 27 лют, 2023 11:37
beee я тут было возмутился слишком шикарными похоронами, людей жалко но зачем унижать тех кто гибнет на фронте и кого хоронят куда скромнее. Власть меняется, а отношение к людям нет.
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