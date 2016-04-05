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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3647364836493650>
Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 11:22

flyman
З загальної таблиці.
2020 рік перша ж строчка -- "боєприпаси різного призначення – 3 281 442*.
Далі:
керовані авіаційні боєприпаси – 180*
некеровані авіаційні ракети – 470*

Навіть два автоклуб-друкарня придбано.
Що це за звір?))
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 27 лют, 2023 11:27, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 11:26

  detroytred написав:flyman
З загальної таблиці.
2020 рік перша ж строчка -- "боєприпаси різного призначення – 3 281 442*.

Навіть два автоклуб-друкарня придбано.
Що це за звір?))

мабуть, шалений прінтер
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 11:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

В КИЕВЕ МОГУТ ПЕРЕИМЕНОВАТЬ УЛИЦУ В ЧЕСТЬ ПОГИБШЕГО ГЛАВЫ МВД ДЕНИСА МОНАСТЫРСКОГО.
Соответствующее обращение в мэру Киева и главе КГГА Виталию Кличко подготовила депутат от фракции "Слуга народа" Галина Янченко ©
Интересно, что выдающегося он сделал, кроме как убил ребёнка.
Почему не назвать улицы в честь погибших лётчиков, комбригов, тысяч героев?
если кто-то из депутатов или шестёрок читает, вы что там, совсем анулись?
beee
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 11:37

beee я тут было возмутился слишком шикарными похоронами, людей жалко но зачем унижать тех кто гибнет на фронте и кого хоронят куда скромнее. Власть меняется, а отношение к людям нет.
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 11:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Так, зовсім неагресивна. Проти Тайваню ще немає агресії, поки що тільки слова. З В'єтнамом повоювали менше місяця і вивели війська! Та й в тому В'єтнамі вже воювали усі кому не лінь, дехто з іншої сторони планети приперся, хоча він сусід Китаю. І це єдина агресія за 100+років(по-моєму). А скільки агресивних воєн почали інші супер-держави??? Може порахуємо? Рахунок точно піде на багато десятків.

Внутрішня Монголія. Корея. Тібет. Вєтнам. Це те, що з ходу згадав.
Але навіть не це має значення. Китай наразі авторитарна диктатура на чолі з Сі, а в таких закони не працюють. Історія з Гонконгом 2019 чітко показала - міжнародні договори китайцям десь як пуйлу. Та й доволі агресивна політика Китаю в Південно-Китайському морі змушує сусідів до антикитайської коаліції. Числені провокації, коли розвідка найти чи вилов риби у чужій економічній зоні ведеться під прикриттям ВМС Китаю, застосування водометів і лазерів проти флоту сусідів - це звісно ж не агресія...
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 11:54

Військовий аналітик Чжу Шуфанг:
- з найбільшого сховища резервів армії КНР у провінції Сіньцзян почали розконсервовувати та приводити в бойовий стан багато артилерійської техніки
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 12:15

  sashaqbl написав:
Військовий аналітик Чжу Шуфанг:
- з найбільшого сховища резервів армії КНР у провінції Сіньцзян почали розконсервовувати та приводити в бойовий стан багато артилерійської техніки

Якщо не помиляюсь, то Ви і Denik відмічали, що в орків не вистачає навіть форми одягнути мобілізованих.
Респект! Так і є -- самі пропагандони в орків призналися, що друга хвиля мобілізації відкладена до теплої пори, бо просто вдягнути нових у зимову форму не мають змоги.


Але якщо Китай все ж таки погонить рашистам техніку, зброю, то це дійсно проблема.
В принципі, до цього все і йде.
Бо до війського прямого зчеплення зі Штатами на Тайвані Китай ще не дозрів.
А от прощупати червоні лінії та тиск Штатів через непряме протистояння з-за України Китай готовий.
Потренується, паскудо.
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 12:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Чи може Китай надати РФ озброєння таким чином, щоб це було максимально довго непомітно
https://defence-ua.com/weapon_and_tech/ ... 10771.html
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 12:31

  sashaqbl написав:
  andrijk777 написав:Так, зовсім неагресивна. Проти Тайваню ще немає агресії, поки що тільки слова. З В'єтнамом повоювали менше місяця і вивели війська! Та й в тому В'єтнамі вже воювали усі кому не лінь, дехто з іншої сторони планети приперся, хоча він сусід Китаю. І це єдина агресія за 100+років(по-моєму). А скільки агресивних воєн почали інші супер-держави??? Може порахуємо? Рахунок точно піде на багато десятків.

Внутрішня Монголія. Корея. Тібет. Вєтнам. Це те, що з ходу згадав.
Але навіть не це має значення. Китай наразі авторитарна диктатура на чолі з Сі, а в таких закони не працюють. Історія з Гонконгом 2019 чітко показала - міжнародні договори китайцям десь як пуйлу. Та й доволі агресивна політика Китаю в Південно-Китайському морі змушує сусідів до антикитайської коаліції. Числені провокації, коли розвідка найти чи вилов риби у чужій економічній зоні ведеться під прикриттям ВМС Китаю, застосування водометів і лазерів проти флоту сусідів - це звісно ж не агресія...


Та й доволі агресивна політика Китаю в Південно-Китайському морі змушує сусідів до антикитайської коаліції. Числені провокації, коли розвідка найти чи вилов риби у чужій економічній зоні ведеться під прикриттям ВМС Китаю


Китай недавно завершил строительство трехкилометрового аэродрома на одном из возведенных в Южно-Китайском море искусственных островов. О данном факте стало известно благодаря новым снимкам данного региона с космического спутника.

ранее третейский суд в Гааге удовлетворил иск Филиппин к Китаю, заявив, что не нашел оснований для территориальных притязаний Китая в Южно-Китайском море. По решению суда, КНР не может претендовать на исключительную экономическую зону в районе архипелага Наньша (Спратли).

Китай не признает право суда в Гааге на рассмотрение территориальных проблем Южно-Китайского моря и не намерен выполнят его решения, подтвердили накануне председатель КНР Си Цзиньпин, премьер Госсовета КНР Ли Кэцян и министр иностранных дел КНР Ван И.


это было в 2014-2016гг (может кто-то подзабыл, или кто-то тогда еще в школе учился и политикой не интересовался?)

Китайцы давно угрожают Филлипинам тем , что строят искуственные острова и таким образом разширяют свою СЭЗ на 800км в сторону Филлппин. США тогда "урегулировали" назревающий конфликт (по факту земели мусор под ковер), в 2013-14 филиппинцы реально ожидали нападения Китая на них.

Китай, возможно, размещает вооружения, включая системы противовоздушной и противоракетной обороны, на всех искусственных островах, созданных ранее в Южно-Китайском море. Результат исследования новых спутниковых снимков опубликован в среду, 14 декабря, на сайте Инициативы по обеспечению прозрачности азиатских морских путей (AMTI) при Центре стратегических и международных исследований (CSIS) в Вашингтоне.

По данным AMTI, возникновение шестиугольных структур на рифе Огненный крест, рифах Мисчиф и Суби в районе архипелага Спратли зафиксировано в период между июнем и июлем. На этих островах Китаем ранее были построены взлетно-посадочные полосы военного назначения. "Можно предположить, что эти структуры свидетельствуют о постепенном создании оборонительных фортификационных сооружений, построенных Китаем ранее на меньших объектах, таких как рифы Гавен, Хьюз, Джонсон и Квартерон", - отмечается в отчете.

https://www.dw.com/ru/%D0%BA%D0%B8%D1%8 ... a-36767342

риф Мисчиф от филиппинского острова Палаван 330км, а до ближайшего китайского острова Хайнань больше 1000км
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 12:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  beee написав:Не знаю как на вас, на меня пресс конференция найвеличнішого произвела тяжёлое впечатление. Как в фильме Нолана, человек находится в роли возведенную в квадрат, как в сон во сне.
Всех это устраивает


випадково краєм вуха почув кілька відповідей, дійсно щось не те. Мотивуючі монологи в нього краще виходять.
А тут відповіді не по суті питання, "дуже дякую", перегиб в плані театралізованої інтонації..
Ну точно як я на екзамені з філософії))
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