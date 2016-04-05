andrijk777 написав:Так, зовсім неагресивна. Проти Тайваню ще немає агресії, поки що тільки слова. З В'єтнамом повоювали менше місяця і вивели війська! Та й в тому В'єтнамі вже воювали усі кому не лінь, дехто з іншої сторони планети приперся, хоча він сусід Китаю. І це єдина агресія за 100+років(по-моєму). А скільки агресивних воєн почали інші супер-держави??? Може порахуємо? Рахунок точно піде на багато десятків.
Внутрішня Монголія. Корея. Тібет. Вєтнам. Це те, що з ходу згадав. Але навіть не це має значення. Китай наразі авторитарна диктатура на чолі з Сі, а в таких закони не працюють. Історія з Гонконгом 2019 чітко показала - міжнародні договори китайцям десь як пуйлу. Та й доволі агресивна політика Китаю в Південно-Китайському морі змушує сусідів до антикитайської коаліції. Числені провокації, коли розвідка найти чи вилов риби у чужій економічній зоні ведеться під прикриттям ВМС Китаю, застосування водометів і лазерів проти флоту сусідів - це звісно ж не агресія...
Військовий аналітик Чжу Шуфанг: - з найбільшого сховища резервів армії КНР у провінції Сіньцзян почали розконсервовувати та приводити в бойовий стан багато артилерійської техніки
Якщо не помиляюсь, то Ви і Denik відмічали, що в орків не вистачає навіть форми одягнути мобілізованих. Респект! Так і є -- самі пропагандони в орків призналися, що друга хвиля мобілізації відкладена до теплої пори, бо просто вдягнути нових у зимову форму не мають змоги.
Але якщо Китай все ж таки погонить рашистам техніку, зброю, то це дійсно проблема. В принципі, до цього все і йде. Бо до війського прямого зчеплення зі Штатами на Тайвані Китай ще не дозрів. А от прощупати червоні лінії та тиск Штатів через непряме протистояння з-за України Китай готовий. Потренується, паскудо.
andrijk777 написав:Так, зовсім неагресивна. Проти Тайваню ще немає агресії, поки що тільки слова. З В'єтнамом повоювали менше місяця і вивели війська! Та й в тому В'єтнамі вже воювали усі кому не лінь, дехто з іншої сторони планети приперся, хоча він сусід Китаю. І це єдина агресія за 100+років(по-моєму). А скільки агресивних воєн почали інші супер-держави??? Може порахуємо? Рахунок точно піде на багато десятків.
Внутрішня Монголія. Корея. Тібет. Вєтнам. Це те, що з ходу згадав. Але навіть не це має значення. Китай наразі авторитарна диктатура на чолі з Сі, а в таких закони не працюють. Історія з Гонконгом 2019 чітко показала - міжнародні договори китайцям десь як пуйлу. Та й доволі агресивна політика Китаю в Південно-Китайському морі змушує сусідів до антикитайської коаліції. Числені провокації, коли розвідка найти чи вилов риби у чужій економічній зоні ведеться під прикриттям ВМС Китаю, застосування водометів і лазерів проти флоту сусідів - це звісно ж не агресія...
Та й доволі агресивна політика Китаю в Південно-Китайському морі змушує сусідів до антикитайської коаліції. Числені провокації, коли розвідка найти чи вилов риби у чужій економічній зоні ведеться під прикриттям ВМС Китаю
Китай недавно завершил строительство трехкилометрового аэродрома на одном из возведенных в Южно-Китайском море искусственных островов. О данном факте стало известно благодаря новым снимкам данного региона с космического спутника.
ранее третейский суд в Гааге удовлетворил иск Филиппин к Китаю, заявив, что не нашел оснований для территориальных притязаний Китая в Южно-Китайском море. По решению суда, КНР не может претендовать на исключительную экономическую зону в районе архипелага Наньша (Спратли).
Китай не признает право суда в Гааге на рассмотрение территориальных проблем Южно-Китайского моря и не намерен выполнят его решения, подтвердили накануне председатель КНР Си Цзиньпин, премьер Госсовета КНР Ли Кэцян и министр иностранных дел КНР Ван И.
это было в 2014-2016гг (может кто-то подзабыл, или кто-то тогда еще в школе учился и политикой не интересовался?)
Китайцы давно угрожают Филлипинам тем , что строят искуственные острова и таким образом разширяют свою СЭЗ на 800км в сторону Филлппин. США тогда "урегулировали" назревающий конфликт (по факту земели мусор под ковер), в 2013-14 филиппинцы реально ожидали нападения Китая на них.
Китай, возможно, размещает вооружения, включая системы противовоздушной и противоракетной обороны, на всех искусственных островах, созданных ранее в Южно-Китайском море. Результат исследования новых спутниковых снимков опубликован в среду, 14 декабря, на сайте Инициативы по обеспечению прозрачности азиатских морских путей (AMTI) при Центре стратегических и международных исследований (CSIS) в Вашингтоне.
По данным AMTI, возникновение шестиугольных структур на рифе Огненный крест, рифах Мисчиф и Суби в районе архипелага Спратли зафиксировано в период между июнем и июлем. На этих островах Китаем ранее были построены взлетно-посадочные полосы военного назначения. "Можно предположить, что эти структуры свидетельствуют о постепенном создании оборонительных фортификационных сооружений, построенных Китаем ранее на меньших объектах, таких как рифы Гавен, Хьюз, Джонсон и Квартерон", - отмечается в отчете.
beee написав:Не знаю как на вас, на меня пресс конференция найвеличнішого произвела тяжёлое впечатление. Как в фильме Нолана, человек находится в роли возведенную в квадрат, как в сон во сне. Всех это устраивает
випадково краєм вуха почув кілька відповідей, дійсно щось не те. Мотивуючі монологи в нього краще виходять. А тут відповіді не по суті питання, "дуже дякую", перегиб в плані театралізованої інтонації.. Ну точно як я на екзамені з філософії))