beee написав:Не знаю как на вас, на меня пресс конференция найвеличнішого произвела тяжёлое впечатление. Как в фильме Нолана, человек находится в роли возведенную в квадрат, как в сон во сне. Всех это устраивает
випадково краєм вуха почув кілька відповідей, дійсно щось не те. Мотивуючі монологи в нього краще виходять. А тут відповіді не по суті питання, "дуже дякую", перегиб в плані театралізованої інтонації.. Ну точно як я на екзамені з філософії))
Загалом, пресконференція сподобалась, коли мова йшла про зовнішню політику, співпрацю... До моменту, коли 5 канал поставив питання внутрішньої політики. Забрали мікрофон, не давши договорити ... І потім відповіді на це. Виглядало зовсім дріб'язково. Так не повинен поводитись найвеличніший лідер сучасності!!!
У зоні бойових дій російські військові почали застосовувати танки Т-62 нової модернізації. Кадри з танком Т-62М так званого нового зразка 2022 року оприлюднили у соціальній мережі. Модель зразка 2022 має кілька відмінностей від базової моделі. На танк встановили новий тепловізійний приціл 1ПН96МТ-02 замість старої оптики. Також прибрали далекомір КДТ-2/1. Заявляється, що в новому прицілі є вбудований далекомір. https://mil.in.ua/uk/news/rosiya-pochala-zastosovuvaty-t-62-novoyi-modernizatsiyi/
Русня теж модернізує бронетехніку. Нові Т-62 по ходу наближаються до Leopard 1А5
prodigy написав:ПОТУЖНІ вибухи у Білорусі | На аеродромі у Мачулищах пролунало 2 вибухи: згорів російський літак А-50 (кажуть що коштує 300млн дол)
С Александром Лукашенко Путин обсудил вчерашний инцидент на военном аэродроме "Мачулищи" недалеко от Минска, в результате которого был поврежден один из российских военных самолетов. Лукашенко пытался узнать реакцию и планы российского президента, но Путин лишь пожурил Александра Григорьевича за пассивную позицию и отказ участвовать в СВО. По разговору вышло, что Путин косвенно винит в инциденте Лукашенко. Президент России в очередной раз настойчиво рекомендовал Александру Григорьевичу подумать и принять "правильное" решение касательно участия в войне. По информации, которая поступает российскому президенту, самолет получил незначительные повреждения и может совершить перелет. Насколько правдива информация, которая поступает президенту пока не ясно, не исключено, что его просто не хотят сильно расстраивать и дают информацию о реальном ущербе дозировано. Уже после разговора Путина и Лукашенко, президенту России доложили, что совсем недавно белорусский лидер принял участие в совещании с военным руководством и представителями силовых структур Республики Беларусь, в ходе которого обсуждали насущные вопросы. В процессе обсуждения Лукашенко высказал прогрессивную мысль о том, что война приближается к концу и России вряд ли удастся победить, и поражение России в войне на территории Украины "тяжким бременем ляжет на плечи белорусов". Александр Григорьевич сокрушался в бесцеремонном использовании нынешним российским руководством территории Республики Беларусь для реализации своих военных планов. Когда речь зашла о российских военных самолётах, Лукашенко, якобы, очень прозрачно сказал: "Вот как бы так сделать, чтобы они (российские военные самолеты) здесь поменьше летали. А лучше совсем не летали". Дальше Александр Григорьевич сказал, что надо из этой "жопы" как-то выбираться и предложил собеседникам подумать над этим вопросом. Так же Путину сообщили, что первая реакция белорусского лидера на инцидент с российским военным самолётом была очень красноречивой. Говорят, Лукашенко очень обрадовался, но практически сразу взял себя в руки, хотя хорошего расположения не утратил.