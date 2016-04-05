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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3647364836493650
Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 12:47

В Росії на 72 році помер російський політтехнолог Гліб Павловський. Він реалізував ідеологію Кремля в Україні та працював над президентськими кампаніями Путіна та Януковича.
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 12:50

ПОТУЖНІ вибухи у Білорусі | На аеродромі у Мачулищах пролунало 2 вибухи: згорів російський літак А-50 (кажуть що коштує 300млн дол)
Востаннє редагувалось prodigy в Пон 27 лют, 2023 12:52, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 12:51

  Letusrock написав:
  beee написав:Не знаю как на вас, на меня пресс конференция найвеличнішого произвела тяжёлое впечатление. Как в фильме Нолана, человек находится в роли возведенную в квадрат, как в сон во сне.
Всех это устраивает


випадково краєм вуха почув кілька відповідей, дійсно щось не те. Мотивуючі монологи в нього краще виходять.
А тут відповіді не по суті питання, "дуже дякую", перегиб в плані театралізованої інтонації..
Ну точно як я на екзамені з філософії))


Загалом, пресконференція сподобалась, коли мова йшла про зовнішню політику, співпрацю...
До моменту, коли 5 канал поставив питання внутрішньої політики. Забрали мікрофон, не давши договорити ... І потім відповіді на це. Виглядало зовсім дріб'язково. Так не повинен поводитись найвеличніший лідер сучасності!!!
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 12:54

У зоні бойових дій російські військові почали застосовувати танки Т-62 нової модернізації.
Кадри з танком Т-62М так званого нового зразка 2022 року оприлюднили у соціальній мережі.
Модель зразка 2022 має кілька відмінностей від базової моделі.
На танк встановили новий тепловізійний приціл 1ПН96МТ-02 замість старої оптики.
Також прибрали далекомір КДТ-2/1. Заявляється, що в новому прицілі є вбудований далекомір.
https://mil.in.ua/uk/news/rosiya-pochala-zastosovuvaty-t-62-novoyi-modernizatsiyi/

Русня теж модернізує бронетехніку. Нові Т-62 по ходу наближаються до Leopard 1А5
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 13:29

  prodigy написав:ПОТУЖНІ вибухи у Білорусі | На аеродромі у Мачулищах пролунало 2 вибухи: згорів російський літак А-50 (кажуть що коштує 300млн дол)

С Александром Лукашенко Путин обсудил вчерашний инцидент на военном аэродроме "Мачулищи" недалеко от Минска, в результате которого был поврежден один из российских военных самолетов. Лукашенко пытался узнать реакцию и планы российского президента, но Путин лишь пожурил Александра Григорьевича за пассивную позицию и отказ участвовать в СВО. По разговору вышло, что Путин косвенно винит в инциденте Лукашенко. Президент России в очередной раз настойчиво рекомендовал Александру Григорьевичу подумать и принять "правильное" решение касательно участия в войне. По информации, которая поступает российскому президенту, самолет получил незначительные повреждения и может совершить перелет. Насколько правдива информация, которая поступает президенту пока не ясно, не исключено, что его просто не хотят сильно расстраивать и дают информацию о реальном ущербе дозировано. Уже после разговора Путина и Лукашенко, президенту России доложили, что совсем недавно белорусский лидер принял участие в совещании с военным руководством и представителями силовых структур Республики Беларусь, в ходе которого обсуждали насущные вопросы. В процессе обсуждения Лукашенко высказал прогрессивную мысль о том, что война приближается к концу и России вряд ли удастся победить, и поражение России в войне на территории Украины "тяжким бременем ляжет на плечи белорусов". Александр Григорьевич сокрушался в бесцеремонном использовании нынешним российским руководством территории Республики Беларусь для реализации своих военных планов. Когда речь зашла о российских военных самолётах, Лукашенко, якобы, очень прозрачно сказал: "Вот как бы так сделать, чтобы они (российские военные самолеты) здесь поменьше летали. А лучше совсем не летали". Дальше Александр Григорьевич сказал, что надо из этой "жопы" как-то выбираться и предложил собеседникам подумать над этим вопросом. Так же Путину сообщили, что первая реакция белорусского лидера на инцидент с российским военным самолётом была очень красноречивой. Говорят, Лукашенко очень обрадовался, но практически сразу взял себя в руки, хотя хорошего расположения не утратил.
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 14:43

  sashaqbl написав:
У зоні бойових дій російські військові почали застосовувати танки Т-62 нової модернізації.
Кадри з танком Т-62М так званого нового зразка 2022 року оприлюднили у соціальній мережі.
Модель зразка 2022 має кілька відмінностей від базової моделі.
На танк встановили новий тепловізійний приціл 1ПН96МТ-02 замість старої оптики.
Також прибрали далекомір КДТ-2/1. Заявляється, що в новому прицілі є вбудований далекомір.
https://mil.in.ua/uk/news/rosiya-pochala-zastosovuvaty-t-62-novoyi-modernizatsiyi/

Русня теж модернізує бронетехніку. Нові Т-62 по ходу наближаються до Leopard 1А5

ауга
и куда же подевался прицел сосна-у? ах французские матрицы закончились, пошло импортозамещение)
почитайте характеристики анлоГОВНЕТного 1ПН96МТ-02 и сосна-У и поймете что это даунгрейд
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 15:11

  sashaqbl написав:
У зоні бойових дій російські військові почали застосовувати танки Т-62 нової модернізації.
Кадри з танком Т-62М так званого нового зразка 2022 року оприлюднили у соціальній мережі.


Местные жители под Северодонецком в прошлый четверг видели как русня тащила в направлении фронта целую кучу металлолома, именно так, не своим ходом танки ехали. По их словам это не Т62, а нечто старее. Ржавое и маленькое. Но много, штук 50, говорят
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