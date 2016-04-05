beee написав:Не знаю как на вас, на меня пресс конференция найвеличнішого произвела тяжёлое впечатление. Как в фильме Нолана, человек находится в роли возведенную в квадрат, как в сон во сне. Всех это устраивает
випадково краєм вуха почув кілька відповідей, дійсно щось не те. Мотивуючі монологи в нього краще виходять. А тут відповіді не по суті питання, "дуже дякую", перегиб в плані театралізованої інтонації.. Ну точно як я на екзамені з філософії))
Загалом, пресконференція сподобалась, коли мова йшла про зовнішню політику, співпрацю... До моменту, коли 5 канал поставив питання внутрішньої політики. Забрали мікрофон, не давши договорити ... І потім відповіді на це. Виглядало зовсім дріб'язково. Так не повинен поводитись найвеличніший лідер сучасності!!!
У зоні бойових дій російські військові почали застосовувати танки Т-62 нової модернізації. Кадри з танком Т-62М так званого нового зразка 2022 року оприлюднили у соціальній мережі. Модель зразка 2022 має кілька відмінностей від базової моделі. На танк встановили новий тепловізійний приціл 1ПН96МТ-02 замість старої оптики. Також прибрали далекомір КДТ-2/1. Заявляється, що в новому прицілі є вбудований далекомір. https://mil.in.ua/uk/news/rosiya-pochala-zastosovuvaty-t-62-novoyi-modernizatsiyi/
Русня теж модернізує бронетехніку. Нові Т-62 по ходу наближаються до Leopard 1А5
prodigy написав:ПОТУЖНІ вибухи у Білорусі | На аеродромі у Мачулищах пролунало 2 вибухи: згорів російський літак А-50 (кажуть що коштує 300млн дол)
С Александром Лукашенко Путин обсудил вчерашний инцидент на военном аэродроме "Мачулищи" недалеко от Минска, в результате которого был поврежден один из российских военных самолетов. Лукашенко пытался узнать реакцию и планы российского президента, но Путин лишь пожурил Александра Григорьевича за пассивную позицию и отказ участвовать в СВО. По разговору вышло, что Путин косвенно винит в инциденте Лукашенко. Президент России в очередной раз настойчиво рекомендовал Александру Григорьевичу подумать и принять "правильное" решение касательно участия в войне. По информации, которая поступает российскому президенту, самолет получил незначительные повреждения и может совершить перелет. Насколько правдива информация, которая поступает президенту пока не ясно, не исключено, что его просто не хотят сильно расстраивать и дают информацию о реальном ущербе дозировано. Уже после разговора Путина и Лукашенко, президенту России доложили, что совсем недавно белорусский лидер принял участие в совещании с военным руководством и представителями силовых структур Республики Беларусь, в ходе которого обсуждали насущные вопросы. В процессе обсуждения Лукашенко высказал прогрессивную мысль о том, что война приближается к концу и России вряд ли удастся победить, и поражение России в войне на территории Украины "тяжким бременем ляжет на плечи белорусов". Александр Григорьевич сокрушался в бесцеремонном использовании нынешним российским руководством территории Республики Беларусь для реализации своих военных планов. Когда речь зашла о российских военных самолётах, Лукашенко, якобы, очень прозрачно сказал: "Вот как бы так сделать, чтобы они (российские военные самолеты) здесь поменьше летали. А лучше совсем не летали". Дальше Александр Григорьевич сказал, что надо из этой "жопы" как-то выбираться и предложил собеседникам подумать над этим вопросом. Так же Путину сообщили, что первая реакция белорусского лидера на инцидент с российским военным самолётом была очень красноречивой. Говорят, Лукашенко очень обрадовался, но практически сразу взял себя в руки, хотя хорошего расположения не утратил.
У зоні бойових дій російські військові почали застосовувати танки Т-62 нової модернізації. Кадри з танком Т-62М так званого нового зразка 2022 року оприлюднили у соціальній мережі. Модель зразка 2022 має кілька відмінностей від базової моделі. На танк встановили новий тепловізійний приціл 1ПН96МТ-02 замість старої оптики. Також прибрали далекомір КДТ-2/1. Заявляється, що в новому прицілі є вбудований далекомір. https://mil.in.ua/uk/news/rosiya-pochala-zastosovuvaty-t-62-novoyi-modernizatsiyi/
Русня теж модернізує бронетехніку. Нові Т-62 по ходу наближаються до Leopard 1А5
ауга и куда же подевался прицел сосна-у? ах французские матрицы закончились, пошло импортозамещение) почитайте характеристики анлоГОВНЕТного 1ПН96МТ-02 и сосна-У и поймете что это даунгрейд
У зоні бойових дій російські військові почали застосовувати танки Т-62 нової модернізації. Кадри з танком Т-62М так званого нового зразка 2022 року оприлюднили у соціальній мережі.
Местные жители под Северодонецком в прошлый четверг видели как русня тащила в направлении фронта целую кучу металлолома, именно так, не своим ходом танки ехали. По их словам это не Т62, а нечто старее. Ржавое и маленькое. Но много, штук 50, говорят
Успіх написав:Все кажуть - ну як Успіх може так часто виходити "в ефір"/писати на форумі...? То Успіх ще був за ~1,5км біля Бахмута...
Сьогодні ми тішимось успіхами Успіха та Фріза на Херсонському напрямку Ранковий Генштаб повідомив, що колаборанти вже тиждень евакуюють себе та своїх близьких зі Скадовська до Криму. Ми знаємо, що буде далі..
Denik написав:Якщо подивитися на обстановку в той момент - то в ОРДЛО вже почалася мобілізація. Ясно, що частину військ треба було перекидати туди. А висадка десанту могла піти куди завгодно: хоч на аеропорт Київ (Жуляни), хоч в Бориспіль, Васильків та Святошин, ясно що малоймовірно обидва варіанти. Також висадка могла бути в центрі Києва. Ще могли бути екзотичні варіанти з Білою Церквою та Узином...
Ага, безліч варіантів, але десант, чомусь, висадили саме там, де їх збирались "зустріти" попередники і попереджали партнери. Я ще м'яко використав слово помилка, хоча все це виглядає дещо інакше...