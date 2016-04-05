vitaliian написав:С Александром Лукашенко Путин обсудил вчерашний инцидент на военном аэродроме "Мачулищи" недалеко от Минска, в результате которого был поврежден один из российских военных самолетов. Лукашенко пытался узнать реакцию и планы российского президента, но Путин лишь пожурил Александра Григорьевича за пассивную позицию и отказ участвовать в СВО. По разговору вышло, что Путин косвенно винит в инциденте Лукашенко. Президент России в очередной раз настойчиво рекомендовал Александру Григорьевичу подумать и принять "правильное" решение касательно участия в войне. По информации, которая поступает российскому президенту, самолет получил незначительные повреждения и может совершить перелет. Насколько правдива информация, которая поступает президенту пока не ясно, не исключено, что его просто не хотят сильно расстраивать и дают информацию о реальном ущербе дозировано. Уже после разговора Путина и Лукашенко, президенту России доложили, что совсем недавно белорусский лидер принял участие в совещании с военным руководством и представителями силовых структур Республики Беларусь, в ходе которого обсуждали насущные вопросы. В процессе обсуждения Лукашенко высказал прогрессивную мысль о том, что война приближается к концу и России вряд ли удастся победить, и поражение России в войне на территории Украины "тяжким бременем ляжет на плечи белорусов". Александр Григорьевич сокрушался в бесцеремонном использовании нынешним российским руководством территории Республики Беларусь для реализации своих военных планов. Когда речь зашла о российских военных самолётах, Лукашенко, якобы, очень прозрачно сказал: "Вот как бы так сделать, чтобы они (российские военные самолеты) здесь поменьше летали. А лучше совсем не летали". Дальше Александр Григорьевич сказал, что надо из этой "жопы" как-то выбираться и предложил собеседникам подумать над этим вопросом. Так же Путину сообщили, что первая реакция белорусского лидера на инцидент с российским военным самолётом была очень красноречивой. Говорят, Лукашенко очень обрадовался, но практически сразу взял себя в руки, хотя хорошего расположения не утратил.
...м-да, все-таки женщина пишет... вычеркиваем генерала
Захід неофіційно дав президентові України Володимиру Зеленському час на деокупацію до осені, а опісля може посилити тиск із вимогою розпочати мирні переговори Про це пише Bild із посиланням на джерела в урядових колах Німеччини й США. https://www.google.com/amp/s/espreso.tv ... bild%3famp
Був такий ультиматум, чи не був, але очевидно, що наш наступ повинен розпочатись до літа, бо потім вже не зможемо прорвати оборону.
Успіх написав:Все кажуть - ну як Успіх може так часто виходити "в ефір"/писати на форумі...? То Успіх ще був за ~1,5км біля Бахмута...
Сьогодні ми тішимось успіхами Успіха та Фріза на Херсонському напрямку Ранковий Генштаб повідомив, що колаборанти вже тиждень евакуюють себе та своїх близьких зі Скадовська до Криму. Ми знаємо, що буде далі..
Ану циц розказувати де ми і що ми робимо! Останні 2 дні, наші більше насипають оркам!👍 І сьогодні сочно насипаємо! Ще й реактивка гарно сьогодні працює👍 Але і відповіді теж добрячі/гучні/"тверді" сьогодні