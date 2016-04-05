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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3649365036513652>
Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 16:05

  Успіх написав:Все кажуть - ну як Успіх може так часто виходити "в ефір"/писати на форумі...?
То Успіх ще був за ~1,5км біля Бахмута...

А он в САМОМУ ЦЕНТРІ Бахмута знімають відео!!!

Хоч я все кажу, що піхоті значно важче ніж арті...

Тож - думайТЕ!©

снарядов нет, нихрена нет. меняют друг у друга, десь розібрав пластид, шось насамопалив.
есть только патроны, поэтому воюет пехота.
пздц
beee
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 16:07

  vitaliian написав:С Александром Лукашенко Путин обсудил вчерашний инцидент на военном аэродроме "Мачулищи" недалеко от Минска, в результате которого был поврежден один из российских военных самолетов. Лукашенко пытался узнать реакцию и планы российского президента, но Путин лишь пожурил Александра Григорьевича за пассивную позицию и отказ участвовать в СВО. По разговору вышло, что Путин косвенно винит в инциденте Лукашенко. Президент России в очередной раз настойчиво рекомендовал Александру Григорьевичу подумать и принять "правильное" решение касательно участия в войне. По информации, которая поступает российскому президенту, самолет получил незначительные повреждения и может совершить перелет. Насколько правдива информация, которая поступает президенту пока не ясно, не исключено, что его просто не хотят сильно расстраивать и дают информацию о реальном ущербе дозировано. Уже после разговора Путина и Лукашенко, президенту России доложили, что совсем недавно белорусский лидер принял участие в совещании с военным руководством и представителями силовых структур Республики Беларусь, в ходе которого обсуждали насущные вопросы. В процессе обсуждения Лукашенко высказал прогрессивную мысль о том, что война приближается к концу и России вряд ли удастся победить, и поражение России в войне на территории Украины "тяжким бременем ляжет на плечи белорусов". Александр Григорьевич сокрушался в бесцеремонном использовании нынешним российским руководством территории Республики Беларусь для реализации своих военных планов. Когда речь зашла о российских военных самолётах, Лукашенко, якобы, очень прозрачно сказал: "Вот как бы так сделать, чтобы они (российские военные самолеты) здесь поменьше летали. А лучше совсем не летали". Дальше Александр Григорьевич сказал, что надо из этой "жопы" как-то выбираться и предложил собеседникам подумать над этим вопросом. Так же Путину сообщили, что первая реакция белорусского лидера на инцидент с российским военным самолётом была очень красноречивой. Говорят, Лукашенко очень обрадовался, но практически сразу взял себя в руки, хотя хорошего расположения не утратил.


...м-да, все-таки женщина пишет... вычеркиваем генерала
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 16:14

  cohan написав:...м-да, все-таки женщина пишет... вычеркиваем генерала
вот тут слышно её нежный голос

vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 16:47

Так можна, чи не можна? ;)

  beee написав:
  Успіх написав:Все кажуть - ну як Успіх може так часто виходити "в ефір"/писати на форумі...?
То Успіх ще був за ~1,5км біля Бахмута...

А он в САМОМУ ЦЕНТРІ Бахмута знімають відео!!!

Хоч я все кажу, що піхоті значно важче ніж арті...

Тож - думайТЕ!©

снарядов нет, нихрена нет. меняют друг у друга, десь розібрав пластид, шось насамопалив.
есть только патроны, поэтому воюет пехота.
пздц

Ну от, а ви думали "все так просто"!
То я тут ще мовчу, бо тут багато хто мене лякає - "ая-яй! - не можна зайве ляпати язиком, і фотки виставляти! - а то пОсОдЮт!" :mrgreen:

А на ютубі виходить можна все!
І все розказувати і локацію свою показувати! :mrgreen:
Успіх
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 16:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Захід неофіційно дав президентові України Володимиру Зеленському час на деокупацію до осені, а опісля може посилити тиск із вимогою розпочати мирні переговори
Про це пише Bild із посиланням на джерела в урядових колах Німеччини й США.
https://www.google.com/amp/s/espreso.tv ... bild%3famp

Був такий ультиматум, чи не був, але очевидно, що наш наступ повинен розпочатись до літа, бо потім вже не зможемо прорвати оборону.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 16:52

Все буде добре! Все буде УСПІХ! Все буде Україна!©®™

  fler написав:
  Успіх написав:Все кажуть - ну як Успіх може так часто виходити "в ефір"/писати на форумі...?
То Успіх ще був за ~1,5км біля Бахмута...

Сьогодні ми тішимось успіхами Успіха та Фріза на Херсонському напрямку :wink:
Ранковий Генштаб повідомив, що колаборанти вже тиждень евакуюють себе та своїх близьких зі Скадовська до Криму. Ми знаємо, що буде далі.. 8)

Ану циц розказувати де ми і що ми робимо! :D
Останні 2 дні, наші більше насипають оркам!👍 І сьогодні сочно насипаємо! Ще й реактивка гарно сьогодні працює👍
Але і відповіді теж добрячі/гучні/"тверді" сьогодні :evil:
Успіх
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 17:16

  Успіх написав:А он в САМОМУ ЦЕНТРІ Бахмута знімають відео!!!

Цей головний сержант якийсь-то інопланетянин))
Молодший командир від Бога...
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 17:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  lapay написав:Ага, безліч варіантів, але десант, чомусь, висадили саме там, де їх збирались "зустріти" попередники і попереджали партнери. Я ще м'яко використав слово помилка, хоча все це виглядає дещо інакше...

3 розрахунки ЗУ-23 та 3 розрахунки ПЗРК це справді не так мало. Враховуючи те, що там і БРДМ були заховані і десь рота народу по будівлям/окопам захована.
І рахувати треба не кількість збитих гелікоптерів (6 штук), а те, що не прилетіли Іл-76 за казахським сценарієм, а ще кількість дірок навіть від куль 5.45 у гелікоптерах які повернулися в Білорусь.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 17:35

  lapay написав:Був такий ультиматум, чи не був, але очевидно, що наш наступ повинен розпочатись до літа, бо потім вже не зможемо прорвати оборону.

Хз чому існує отака інформаційна стратегія - що українці ще й обов'язково повинні йти у наступ (= звільняти території) з існуючим рівнем постачань нам зброї.

Може все ж таки на тихарика йдуть ще поставки?
Бо так якась дивна ситуація складається: Маркус та ін. натякають, що справи складні, якби втриматися..., треба щось міняти - всією країною на порядки більше напружитися.
І в цей же час другі - про наступ, який неодмінно буде навесні.
Треті - що для початку! контрнаступу потрібні ... літаки:

«Щоб зламати російське панування в небі над окупованими територіями і почати контрнаступ, нам потрібні F-16, або Gripen, або італійські Tornado... неважливо, якої моделі, аби вони були сучасними і мали новітні радари», – заявив він.
https://varta1.com.ua/news/u-minoboroni ... 61592.html
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 27 лют, 2023 17:55, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 17:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Бо так якась дивна ситуація складається: Маркус та ін. натякають, що справи складні, якби втриматися..., треба щось міняти - всією країною на порядки більше напружитися.
І в цей же час другі - про наступ.


щоб не було наступу заради наступу, бо це призведе до катастрофи.
для ефективного наступу, якість зброї має бути в рази кращою при +/- однаковій кількості
Letusrock
 
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