Додано: Пон 27 лют, 2023 18:20

Zebra написав: lapay написав: Захід неофіційно дав президентові України Володимиру Зеленському час на деокупацію до осені, а опісля може посилити тиск із вимогою розпочати мирні переговори

Про це пише Bild із посиланням на джерела в урядових колах Німеччини й США.

https://www.google.com/amp/s/espreso.tv ... bild%3famp



Був такий ультиматум, чи не був, але очевидно, що наш наступ повинен розпочатись до літа, бо потім вже не зможемо прорвати оборону. Захід неофіційно дав президентові України Володимиру Зеленському час на деокупацію до осені, а опісля може посилити тиск із вимогою розпочати мирні переговориПро це пише Bild із посиланням на джерела в урядових колах Німеччини й США.Був такий ультиматум, чи не був, але очевидно, що наш наступ повинен розпочатись до літа, бо потім вже не зможемо прорвати оборону.

В будь-якому разі не варто нічого підписувати або окреслювати законодавчо окуповані території. Один підпис - і території втрачені. В будь-якому разі не варто нічого підписувати або окреслювати законодавчо окуповані території. Один підпис - і території втрачені.

Який підпис?Чітко й однозначно позиція влади:*«Ми не можемо собі дозволити повторно 2014 рік. Тому що тоді нас не буде. В такому випадку ми маємо розписатися у своєму безсиллі і сказати, що програли. Тому що без перемоги, без кордонів 1991 року і без наступної трансформації Росії, Україна зникне за декілька років. Люди не повернуться, грошей не буде, ніхто не підтримуватиме нас, нас будуть вбивати прямо на вулицях. Росія просто нас ненавидить. І за це приниження, якщо вона не програє і не відповідатиме юридично, Росія прийде сюди вбивати людей. Ми маємо це зафіксувати та закарбувати у свідомості всіх людей, хто навіть сьогодні сумнівається, чи треба нам йти до кінця: якщо хочете померти молодими, то не треба йти до кінця, якщо хочете бути героями, то треба йти до переможного фіналу», - сказав він.*Тобто до Перемоги.Навіть не до кордонів 91-го, а до трансформації рфії.Тобто - стати героями. Ніяких сумнівів та вибору.