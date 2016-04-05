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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3649365036513652
Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 18:10

  prodigy написав:
  Starikan написав:flyman
Щодо Гостомеля...
Подивіться 3 частину відео Солоніна про війну Судного дня.
Як працювала "славетна" ізраїльська розвідка та керівництво перед війною.
Сторона, що починає війну, завжди має перевагу.
Роль Штатів та особисто Кісінджера там теж зображено широкими мазками 8) Дуже вони не хотіли сваритися із арабами та СРСР, це ж був початок "розрядки".

розрядка від срср-це така домовленість стосовно один одного -ми не чіпаємо США, ви нас
а ви не заважаєте нашим людожерським проектам у країнах 3го світу
у пуйла така сама політика-вот вам дешевий газ і ми робимо що завгодно з Грузією, Україною (Молдовою)
подивиться 4 частину -де кіссінжер ...

Обов'язково.
І ще додам: тут писали про "упреждающий удар", так от - американці категорично заборонили Ізраїлю це робити, хоча скупчення єгипетських та сірійских військ стрімко зростало.
Вважаю, що і в нашому випадку без "кісінджерів" не обійшлося.
Востаннє редагувалось Starikan в Пон 27 лют, 2023 18:37, всього редагувалось 1 раз.
Starikan
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 18:11

  lapay написав:Захід неофіційно дав президентові України Володимиру Зеленському час на деокупацію до осені, а опісля може посилити тиск із вимогою розпочати мирні переговори
Про це пише Bild із посиланням на джерела в урядових колах Німеччини й США.
https://www.google.com/amp/s/espreso.tv ... bild%3famp

Був такий ультиматум, чи не був, але очевидно, що наш наступ повинен розпочатись до літа, бо потім вже не зможемо прорвати оборону.

В будь-якому разі не варто нічого підписувати або окреслювати законодавчо окуповані території. Один підпис - і території втрачені.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 18:20

  Zebra написав:
  lapay написав:Захід неофіційно дав президентові України Володимиру Зеленському час на деокупацію до осені, а опісля може посилити тиск із вимогою розпочати мирні переговори
Про це пише Bild із посиланням на джерела в урядових колах Німеччини й США.
https://www.google.com/amp/s/espreso.tv ... bild%3famp

Був такий ультиматум, чи не був, але очевидно, що наш наступ повинен розпочатись до літа, бо потім вже не зможемо прорвати оборону.

В будь-якому разі не варто нічого підписувати або окреслювати законодавчо окуповані території. Один підпис - і території втрачені.

Який підпис?

Чітко й однозначно позиція влади:
*«Ми не можемо собі дозволити повторно 2014 рік. Тому що тоді нас не буде. В такому випадку ми маємо розписатися у своєму безсиллі і сказати, що програли. Тому що без перемоги, без кордонів 1991 року і без наступної трансформації Росії, Україна зникне за декілька років. Люди не повернуться, грошей не буде, ніхто не підтримуватиме нас, нас будуть вбивати прямо на вулицях. Росія просто нас ненавидить. І за це приниження, якщо вона не програє і не відповідатиме юридично, Росія прийде сюди вбивати людей. Ми маємо це зафіксувати та закарбувати у свідомості всіх людей, хто навіть сьогодні сумнівається, чи треба нам йти до кінця: якщо хочете померти молодими, то не треба йти до кінця, якщо хочете бути героями, то треба йти до переможного фіналу», - сказав він.*
https://varta1.com.ua/news/na-bankoviy- ... 61620.html

Тобто до Перемоги.
Навіть не до кордонів 91-го, а до трансформації рфії.
Тобто - стати героями. Ніяких сумнівів та вибору.
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 18:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Чітко й однозначно позиція влади:
*«Ми не можемо собі дозволити повторно 2014 рік. Тому що тоді нас не буде. В такому випадку ми маємо розписатися у своєму безсиллі і сказати, що програли. Тому що без перемоги, без кордонів 1991 року і без наступної трансформації Росії, Україна зникне за декілька років. Люди не повернуться, грошей не буде, ніхто не підтримуватиме нас, нас будуть вбивати прямо на вулицях.


але важливо додати ще ця позиція влади актуальна тільки при незмінно високій підтримці ззовні - політичній, а головне фінансовій та зброєю.
Інакше боротьба зведеться до біганини партизан по лісам/горам економлячи патрони
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 18:34

  Letusrock написав:
  detroytred написав:Чітко й однозначно позиція влади:
*«Ми не можемо собі дозволити повторно 2014 рік. Тому що тоді нас не буде. В такому випадку ми маємо розписатися у своєму безсиллі і сказати, що програли. Тому що без перемоги, без кордонів 1991 року і без наступної трансформації Росії, Україна зникне за декілька років. Люди не повернуться, грошей не буде, ніхто не підтримуватиме нас, нас будуть вбивати прямо на вулицях.


але важливо додати ще ця позиція влади актуальна тільки при незмінно високій підтримці ззовні - політичній, а головне фінансовій та зброєю.
Інакше боротьба зведеться до біганини партизан по лісам/горам економлячи патрони

Навіть з біганиною партизан по лісам\горам Україна все рівно переможе. Тільки ще пізніше.

Партнери це теж розуміють...

Справа тільки в часі і ... ціні.
Ціні для України і українців.
Ціні для партнерів.

Старикан
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detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 18:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Starikan написав:"упреждающий удар", так от - американці категорично заборонили Ізраїлю це робити, хоча скупчення єгипетських та сірійских військ стрімко зростало.


це було у 1973р, у 1967 Ізраїль зробив удар на випередження і стався розгром радянської зброї (на що президент Єгіпту заявив послу срср що зброя погана, ні зброя гарна...це просто єгиптяни не вміють нею користуватися, але президент наполягав щоб срср не тільки поставляв зброю а ще і воював)
тому у переговорах між москвою і Вашингтоном у жовтні 1973була ця умова -виключити превентивний удар Ізраїлю (нагадує боксерський бій сина кадирова-де опоненту сина заборонили відповідати ударами)

окрім відео Солоніна подивився відео Млечіна (він як би с позиції нейтральної, а по факту з радянською описує війни Ізраіля)
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 18:39

  detroytred написав:Старикан
Калькулятор...

Будь ласка, пишіть конкретно. Я ваших метафор не розумію.
Starikan
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 18:45

  prodigy написав:
  Starikan написав:"упреждающий удар", так от - американці категорично заборонили Ізраїлю це робити, хоча скупчення єгипетських та сірійских військ стрімко зростало.


це було у 1973р, у 1967 Ізраїль зробив удар на випередження і стався розгром радянської зброї (на що президент Єгіпту заявив послу срср що зброя погана, ні зброя гарна...це просто єгиптяни не вміють нею користуватися, але президент наполягав щоб срср не тільки поставляв зброю а ще і воював)
тому у переговорах між москвою і Вашингтоном у жовтні 1973була ця умова -виключити превентивний удар Ізраїлю (нагадує боксерський бій сина кадирова-де опоненту сина заборонили відповідати ударами)

Скоріш, це було тому, що всі сильні світу цього розуміли: Ізраїлю треба піти з Сінаю. Що забагато - то нездраво (той же 1956 рік) .
Starikan
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