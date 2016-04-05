lapay написав:Захід неофіційно дав президентові України Володимиру Зеленському час на деокупацію до осені, а опісля може посилити тиск із вимогою розпочати мирні переговори Про це пише Bild із посиланням на джерела в урядових колах Німеччини й США. https://www.google.com/amp/s/espreso.tv ... bild%3famp
Був такий ультиматум, чи не був, але очевидно, що наш наступ повинен розпочатись до літа, бо потім вже не зможемо прорвати оборону.
На вряд чи був такий ультиматум ...
Тому що, будь-які мирні перемовини з РФ - це тільки, якщо Україна капітулює. На інше РФ не згодится
А капітуляція України - неможлива Байден не для того приїздив в Україну
Denik написав:3 розрахунки ЗУ-23 та 3 розрахунки ПЗРК це справді не так мало. Враховуючи те, що там і БРДМ були заховані і десь рота народу по будівлям/окопам захована. І рахувати треба не кількість збитих гелікоптерів (6 штук), а те, що не прилетіли Іл-76 за казахським сценарієм, а ще кількість дірок навіть від куль 5.45 у гелікоптерах які повернулися в Білорусь.
Цього було замало, попереднє підсилення оборони було доцільним. На допомогу строковикам були кинуті наші десантники, але об'єкт все одно був втрачений. Тільки десант був вже не актуальний, і так докотились по новим дорогам. Не треба виправдовувати помилеи, помилки треба визнавати і виправляти.
detroytred написав:Може все ж таки на тихарика йдуть ще поставки? Бо так якась дивна ситуація складається: Маркус та ін. натякають, що справи складні, якби втриматися..., треба щось міняти - всією країною на порядки більше напружитися. І в цей же час другі - про наступ, який неодмінно буде навесні. Треті - що для початку! контрнаступу потрібні ... літаки:
У Буданова найточніші прогнози, бо найповніша інформація. Він впевнено каже про наш успішний наступ. З мого боку, аналізуючи наші наступи, передумов для прориву не має, але я тільки можу здогадуватись, що в кого є, а Буданов знає...
Цілком згоден. Задовбали вже тими перейменуваннями, наче нема чим більш зайнятися, та ще й на такі, що з часом скоріш за все знову змінять. Це мабуть від того, що маємо забагато депутатів та чиновників усіх рівнів і вони від нудьги так забавляються. Міняти назви можна хіба на свої ж історичні і то не факт.
drevlyanin написав:Задовбали вже тими перейменуваннями, наче нема чим більш зайнятися, та ще й на такі, що з часом скоріш за все знову змінять. Це мабуть від того, що маємо забагато депутатів та чиновників усіх рівнів і вони від нудьги так забавляються. Міняти назви можна хіба на свої ж історичні і то не факт.
та согласен задолбали были такие красивые названия типа Красноармейская Щорса Косиора Московский проспект и т.д. и т.п...