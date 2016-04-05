lapay написав:Захід неофіційно дав президентові України Володимиру Зеленському час на деокупацію до осені, а опісля може посилити тиск із вимогою розпочати мирні переговори Про це пише Bild із посиланням на джерела в урядових колах Німеччини й США. https://www.google.com/amp/s/espreso.tv ... bild%3famp
Був такий ультиматум, чи не був, але очевидно, що наш наступ повинен розпочатись до літа, бо потім вже не зможемо прорвати оборону.
На вряд чи був такий ультиматум ...
Тому що, будь-які мирні перемовини з РФ - це тільки, якщо Україна капітулює. На інше РФ не згодится
А капітуляція України - неможлива Байден не для того приїздив в Україну
Denik написав:3 розрахунки ЗУ-23 та 3 розрахунки ПЗРК це справді не так мало. Враховуючи те, що там і БРДМ були заховані і десь рота народу по будівлям/окопам захована. І рахувати треба не кількість збитих гелікоптерів (6 штук), а те, що не прилетіли Іл-76 за казахським сценарієм, а ще кількість дірок навіть від куль 5.45 у гелікоптерах які повернулися в Білорусь.
Цього було замало, попереднє підсилення оборони було доцільним. На допомогу строковикам були кинуті наші десантники, але об'єкт все одно був втрачений. Тільки десант був вже не актуальний, і так докотились по новим дорогам. Не треба виправдовувати помилеи, помилки треба визнавати і виправляти.
detroytred написав:Може все ж таки на тихарика йдуть ще поставки? Бо так якась дивна ситуація складається: Маркус та ін. натякають, що справи складні, якби втриматися..., треба щось міняти - всією країною на порядки більше напружитися. І в цей же час другі - про наступ, який неодмінно буде навесні. Треті - що для початку! контрнаступу потрібні ... літаки:
У Буданова найточніші прогнози, бо найповніша інформація. Він впевнено каже про наш успішний наступ. З мого боку, аналізуючи наші наступи, передумов для прориву не має, але я тільки можу здогадуватись, що в кого є, а Буданов знає...
Цілком згоден. Задовбали вже тими перейменуваннями, наче нема чим більш зайнятися, та ще й на такі, що з часом скоріш за все знову змінять. Це мабуть від того, що маємо забагато депутатів та чиновників усіх рівнів і вони від нудьги так забавляються. Міняти назви можна хіба на свої ж історичні і то не факт.
drevlyanin написав:Задовбали вже тими перейменуваннями, наче нема чим більш зайнятися, та ще й на такі, що з часом скоріш за все знову змінять. Це мабуть від того, що маємо забагато депутатів та чиновників усіх рівнів і вони від нудьги так забавляються. Міняти назви можна хіба на свої ж історичні і то не факт.
та согласен задолбали были такие красивые названия типа Красноармейская Щорса Косиора Московский проспект и т.д. и т.п...
Бразилія не віддала для ЗСУ снаряди до Leopard 1A5 та Gepard, а тепер не зможе продати свої БТР Guarani У цих бронемашинах використовуються німецькі комплектуючі, Берлін скористався можливістю ввімкнути експортний контроль Федеральне управління з економічних питань та експортного контролю (BAFA) Німеччини заборонило продавати Філіппінам 28 бронетранспортерів Guarani 6x6 бразильського виробництва. Заборона була накладена уже в той момент, коли перші п’ять бронемашин вже були готові до відправки замовнику із цехів заводу Iveco Defence Vehicles в Бразилії.
Формальна причина – у бразильських Guarani використовуються елементи німецького виробництва, і перш ніж укладати контракт, Бразилія не узгодила всі юридичні моменти із Німеччиною як постачальником комплектуючих. Про це йдеться в публікації порталу Infodefensa. ...
Берлін просто вирішив "пригадати" бразильцям, що ті відмовились віддати свої снаряди до Leopard 1A5 та "зенітних танків" Gepard з подальшою передачею для ЗСУ, посилаючись на своє бажання "не злити" Росію, яка дає Бразилії 22% необхідних міндобрив. Тим більш, німці вибрали найбільш дошкульний момент сказати своє "ні", бо насправді контракт на бразильські бронемашини для Філіппін був укладений насправді ще в 2020 році. https://defence-ua.com/news/brazilija_n ... 10781.html
drevlyanin написав:Задовбали вже тими перейменуваннями, наче нема чим більш зайнятися, та ще й на такі, що з часом скоріш за все знову змінять. Це мабуть від того, що маємо забагато депутатів та чиновників усіх рівнів і вони від нудьги так забавляються. Міняти назви можна хіба на свої ж історичні і то не факт.
та согласен задолбали были такие красивые названия типа Красноармейская Щорса Косиора Московский проспект и т.д. и т.п...
заняться нечем бл...
А що, ще залишились красноармейські чи косіора? От цікаво-кому не вистачає вул. Монастирського, щоб прямо без неї життя не миле, весільним фотографам? Чи потрібно, як при совку, згідно швидкоплинній кон'юнктурі регулярно перейменовувати вулиці, площі та цілі міста іменами міністрів, депутатів та партійних бонз? Може краще їх енергію та в корисне русло: наприклад нарешті патронний завод побудувати чи лінії метрополітену додавати в містах-і зручний транспорт і бомбосховище. Купа людей сидять без роботи.
detroytred написав: Навіть з біганиною партизан по лісам\горам Україна все рівно переможе. Тільки ще пізніше.
Партнери це теж розуміють... Справа тільки в часі і ... ціні. Ціні для України і українців. Ціні для партнерів.
Старикан Калькулятор...
Питання ціни для партнерів одне - страх перед війною з безумною рашкою (тепер ще і з Китаєм). В економічному плані Захід платить набагато більше, завдяки ситуації з енергоносіями та ін. корисними копалинами, втраті ринку, незадовіллю пересічних (американці дуже не люблять, коли бензин дорожче 3 долл за галон, а європейці - коли інфляція вище 2%).
Як по мене - слово "калькулятор" тут недоречне. Гроші вони дають, їх економіка страждає, але зброя - ні-ні.
detroytred написав: Навіть з біганиною партизан по лісам\горам Україна все рівно переможе. Тільки ще пізніше.
Партнери це теж розуміють... Справа тільки в часі і ... ціні. Ціні для України і українців. Ціні для партнерів.
Старикан Калькулятор...
Питання ціни для партнерів одне - страх перед війною з безумною рашкою (тепер ще і з Китаєм). В економічному плані Захід платить набагато більше, завдяки ситуації з енергоносіями та ін. корисними копалинами, втраті ринку, незадовіллю пересічних (американці дуже не люблять, коли бензин дорожче 3 долл за галон, а європейці - коли інфляція вище 2%).
Як по мене - слово "калькулятор" тут недоречне. Гроші вони дають, їх економіка страждає, але зброя - ні-ні.
Захід поки платить копійки.
Бо якщо він програє Україну (звичайно не назавжди, а на час), то це обійдеться йому на порядки дорожче. Бо мова йде про контроль ринків. Втрата контролю ринків Заходом (ядром Заходу). Тоді від Штатів почнуть відвертатися більше і сильніше. Навіть прихильники. В бік нової сили -- азійців. Китаю, рфії.
Про переділ світу, про який говорять, -- що це? Це не переділ)) Правильна назва -- втрата ринків Заходом...
Нарешті Захід вирішив дати колективний бій. Як в Кореї. От тільки поки по факту -- лише позначив інтерес дати бій.
Це Корея2. Тоді Штати полізли в хату (у вотчину інтересів) Китаю, совка (в Азію) Тепер рашка, Китай полізли у вотчину Заходу (в Європу). І також замість прямої бійки один з другим, б'ються через іншого. Щоб не було отієї ядрьоної війни.
Байден, Столтенберг постійно талдичать партнерам -- готуйтесь платити більше... Це тільки початок. Халяви не буде. Треба битися, бо роздінуть.
Хоча це не відміняє спроб-натяків сподівань, намагань домовитися та розійтися по кутам. Але кожний хоче на своїх умовах. Раптом противник дасть слабину.