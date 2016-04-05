Стаття П.Клімкіна про "китайський план".
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Додано: Пон 27 лют, 2023 21:30
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Стаття П.Клімкіна про "китайський план".
Додано: Пон 27 лют, 2023 21:56
Ситуация разворачивается на порядок интереснее:
Это Первая ласточка - )(уйло доигралось.
Делаем ставки - Кто следующий?
Додано: Пон 27 лют, 2023 22:06
Ситуація одним реченням -- Китай не дасть програти рфії; Захід не дасть програти Україні.
(По меншій мірі так вони заявляють).
І що тепер?
От тільки Китай -- мудак. Свою підтримку рфії міг би визначати як з моменту добивання рфії (тобто якщо б рфію почали добивати після випхання її або відкату у свої кордони).
А так, як не крути, по Клімкінські не забалакуй зуби -- Китай виступив проти західної коаліції, яка за захист України.
Зате тепер вже всі визначилися й оголосили свої позиції.
Додано: Пон 27 лют, 2023 22:44
Так я про це увесь час пишу. І тут, і в інших пабликах (і тут починається "та китай мріє забрати сибір і заселити китайцями", тьху , типовий совок).
Тобто Китай на своєму калькуляторі вирахував: Майбутне за азіатами, африканцями та латиносами, у Європи та США завдяки їхній демократії немає ні політичної волі, ні економічних ресурсів.
Тільки прочитав: на през.виборах у Нігерії, де довгий час впевнено лідирував опозіціонер, раптом переміг 80-річний нинішній рашист. Та й генсек ООН видав про найгірші біди сучасності: "расизм, превосходство белых". Якийсь хрестовий похід проти західної цивілізації.
Додано: Пон 27 лют, 2023 22:58
Андрей Пионтковский: От "триумфа" к капитуляции: путин понял
Год войны заканчивался фейерверком значимых международных встреч: визиты Зеленского и Байдена, саммит ЕС, мюнхенская конференция по безопасности. Но самым важным в этом ряду событий стало, на мой взгляд, недооцененное многими послание Федеральному собранию 21.02.2023. путин фактически сделал в ходе этого послания два важнейших заявления, подменяющих всю его пропагандистскую колоду:
1. Он признал капитуляцию в 4-й мировой войне, объявленной им Западу.
2. Он объявил бессрочную специальную военную операцию по спасению своей жизни.
21 февраля он не только впаривал пиплу вечную рутинную СВО с отпусками раз в полгода. Он дал Западу два важных заверения в ядерной сфере.
1. Я ни в коем случае не буду выходить за рамки договора СНВ.
2. Я ни в коем случае не буду проводить ядерные испытания.
путин, наконец, понял, что россия проиграла развязанную им 4-ю мировую войну. Украина превосходит противника на конвенциональном уровне. Беспредельно выше мотивация ее воинов. С каждым новым траншем военной помощи растет технологическое преимущество украинской армии. Ядерный шантаж, на который так рассчитывал диктатор, был решительно Западом отвергнут, несмотря на все усилия огромной клаки кремлевских агентов и полезных буржуазных идиотов: всех этих масков, гейтсов, трампов, пап францисков и прочей нечисти.
Додано: Пон 27 лют, 2023 23:03
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Це все бла-бла. Є конкретний маркер, конкретний прогноз - буде китай постачати зброю раші чи ні?
Мій прогноз - не буде, бо США+ЄС сильніші за Китай+Африка+Сибір, і китай це чудово усвідомлює.
Додано: Пон 27 лют, 2023 23:24
І тому це лише стримує його (Китай) від відкритого протистояння з Заходом.
А косвенно він буде бодатися з Заходом, до бабці не ходи))
Це як певичка, яку продюсер висмикнув з підвалу, зробив зіркою, а вона стала звяздою і вимагає справедливого для себе розподілу бабла.
Інша річ, що все має ціну.
І той же Китай може продати-здати рашку з потрохами.
Якщо отримає добру пропозицію. Від Заходу.
Але поки рфія пропонує більше.
Клімкін же розклав по полицях: Китаю і ті, і ті партнери. Хто зробить кращу пропозицію, з тим і погодиться.
А коли нема договорів, то! -- сьогодні погодився з рфією, дав трохи зброї. Завтра отримав кращу пропозицію від Штатів, перестав давати зброю))
Штати поки пригрозили триндюлем, Китай відповів -- не боюсь (= чекаю від вас кращої пропозиції).
Імхо. Головне -- Захід остаточно сам не визначився з ціною. З ціною, яку готовий заплатити за захист України.
Тут і бюрократія, і різноманітнітність учасників, і банальне жлобство (ринок же), й бажання, щоб заплатив сусід (Штати, Британія, Польща) наче ж їм це важливіше.
Тому Байден мотається, як навіжений. Штати тиснуть, намагаються переформатувати кожного учасника і всю західну коаліцію. До кожного підбирають свій ключик умовляння.
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