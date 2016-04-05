Додано: Пон 27 лют, 2023 23:24

lapay написав: бо США+ЄС сильніші за Китай+Африка+Сибір, і китай це чудово усвідомлює. бо США+ЄС сильніші за Китай+Африка+Сибір, і китай це чудово усвідомлює.

І тому це лише стримує його (Китай) від відкритого протистояння з Заходом.А косвенно він буде бодатися з Заходом, до бабці не ходи))Це як певичка, яку продюсер висмикнув з підвалу, зробив зіркою, а вона стала звяздою і вимагає справедливого для себе розподілу бабла.Інша річ, що все має ціну.І той же Китай може продати-здати рашку з потрохами.Якщо отримає добру пропозицію. Від Заходу.Але поки рфія пропонує більше.Клімкін же розклав по полицях: Китаю і ті, і ті партнери. Хто зробить кращу пропозицію, з тим і погодиться.А коли нема договорів, то! -- сьогодні погодився з рфією, дав трохи зброї. Завтра отримав кращу пропозицію від Штатів, перестав давати зброю))Штати поки пригрозили триндюлем, Китай відповів -- не боюсь (= чекаю від вас кращої пропозиції).Імхо. Головне -- Захід остаточно сам не визначився з ціною. З ціною, яку готовий заплатити за захист України.Тут і бюрократія, і різноманітнітність учасників, і банальне жлобство (ринок же), й бажання, щоб заплатив сусід (Штати, Британія, Польща) наче ж їм це важливіше.Тому Байден мотається, як навіжений. Штати тиснуть, намагаються переформатувати кожного учасника і всю західну коаліцію. До кожного підбирають свій ключик умовляння, впливу.Китай же це все чудово бачить.Бразилії, індії і т.д. теж бачать.Ну а у диктаторів так і овсім на пам'яті, як рашкованія відстояла диктатора в Сирії. То якщо заступиться Китай гарантія.Якесь переплетення шахів і ринку.