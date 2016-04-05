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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3651365236533654
Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 21:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

https://zn.ua/ukr/POLITICS/kitajskij-madzhonh.html

Стаття П.Клімкіна про "китайський план".
Starikan
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 21:56

  lapay написав:Захід неофіційно дав президентові України Володимиру Зеленському час на деокупацію до осені, а опісля може посилити тиск із вимогою розпочати мирні переговори
Про це пише Bild із посиланням на джерела в урядових колах Німеччини й США.
https://www.google.com/amp/s/espreso.tv ... bild%3famp

Був такий ультиматум, чи не був, але очевидно, що наш наступ повинен розпочатись до літа, бо потім вже не зможемо прорвати оборону.

Ситуация разворачивается на порядок интереснее:
https://t.me/Ukraine_365News/45824
Это Первая ласточка - )(уйло доигралось.

Делаем ставки - Кто следующий?
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 22:06

  Starikan написав:https://zn.ua/ukr/POLITICS/kitajskij-madzhonh.html

Стаття П.Клімкіна про "китайський план".

Ситуація одним реченням -- Китай не дасть програти рфії; Захід не дасть програти Україні.
(По меншій мірі так вони заявляють).

І що тепер?

От тільки Китай -- мудак. Свою підтримку рфії міг би визначати як з моменту добивання рфії (тобто якщо б рфію почали добивати після випхання її або відкату у свої кордони).

А так, як не крути, по Клімкінські не забалакуй зуби -- Китай виступив проти західної коаліції, яка за захист України.
Зате тепер вже всі визначилися й оголосили свої позиції.
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 22:44

  detroytred написав: А так, як не крути, по Клімкінські не забалакуй зуби -- Китай виступив проти західної коаліції, яка за захист України.
Зате тепер вже всі визначилися й оголосили свої позиції.

Так я про це увесь час пишу. І тут, і в інших пабликах (і тут починається "та китай мріє забрати сибір і заселити китайцями", тьху :evil: , типовий совок).

Тобто Китай на своєму калькуляторі вирахував: Майбутне за азіатами, африканцями та латиносами, у Європи та США завдяки їхній демократії немає ні політичної волі, ні економічних ресурсів.

Тільки прочитав: на през.виборах у Нігерії, де довгий час впевнено лідирував опозіціонер, раптом переміг 80-річний нинішній рашист. Та й генсек ООН видав про найгірші біди сучасності: "расизм, превосходство белых". Якийсь хрестовий похід проти західної цивілізації.
Starikan
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 22:58

Андрей Пионтковский: От "триумфа" к капитуляции: путин понял

Год войны заканчивался фейерверком значимых международных встреч: визиты Зеленского и Байдена, саммит ЕС, мюнхенская конференция по безопасности. Но самым важным в этом ряду событий стало, на мой взгляд, недооцененное многими послание Федеральному собранию 21.02.2023. путин фактически сделал в ходе этого послания два важнейших заявления, подменяющих всю его пропагандистскую колоду:
1. Он признал капитуляцию в 4-й мировой войне, объявленной им Западу.
2. Он объявил бессрочную специальную военную операцию по спасению своей жизни.
21 февраля он не только впаривал пиплу вечную рутинную СВО с отпусками раз в полгода. Он дал Западу два важных заверения в ядерной сфере.
1. Я ни в коем случае не буду выходить за рамки договора СНВ.
2. Я ни в коем случае не буду проводить ядерные испытания.
путин, наконец, понял, что россия проиграла развязанную им 4-ю мировую войну. Украина превосходит противника на конвенциональном уровне. Беспредельно выше мотивация ее воинов. С каждым новым траншем военной помощи растет технологическое преимущество украинской армии. Ядерный шантаж, на который так рассчитывал диктатор, был решительно Западом отвергнут, несмотря на все усилия огромной клаки кремлевских агентов и полезных буржуазных идиотов: всех этих масков, гейтсов, трампов, пап францисков и прочей нечисти.
https://news.obozrevatel.com/russia/ot- ... guNjAuMC4w
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 23:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Starikan написав:Тобто Китай на своєму калькуляторі вирахував: Майбутне за азіатами, африканцями та латиносами, у Європи та США завдяки їхній демократії немає ні політичної волі, ні економічних ресурсів.

Це все бла-бла. Є конкретний маркер, конкретний прогноз - буде китай постачати зброю раші чи ні?
Мій прогноз - не буде, бо США+ЄС сильніші за Китай+Африка+Сибір, і китай це чудово усвідомлює.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 23:24

  lapay написав: бо США+ЄС сильніші за Китай+Африка+Сибір, і китай це чудово усвідомлює.

І тому це лише стримує його (Китай) від відкритого протистояння з Заходом.

А косвенно він буде бодатися з Заходом, до бабці не ходи))
Це як певичка, яку продюсер висмикнув з підвалу, зробив зіркою, а вона стала звяздою і вимагає справедливого для себе розподілу бабла.

Інша річ, що все має ціну.
І той же Китай може продати-здати рашку з потрохами.
Якщо отримає добру пропозицію. Від Заходу.
Але поки рфія пропонує більше.

Клімкін же розклав по полицях: Китаю і ті, і ті партнери. Хто зробить кращу пропозицію, з тим і погодиться.
А коли нема договорів, то! -- сьогодні погодився з рфією, дав трохи зброї. Завтра отримав кращу пропозицію від Штатів, перестав давати зброю))

Штати поки пригрозили триндюлем, Китай відповів -- не боюсь (= чекаю від вас кращої пропозиції).

Імхо. Головне -- Захід остаточно сам не визначився з ціною. З ціною, яку готовий заплатити за захист України.
Тут і бюрократія, і різноманітнітність учасників, і банальне жлобство (ринок же), й бажання, щоб заплатив сусід (Штати, Британія, Польща) наче ж їм це важливіше.
Тому Байден мотається, як навіжений. Штати тиснуть, намагаються переформатувати кожного учасника і всю західну коаліцію. До кожного підбирають свій ключик умовляння, впливу.
Китай же це все чудово бачить.
Бразилії, індії і т.д. теж бачать.
Ну а у диктаторів так і овсім на пам'яті, як рашкованія відстояла диктатора в Сирії. То якщо заступиться Китай гарантія.

Якесь переплетення шахів і ринку.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 00:08

  detroytred написав: А косвенно він буде бодатися з Заходом, до бабці не ходи))
Це як певичка, яку продюсер висмикнув з підвалу, зробив зіркою, а вона стала звяздою і вимагає справедливого для себе розподілу бабла.

Інша річ, що все має ціну.
І той же Китай може продати-здати рашку з потрохами.
Якщо отримає добру пропозицію. Від Заходу.
Але поки рфія пропонує більше.

А що може США запропонувати Китаю?
Окрім як заховатися у свою західну півкулю і не висовуватися, кинути Тайвань напризволяще?
Цього, звісно, не буде (бо так можна догратися до повернення Техасу Мексиці, а Аляски - .... 8) ), але що ще?

По Клімкіну, Китай мріє про повну самодостатність, яка може бути досягнута саме в союзі з рашкою.
І пуйло б не почав без попереднього зговору з Китаєм.
Starikan
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 01:19

  Starikan написав:А що може США запропонувати Китаю?

Від зменшення своїх самих різних санкцій по відношенню до Китаю і до збільшення доступу до своїх ринків, а також посунутися десь на інших ринках.

Захід -- це попит.
Для Китаю попит не менш важливий, ніж ресурси.

На істину я ніколи не претендував.
Тому не здувуюся, якщо реальне положення відносин між Штатами-Китаєм на даному проміжку часу таке --- вони настільки ще сильно залежать один від другого, що справді *милые бранятся - лишь тешатся*.
Може бути й так.

Самодостатність Китаю без ринків збуту Заходу? -- це хфантастика.
detroytred
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