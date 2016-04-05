Starikan написав:https://twitter.com/taxfreelt/status/1630159879393386500/photo/1
Настоящий полковник
detroytredСамодостатність Китаю без ринків збуту Заходу? -- це хфантастика.
Не знаю, тут потрібен калькулятор (с)
Китай +Індія + РФ = 3 млрд, Європа + США + Японія = 1 млрд.
Так, купівельна спроможність і таке інше.
Але китайці давно почали їсти м'ясо (с).
А за ними і інші підтягнутися, не встигнемо і озирнутися.
Як весь світ не встиг за утворенням нової наддержави не з першою, але і не з другою економікою світу.
Найбільший торговий партнер Китаю - це ЄС, і йому треба логістика до Європи.
Якраз економіка США самодостатня (плюс Канада і Мексика).
Зараз ще морський союз проти Китаю буде: США, Пд.Корея, Японія, Австралія.
Плюс море проблем в Китаю, і якщо закрити йому ринки і логістику, то він здується, як колись СРСР.
А ЄС постагнує кілька років. За той час Польща дожене ФРН по ВВП на душу населення.
Індія + Китай = фігня непонятна? у них свої конфілкти і розборки.
так само Китай + РФ = дорівнює що?