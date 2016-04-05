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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3652365336543655
Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 10:19

  Starikan написав:https://twitter.com/taxfreelt/status/1630159879393386500/photo/1
Настоящий полковник

detroytred
Самодостатність Китаю без ринків збуту Заходу? -- це хфантастика.

Не знаю, тут потрібен калькулятор (с) :wink:
Китай +Індія + РФ = 3 млрд, Європа + США + Японія = 1 млрд.
Так, купівельна спроможність і таке інше.
Але китайці давно почали їсти м'ясо (с).
А за ними і інші підтягнутися, не встигнемо і озирнутися.
Як весь світ не встиг за утворенням нової наддержави не з першою, але і не з другою :wink: економікою світу.

Найбільший торговий партнер Китаю - це ЄС, і йому треба логістика до Європи.

Якраз економіка США самодостатня (плюс Канада і Мексика).

Зараз ще морський союз проти Китаю буде: США, Пд.Корея, Японія, Австралія.

Плюс море проблем в Китаю, і якщо закрити йому ринки і логістику, то він здується, як колись СРСР.

А ЄС постагнує кілька років. За той час Польща дожене ФРН по ВВП на душу населення.

Індія + Китай = фігня непонятна? у них свої конфілкти і розборки.

так само Китай + РФ = дорівнює що?
flyman
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