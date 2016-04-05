Starikan написав:https://twitter.com/taxfreelt/status/1630159879393386500/photo/1 Настоящий полковник
detroytred
Самодостатність Китаю без ринків збуту Заходу? -- це хфантастика.
Не знаю, тут потрібен калькулятор (с) Китай +Індія + РФ = 3 млрд, Європа + США + Японія = 1 млрд. Так, купівельна спроможність і таке інше. Але китайці давно почали їсти м'ясо (с). А за ними і інші підтягнутися, не встигнемо і озирнутися. Як весь світ не встиг за утворенням нової наддержави не з першою, але і не з другою економікою світу.
Найбільший торговий партнер Китаю - це ЄС, і йому треба логістика до Європи.
Якраз економіка США самодостатня (плюс Канада і Мексика).
Зараз ще морський союз проти Китаю буде: США, Пд.Корея, Японія, Австралія.
Плюс море проблем в Китаю, і якщо закрити йому ринки і логістику, то він здується, як колись СРСР.
А ЄС постагнує кілька років. За той час Польща дожене ФРН по ВВП на душу населення.
Індія + Китай = фігня непонятна? у них свої конфілкти і розборки.
Дуже дивні відбуваються події останнім часом. Чомусь мені здається, що всім хочуть замилити очі. Мої думки на даний момент: 1. Інфа про замирення в Більді - вкид від Європи і Америки. Спрямований він на РФ з ціллю засунути їм в голову думку: "Захід готовий йти на поступки, треба тільки протриматись до осені". 2. Контрнаступу як такого скоріш за все взагалі не буде. Якось все занадто показово з цими гвардіями наступу і т.д. 3. Захід активно працює по темі Китаю. Китай зараз єдина реальна загроза. Без його підтримки - воєнної і фінансової, РФ гаплик. Хоча всі поголовно кажуть що Китай так і рветься допомогти росії, проте чомусь забувають: а) в Китаї серйозна економічна криза; б) Китай настільки тісно сплетений в економічному плані з США і Європою, що будь-які санкції їх економіку просто доб'ють; в) росія Китаю потрібна ВИКЛЮЧНО! для того щоб не залишитися сам-на-сам з заходом в своїй про-диктаторській парадигмі і ні для чого більше. 4. Економіка росії впевнено загибається. Це не афішують особливо, проте санкції дійсно діють. Дефіцит це дефіцит. Якщо нічого не зміниться, вже до осені (чи співпадіння?) виникнуть питання з фінансуванням силових структур. Звичайно, рядові свинособаки й помиї жерти будуть і не жалітимуться, але що скажуть міліони ментів і ФСБешників.
Моя думка про план заходу: 1. Домовитись з Китаєм (можливо в розмін на кусок росії і її ядерний потенціал) про псевдо-підтримку росії, проте щоб в відповідальний момент китайози х*ла кинули. 2. Ніяких контрнаступів. Виснаження військових сил рф. 3. Байт х*ла на мобілізацію (а то він чогось морозиться). Контрнаступу все-одно не буде, а нагрузка на економіку рф (+незадоволення) збільшиться.
Бажаний результат: Розвал РФ внаслідок економічних проблем і зростаючого незадоволення всіх верств. Шматок Китаю, законні куски Україні, Молдові, Японії, Грузії, решту поділити на смак.
Остаточне формування двополярності з США на одній стороні і Китаю на іншій. Хоча всі чомусь думають, що це буде погано, і Європа і США дуже непогано жили пів століття з СССР по ту сторону. З Китаєм, в усьому зав'язаним на західні ринки, буде набагато легше. Китай приторговуватиме "диктатурою" в державах, які на це поведуться, а США сіятимуть "демократію".
*«Я не поділяю таку думку, що Китай може постачати зброю Росії. Станом на зараз не думаю, що Китай погодиться на передачу озброєнь Росії… Я не бачу жодних ознак, які свідчать про те, що навіть оговорюються такі речі», - заявив Буданов.
Журналістка під час інтерв’ю зазначила, що американська розвідка має дані про постачання зброї Китаєм до Росії. Буданов і на це знайшов відповідь: «Я керівник розвідки і спираюся, вибачте, не на думку, при всій повазі, окремих людей, а лише на факти. Фактів таких я не бачу», - відповів він.* https://varta1.com.ua/news/budanov-zape ... 61644.html
1. Якщо Штати проводять іпсо з цим наміром постачання зброї Китаєм, то заперечення Будановим цих намірів та можливості якось, м'яко кажучи, дивно виглядає. Повинен був навпаки - підтримати партнерів.
2. Якщо Штати дійсно мають дані про такі наміри, то для Буданова ознакою таких намірів повинні бути ці заяви партнерів. Тобто достатньо таких заяв партнерів. Аргумент в стилі (в мене нема фактів; я не бачу фактів) -- можна застосувати для будь-якої ситуації. В мене нема фактів, значить цього нема.
В принципі -- браво! Що-що а замилили очі всім точно.
З.и. ну і для переламу вже потрібні не тільки Ф-16, а: “На додачу до того нам потрібна штурмова авіація, яка станом на зараз ще до нас не прийшла. F16 і тому подібні платформи - вони не є штурмовою авіацією. Штурмова авіація, в США це, перш за все, літаки А10, Thunderbolt II. Так само це армійська авіація, але це ударні гелікоптери типу AН64 і так далі. Це повітряні платформи призначені для завдавання ударів по землі”, - розповів Кирило Буданов."
Чи дійсно необхідні, чи вимагай більшого. Таке враження, що голова ГУР тролить, натякаючи, що війна -- це не шоу, де відкрито надається вся і до того ж реальна інформація.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 28 лют, 2023 11:54, всього редагувалось 1 раз.
Чувствуется, что информационный вакуум в плане положения на фронте. Народ толпой полез в большую политику. На полном серьезе обсуждает вбросы в прессу. Китай для Штатов - цель номер один. Его всегда будут в чем-то обвинять. Точно так же как в зависимой от Китая прессе будут обвинять США. Имеет ли для нас это какое-то значение? Нет, не имеет. Если Китай действительно решит помогать рашке, поток эшелонов из Китая увидят все и сразу.
antey1969 написав:Чувствуется, что информационный вакуум в плане положения на фронте. Народ толпой полез в большую политику. На полном серьезе обсуждает вбросы в прессу. Китай для Штатов - цель номер один. Его всегда будут в чем-то обвинять. Точно так же как в зависимой от Китая прессе будут обвинять США. Имеет ли для нас это какое-то значение? Нет, не имеет. Если Китай действительно решит помогать рашке, поток эшелонов из Китая увидят все и сразу.
якщо і буде, то через прокладки, і то яке КНДР, і не думаю, що прям так щоб ешелонами, щось накрапають "навідмахайсь"