Додано: Вів 28 лют, 2023 11:06

Дуже дивні відбуваються події останнім часом. Чомусь мені здається, що всім хочуть замилити очі. Мої думки на даний момент:

1. Інфа про замирення в Більді - вкид від Європи і Америки. Спрямований він на РФ з ціллю засунути їм в голову думку: "Захід готовий йти на поступки, треба тільки протриматись до осені".

2. Контрнаступу як такого скоріш за все взагалі не буде. Якось все занадто показово з цими гвардіями наступу і т.д.

3. Захід активно працює по темі Китаю. Китай зараз єдина реальна загроза. Без його підтримки - воєнної і фінансової, РФ гаплик. Хоча всі поголовно кажуть що Китай так і рветься допомогти росії, проте чомусь забувають: а) в Китаї серйозна економічна криза; б) Китай настільки тісно сплетений в економічному плані з США і Європою, що будь-які санкції їх економіку просто доб'ють; в) росія Китаю потрібна ВИКЛЮЧНО! для того щоб не залишитися сам-на-сам з заходом в своїй про-диктаторській парадигмі і ні для чого більше.

4. Економіка росії впевнено загибається. Це не афішують особливо, проте санкції дійсно діють. Дефіцит це дефіцит. Якщо нічого не зміниться, вже до осені (чи співпадіння?) виникнуть питання з фінансуванням силових структур. Звичайно, рядові свинособаки й помиї жерти будуть і не жалітимуться, але що скажуть міліони ментів і ФСБешників.



Моя думка про план заходу:

1. Домовитись з Китаєм (можливо в розмін на кусок росії і її ядерний потенціал) про псевдо-підтримку росії, проте щоб в відповідальний момент китайози х*ла кинули.

2. Ніяких контрнаступів. Виснаження військових сил рф.

3. Байт х*ла на мобілізацію (а то він чогось морозиться). Контрнаступу все-одно не буде, а нагрузка на економіку рф (+незадоволення) збільшиться.



Бажаний результат:

Розвал РФ внаслідок економічних проблем і зростаючого незадоволення всіх верств. Шматок Китаю, законні куски Україні, Молдові, Японії, Грузії, решту поділити на смак.



Остаточне формування двополярності з США на одній стороні і Китаю на іншій. Хоча всі чомусь думають, що це буде погано, і Європа і США дуже непогано жили пів століття з СССР по ту сторону. З Китаєм, в усьому зав'язаним на західні ринки, буде набагато легше. Китай приторговуватиме "диктатурою" в державах, які на це поведуться, а США сіятимуть "демократію".