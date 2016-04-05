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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3653365436553656>
Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 10:19

  Starikan написав:https://twitter.com/taxfreelt/status/1630159879393386500/photo/1
Настоящий полковник

detroytred
Самодостатність Китаю без ринків збуту Заходу? -- це хфантастика.

Не знаю, тут потрібен калькулятор (с) :wink:
Китай +Індія + РФ = 3 млрд, Європа + США + Японія = 1 млрд.
Так, купівельна спроможність і таке інше.
Але китайці давно почали їсти м'ясо (с).
А за ними і інші підтягнутися, не встигнемо і озирнутися.
Як весь світ не встиг за утворенням нової наддержави не з першою, але і не з другою :wink: економікою світу.

Найбільший торговий партнер Китаю - це ЄС, і йому треба логістика до Європи.

Якраз економіка США самодостатня (плюс Канада і Мексика).

Зараз ще морський союз проти Китаю буде: США, Пд.Корея, Японія, Австралія.

Плюс море проблем в Китаю, і якщо закрити йому ринки і логістику, то він здується, як колись СРСР.

А ЄС постагнує кілька років. За той час Польща дожене ФРН по ВВП на душу населення.

Індія + Китай = фігня непонятна? у них свої конфілкти і розборки.

так само Китай + РФ = дорівнює що?
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 11:06

Дуже дивні відбуваються події останнім часом. Чомусь мені здається, що всім хочуть замилити очі. Мої думки на даний момент:
1. Інфа про замирення в Більді - вкид від Європи і Америки. Спрямований він на РФ з ціллю засунути їм в голову думку: "Захід готовий йти на поступки, треба тільки протриматись до осені".
2. Контрнаступу як такого скоріш за все взагалі не буде. Якось все занадто показово з цими гвардіями наступу і т.д.
3. Захід активно працює по темі Китаю. Китай зараз єдина реальна загроза. Без його підтримки - воєнної і фінансової, РФ гаплик. Хоча всі поголовно кажуть що Китай так і рветься допомогти росії, проте чомусь забувають: а) в Китаї серйозна економічна криза; б) Китай настільки тісно сплетений в економічному плані з США і Європою, що будь-які санкції їх економіку просто доб'ють; в) росія Китаю потрібна ВИКЛЮЧНО! для того щоб не залишитися сам-на-сам з заходом в своїй про-диктаторській парадигмі і ні для чого більше.
4. Економіка росії впевнено загибається. Це не афішують особливо, проте санкції дійсно діють. Дефіцит це дефіцит. Якщо нічого не зміниться, вже до осені (чи співпадіння?) виникнуть питання з фінансуванням силових структур. Звичайно, рядові свинособаки й помиї жерти будуть і не жалітимуться, але що скажуть міліони ментів і ФСБешників.

Моя думка про план заходу:
1. Домовитись з Китаєм (можливо в розмін на кусок росії і її ядерний потенціал) про псевдо-підтримку росії, проте щоб в відповідальний момент китайози х*ла кинули.
2. Ніяких контрнаступів. Виснаження військових сил рф.
3. Байт х*ла на мобілізацію (а то він чогось морозиться). Контрнаступу все-одно не буде, а нагрузка на економіку рф (+незадоволення) збільшиться.

Бажаний результат:
Розвал РФ внаслідок економічних проблем і зростаючого незадоволення всіх верств. Шматок Китаю, законні куски Україні, Молдові, Японії, Грузії, решту поділити на смак.

Остаточне формування двополярності з США на одній стороні і Китаю на іншій. Хоча всі чомусь думають, що це буде погано, і Європа і США дуже непогано жили пів століття з СССР по ту сторону. З Китаєм, в усьому зав'язаним на західні ринки, буде набагато легше. Китай приторговуватиме "диктатурою" в державах, які на це поведуться, а США сіятимуть "демократію".
abvertaras
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 11:38

Замилили очі так, що й не розберешся))

*«Я не поділяю таку думку, що Китай може постачати зброю Росії. Станом на зараз не думаю, що Китай погодиться на передачу озброєнь Росії… Я не бачу жодних ознак, які свідчать про те, що навіть оговорюються такі речі», - заявив Буданов.

Журналістка під час інтерв’ю зазначила, що американська розвідка має дані про постачання зброї Китаєм до Росії. Буданов і на це знайшов відповідь: «Я керівник розвідки і спираюся, вибачте, не на думку, при всій повазі, окремих людей, а лише на факти. Фактів таких я не бачу», - відповів він.*
https://varta1.com.ua/news/budanov-zape ... 61644.html

1. Якщо Штати проводять іпсо з цим наміром постачання зброї Китаєм, то заперечення Будановим цих намірів та можливості якось, м'яко кажучи, дивно виглядає.
Повинен був навпаки - підтримати партнерів.

2. Якщо Штати дійсно мають дані про такі наміри, то для Буданова ознакою таких намірів повинні бути ці заяви партнерів. Тобто достатньо таких заяв партнерів.
Аргумент в стилі (в мене нема фактів; я не бачу фактів) -- можна застосувати для будь-якої ситуації.
В мене нема фактів, значить цього нема.


В принципі -- браво!
Що-що а замилили очі всім точно.

З.и. ну і для переламу вже потрібні не тільки Ф-16, а:
“На додачу до того нам потрібна штурмова авіація, яка станом на зараз ще до нас не прийшла. F16 і тому подібні платформи - вони не є штурмовою авіацією. Штурмова авіація, в США це, перш за все, літаки А10, Thunderbolt II. Так само це армійська авіація, але це ударні гелікоптери типу AН64 і так далі. Це повітряні платформи призначені для завдавання ударів по землі”, - розповів Кирило Буданов."

Чи дійсно необхідні, чи вимагай більшого.
Таке враження, що голова ГУР тролить, натякаючи, що війна -- це не шоу, де відкрито надається вся і до того ж реальна інформація.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 28 лют, 2023 11:54, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 11:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Чувствуется, что информационный вакуум в плане положения на фронте.
Народ толпой полез в большую политику. На полном серьезе обсуждает вбросы в прессу.
Китай для Штатов - цель номер один. Его всегда будут в чем-то обвинять. Точно так же как в зависимой от Китая прессе будут обвинять США.
Имеет ли для нас это какое-то значение?
Нет, не имеет.
Если Китай действительно решит помогать рашке, поток эшелонов из Китая увидят все и сразу.
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 12:00

  antey1969 написав:Чувствуется, что информационный вакуум в плане положения на фронте.
Народ толпой полез в большую политику. На полном серьезе обсуждает вбросы в прессу.
Китай для Штатов - цель номер один. Его всегда будут в чем-то обвинять. Точно так же как в зависимой от Китая прессе будут обвинять США.
Имеет ли для нас это какое-то значение?
Нет, не имеет.
Если Китай действительно решит помогать рашке, поток эшелонов из Китая увидят все и сразу.

якщо і буде, то через прокладки, і то яке КНДР, і не думаю, що прям так щоб ешелонами, щось накрапають "навідмахайсь"
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 12:10

  antey1969 написав:Чувствуется, что информационный вакуум в плане положения на фронте.

Де ж вакуум?
https://www.slovoidilo.ua/2023/02/27/no ... ppo-voroha

Інша справа, що обговорювати "ситуація важка, але контрольована" якось недоречно.
Бо зупинишся на важкості -- звинуватять в песимізмі.
Зупинишся на контрольованості -- звинуватять в шапкозакиданні.
А якщо ще й чутки почнеш...

Тому космічні кораблі бороздять терени дикого космосу))
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 12:15

Schmit
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 13:51

  abvertaras написав:Дуже дивні відбуваються події останнім часом. Чомусь мені здається, що всім хочуть замилити очі. Мої думки на даний момент:
1. Інфа про замирення в Більді - вкид від Європи і Америки. Спрямований він на РФ з ціллю засунути їм в голову думку: "Захід готовий йти на поступки, треба тільки протриматись до осені".
2. Контрнаступу як такого скоріш за все взагалі не буде. Якось все занадто показово з цими гвардіями наступу і т.д.
3. Захід активно працює по темі Китаю. Китай зараз єдина реальна загроза. Без його підтримки - воєнної і фінансової, РФ гаплик. Хоча всі поголовно кажуть що Китай так і рветься допомогти росії, проте чомусь забувають: а) в Китаї серйозна економічна криза; б) Китай настільки тісно сплетений в економічному плані з США і Європою, що будь-які санкції їх економіку просто доб'ють; в) росія Китаю потрібна ВИКЛЮЧНО! для того щоб не залишитися сам-на-сам з заходом в своїй про-диктаторській парадигмі і ні для чого більше.
4. Економіка росії впевнено загибається. Це не афішують особливо, проте санкції дійсно діють. Дефіцит це дефіцит. Якщо нічого не зміниться, вже до осені (чи співпадіння?) виникнуть питання з фінансуванням силових структур. Звичайно, рядові свинособаки й помиї жерти будуть і не жалітимуться, але що скажуть міліони ментів і ФСБешників.

Моя думка про план заходу:
1. Домовитись з Китаєм (можливо в розмін на кусок росії і її ядерний потенціал) про псевдо-підтримку росії, проте щоб в відповідальний момент китайози х*ла кинули.
2. Ніяких контрнаступів. Виснаження військових сил рф.
3. Байт х*ла на мобілізацію (а то він чогось морозиться). Контрнаступу все-одно не буде, а нагрузка на економіку рф (+незадоволення) збільшиться.

Бажаний результат:
Розвал РФ внаслідок економічних проблем і зростаючого незадоволення всіх верств. Шматок Китаю, законні куски Україні, Молдові, Японії, Грузії, решту поділити на смак.

Остаточне формування двополярності з США на одній стороні і Китаю на іншій. Хоча всі чомусь думають, що це буде погано, і Європа і США дуже непогано жили пів століття з СССР по ту сторону. З Китаєм, в усьому зав'язаним на західні ринки, буде набагато легше. Китай приторговуватиме "диктатурою" в державах, які на це поведуться, а США сіятимуть "демократію".


повна маячня, треба випити заспокійливе
але краще погуляти на свіжому повітрі з собаком (погода гарна -зима позаду)
як кажуть у Одесі "жарьте-риба буде згодом"
наступ буде, але не там де всім вказали
стосовно розподілу країни орків-навіще Україні зазомбоване населення рашкі
(тут зі своїми тараканами з Донецьку/Луганську впоратись, може пропонуєте їх депортувати частково (а частково за грати і грати, грати,грати)
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 14:04

А тим часом сьогодні на рф...

🚨 Сирены и угроза ракетного удара во многих городах россии
В Подмосковье, Ленобласти, Воронеже, Тольятти, Казани и Белгороде взломали радио и телеэфиры. Как сообщают МЧС, работали украинские хаккеры.
На фоне атак беспилотников, удара по нефтебазе в Туапсе и неопознанных объектов над Питером — даже такие взломы повышают тревожность. А украинцы вовсю кошмарят россиян, если не ударами, так сиренами по радио. Но переживать не стоит, это по плану!
Народной коментар: "Как-то странно второй год успешной СВО начался."
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 14:05

Приклад, як заплутати

prodigy
\\"буде, але"\\


Загроза ракетних ударів РФ: окупанти готують масовані атаки (на річницю) – Ігнат
19 лютого 2023,
"Говорити про якусь драматичну ситуацію не доводиться. Так, буде загострення, будуть ракетні удари, ніхто вже не сумнівається, що щось таке буде. Але ми до цього готові... Є у нас засоби для відбиття тих ударів. На жаль, не так багато засобів ППО є, як про них говорять", — пояснив він.
https://glavred.net/ukraine/ugroza-rake ... 50388.html

28 лютого 2023
Росія не стала завдавати масованого ракетного удару по Україні у роковини повномасштабного вторгнення, оскільки «не могла собі цього дозволити», виходячи з кількості ракет, що залишилася.
Про це в ефірі телемарафону сказав речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
https://www.slovoidilo.ua/2023/02/28/no ... torhnennya
detroytred
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