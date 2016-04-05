Колонна ядерных ракетных комплексов согрешила путешествие из Ивановской области в Москву. Говорят, готовятся к параду 9 мая. Но мы-то понимаем, что просто готовятся, а до парада ещё очень далеко. Что думаете? Неспроста это всё . Народний коментар: "Видать на фронте совсем дела плохо раз клоунаду эту устроили. Дальше что, на крышу домов их кранами затянут?" Джерело:https://t.me/personality_100/14485
fler написав:Колонна ядерных ракетных комплексов согрешила путешествие из Ивановской области в Москву. Говорят, готовятся к параду 9 мая. Но мы-то понимаем, что просто готовятся, а до парада ещё очень далеко. Что думаете? Неспроста это всё . Народний коментар: "Видать на фронте совсем дела плохо раз клоунаду эту устроили. Дальше что, на крышу домов их кранами затянут?" Джерело:https://t.me/personality_100/14485
Це орки всіх заплутують))
Дивіться: 1. Буданов: А реально? Ні, неможливо.
Тому що Російська Федерація - це держава, скажімо так, мильна бульбашка. Вони все роздмухують. Там не такі вже ідіоти сидять, якими хочуть показатися світу. Вони чітко розуміють, що перше: ядерна зброя - це не зброя, це засіб стратегічного стримування. По-друге: застосування будь-ким в світі засобу ядерного стримування приведе до фатальних наслідків для того, хто це зробить. Хто б це не був”, - розповів Кирило Буданов. https://varta1.com.ua/news/budanov-spro ... 61665.html
2. Але представник того ж ГУР: На території окупованого Криму Росія розмістила носії ядерних боєприпасів наземного, повітряного та морського базування. Таким чином, президент РФ Володимир Путін розглядає територію півострова як плацдарм для проведення ядерних провокацій проти України. Про це 6 січня в ефірі телеканалу "FREEДOM" заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов. https://focus.ua/uk/voennye-novosti/544 ... y-razvedka
3. І речиця ОК Південь: "Цілком можливо, за тією логікою розвитку подій, коли на кону власний престиж. Ми не можемо виключати такі сценарії подій (застосування ядерної зброї проти України — ред.) за найбожевільнішим напрямом. При цьому ми усвідомлюємо, що Росія залишається під впливом світової громадськості. Якщо світова громадськість не припинить системного тиску — нам потрібно враховувати всі сценарії", — додала речник Оперативного командування, коментуючи можливе завдання ядерних ударів по Україні. https://focus.ua/uk/voennye-novosti/545 ... -yug-video