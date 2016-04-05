Додано: Вів 28 лют, 2023 18:45

flyman написав: Найбільший торговий партнер Китаю - це ЄС, і йому треба логістика до Європи. Найбільший торговий партнер Китаю - це ЄС, і йому треба логістика до Європи.

Якраз економіка США самодостатня (плюс Канада і Мексика).

Плюс море проблем в Китаю, і якщо закрити йому ринки і логістику, то він здується, як колись СРСР.

А ЄС постагнує кілька років. За той час Польща дожене ФРН по ВВП на душу населення.

Індія + Китай = фігня непонятна? у них свої конфілкти і розборки.

так само Китай + РФ = дорівнює що?

Найбільший торговий партнер Китаю - це країни АСЕАН.І динаміка зростання цього товарообороту в рази вище, ніж з ЄС (із США - майже нульова).В сенсі виробництва F-22 та SpaceX - так. Та й досі, здається, США купляють у РФ ракетні двигуни (не тому, що самі не можуть зробити, а тому, що ДЕШЕВО). А от умовні шкарпетки прийдеться вчитися штопати (або купувати нові по 50 долл пару).Дивіться вище про самодостатність.За цей час у ЄС можуть прийти до влади усякі жовті жилети та Альтернативщики. Люмпенів (як по прибуткам, так і по менталітету) багато всюди.Хто не з нами - той проти нас. А Індія завжди відморожується від засудження РФ у ООН.Дорівнює війні (руками РФ, звісно, при допомозі Китаю).UPD. Щодо Мексики, дякую, що нагадали. Так, Мексика теж поставляє до Штатів дешеві ТНС, але кількість незрівнянна.Питання: чому США та ін. побігли вкладатися у Китай, а не, скажімо, у латиносів (які зараз тримають дулю в кишені)?Відповідь: тому що ще з 1972 року (ще при Мао!) намагалися зробити противагу СРСР.Зробили. Поздоровляю з черговим успіхом їх зовнішньої політики