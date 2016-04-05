Колонна ядерных ракетных комплексов согрешила путешествие из Ивановской области в Москву. Говорят, готовятся к параду 9 мая. Но мы-то понимаем, что просто готовятся, а до парада ещё очень далеко. Что думаете? Неспроста это всё . Народний коментар: "Видать на фронте совсем дела плохо раз клоунаду эту устроили. Дальше что, на крышу домов их кранами затянут?" Джерело:https://t.me/personality_100/14485
fler написав:Колонна ядерных ракетных комплексов согрешила путешествие из Ивановской области в Москву. Говорят, готовятся к параду 9 мая. Но мы-то понимаем, что просто готовятся, а до парада ещё очень далеко. Что думаете? Неспроста это всё . Народний коментар: "Видать на фронте совсем дела плохо раз клоунаду эту устроили. Дальше что, на крышу домов их кранами затянут?" Джерело:https://t.me/personality_100/14485
Це орки всіх заплутують))
Дивіться: 1. Буданов: А реально? Ні, неможливо.
Тому що Російська Федерація - це держава, скажімо так, мильна бульбашка. Вони все роздмухують. Там не такі вже ідіоти сидять, якими хочуть показатися світу. Вони чітко розуміють, що перше: ядерна зброя - це не зброя, це засіб стратегічного стримування. По-друге: застосування будь-ким в світі засобу ядерного стримування приведе до фатальних наслідків для того, хто це зробить. Хто б це не був”, - розповів Кирило Буданов. https://varta1.com.ua/news/budanov-spro ... 61665.html
2. Але представник того ж ГУР: На території окупованого Криму Росія розмістила носії ядерних боєприпасів наземного, повітряного та морського базування. Таким чином, президент РФ Володимир Путін розглядає територію півострова як плацдарм для проведення ядерних провокацій проти України. Про це 6 січня в ефірі телеканалу "FREEДOM" заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов. https://focus.ua/uk/voennye-novosti/544 ... y-razvedka
3. І речиця ОК Південь: "Цілком можливо, за тією логікою розвитку подій, коли на кону власний престиж. Ми не можемо виключати такі сценарії подій (застосування ядерної зброї проти України — ред.) за найбожевільнішим напрямом. При цьому ми усвідомлюємо, що Росія залишається під впливом світової громадськості. Якщо світова громадськість не припинить системного тиску — нам потрібно враховувати всі сценарії", — додала речник Оперативного командування, коментуючи можливе завдання ядерних ударів по Україні. https://focus.ua/uk/voennye-novosti/545 ... -yug-video
flyman написав:Найбільший торговий партнер Китаю - це ЄС, і йому треба логістика до Європи.
Найбільший торговий партнер Китаю - це країни АСЕАН. І динаміка зростання цього товарообороту в рази вище, ніж з ЄС (із США - майже нульова).
Якраз економіка США самодостатня (плюс Канада і Мексика).
В сенсі виробництва F-22 та SpaceX - так. Та й досі, здається, США купляють у РФ ракетні двигуни (не тому, що самі не можуть зробити, а тому, що ДЕШЕВО). А от умовні шкарпетки прийдеться вчитися штопати (або купувати нові по 50 долл пару).
Плюс море проблем в Китаю, і якщо закрити йому ринки і логістику, то він здується, як колись СРСР.
Дивіться вище про самодостатність.
А ЄС постагнує кілька років. За той час Польща дожене ФРН по ВВП на душу населення.
За цей час у ЄС можуть прийти до влади усякі жовті жилети та Альтернативщики. Люмпенів (як по прибуткам, так і по менталітету) багато всюди.
Індія + Китай = фігня непонятна? у них свої конфілкти і розборки.
Хто не з нами - той проти нас. А Індія завжди відморожується від засудження РФ у ООН.
так само Китай + РФ = дорівнює що?
Дорівнює війні (руками РФ, звісно, при допомозі Китаю).
UPD. Щодо Мексики, дякую, що нагадали. Так, Мексика теж поставляє до Штатів дешеві ТНС, але кількість незрівнянна. Питання: чому США та ін. побігли вкладатися у Китай, а не, скажімо, у латиносів (які зараз тримають дулю в кишені)? Відповідь: тому що ще з 1972 року (ще при Мао!) намагалися зробити противагу СРСР. Зробили. Поздоровляю з черговим успіхом їх зовнішньої політики
Востаннє редагувалось Starikan в Вів 28 лют, 2023 19:09, всього редагувалось 2 разів.
flyman написав:Найбільший торговий партнер Китаю - це ЄС, і йому треба логістика до Європи.
Найбільший торговий партнер Китаю - це країни АСЕАН. І динаміка зростання цього товарообороту в рази вище, ніж з ЄС (із США - майже нульова).
Якраз економіка США самодостатня (плюс Канада і Мексика).
В сенсі виробництва F-22 та SpaceX - так. Та й досі, здається, США купляють у РФ ракетні двигуни (не тому, що самі не можуть зробити, а тому, що ДЕШЕВО). А от умовні шкарпетки прийдеться вчитися штопати (або купувати нові по 50 долл пару).
Плюс море проблем в Китаю, і якщо закрити йому ринки і логістику, то він здується, як колись СРСР.
Дивіться вище про самодостатність.
А ЄС постагнує кілька років. За той час Польща дожене ФРН по ВВП на душу населення.
За цей час у ЄС можуть прийти до влади усякі жовті жилети та Альтернативщики. Люмпенів (як по прибуткам, так і по менталітету) багато всюди.
Індія + Китай = фігня непонятна? у них свої конфілкти і розборки.
Хто не з нами - той проти нас. А Індія завжди відморожується від засудження РФ у ООН.
так само Китай + РФ = дорівнює що?
Дорівнює війні (руками РФ, звісно, при допомозі Китаю).
Я думаю, що ви як антиглобаліст, який проти колективного Заходу, не бачите далі власного носу
Немає ніякої самодостатності Китаю
Народу багато, але народ бідний. Без зовнішнього притоку грошей у Китая нічого не вийде. Купувати буде кому, але у невеликих обсягах
Тому, ви неправильно рахуєте Да, Китай+Індія = 3 ярди населення, але бідного населення Запад+Японія = 1 ярд населення, але платіжеспроможнього населення
Ще недавно СРСР та США мали десь однакову кількість населення ... і що ??? Де опинився СРСР і де опинились США ?
В СРСР Фиат-124 та Волга за особливі досягнення, в США - повний модельний ряд, від малих авто до монстрів с 8-літровим двиглом
Крім кількості населення, тре ще щось. Наприклад, технології, ринкові відносини Щоб в Китаї були свої Генрі Форди, Ілони Маски, Лі Яккокі ...
Але в Китаї був Джек Ма, якого вже випиляли
Востаннє редагувалось pesikot в Вів 28 лют, 2023 19:10, всього редагувалось 1 раз.
pesikot написав: Я думаю, що ви як антиглобаліст, який проти колективного Заходу, не бачите далі власного носу
Я проти тих дій колективного Заходу, які під флагом глобалізації ("розширення ринків" св. Адама С., або відкритим текстом - швидкої наживи) вигодували двох монстрів.
+1000500
Конкретно саме ці такі дії є явним зашкваром Заходу. З гітлерівською Німеччиною була така ж п'єса. Режимам з потужним потенціалом розвитку ВПК апріорі ні в якому разі не треба надавати ресурси для розвитку. Як би вигідно на момент це не було. Бо потім ціна буде -- чиясь кров та життя.
pesikot написав: Я думаю, що ви як антиглобаліст, який проти колективного Заходу, не бачите далі власного носу
Я проти тих дій колективного Заходу, які під флагом глобалізації ("розширення ринків" св. Адама С., або відкритим текстом - швидкої наживи) вигодували двох монстрів.
Тепер вже я питаю, а ви про що ? Бо це як про калькулятор
Перепрошую, переїв цієї термінології Я мав на увазі безмежні інвестиції Заходу у РФ та Китай та їх наслідки. По Адаму Сміту (який проголосив це десь 250 років тому ) , таке "розширення ринків" є невід'ємною частиною розвитку капіталізму. Лякаюсь спитати: а що буде, коли ця можливість скінчиться, планета ж не гумова? Ну добре, Маск полетить на Марс, росіяни в рай, а інші?