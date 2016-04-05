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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3654365536563657
Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 19:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

США допускают, что война в Украине будет длиться ещё 3 года - Пентагон
GALeon
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