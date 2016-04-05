|
|
|
Додано: Вів 28 лют, 2023 19:32
Re: Напад росії і білорусі на Україну
США допускают, что война в Украине будет длиться ещё 3 года - Пентагон
Додано: Вів 28 лют, 2023 19:50
А при чому тут глобалізм та інвестиції в РФ і Китай ? Це, по-перше
По-друге, в РФ не було безмежних інвестицій. РФ продавали нафту та газ. Як і СРСР. Нічим РФ від СРСР в цьому не відрізняеться
Різниця РФ від СРСР в тому, що РФ, деякий час, вдавала з себе адекватного партнера. Зараз - ніт
Колективний Захід вийшов з РФ, підрахував збитки.
Продовжив працювати без РФ
По-трете, Китай теж не став ринком розширення. Він був ринком виробництва для країн Колективного Заходу. Бо біла (афроамеріканська, мексиканська) людина не бажала робити по 12 годин.
А китайська людина бажала
Але ж і з Китаю вже почали виводити виробництво
Колективни Захід сказав - будємо робити дорожче, але не в Китаї
Додано: Вів 28 лют, 2023 19:56
Однажды Ходжа Насреддин, проходя мимо бедного дехканина, грустно глотающего
слюни перед караван-сараем, назидательно бросил "Плов из курдючного барана вреден, он жирный и плох для желудка."
Другой раз тот же самый дехканин увидел на рынке Ходжу, с аппетитом уплетающего большую миску плова.
- Но как же, Ходжа, - воскликнул он, - ты же сам говорит, что плов вреден!
- Эээ, - ответил мудрец, - плов вреден, если у тебя его нет и полезен, если он дымится на твоей тарелке!
РS: Если не ударят, скажем что испугались, не смогли или ракеты кончаются - нужное подчеркнуть.
Додано: Вів 28 лют, 2023 20:06
antey1969
Сидя в Германии - хорошо клоуна из себя изображать
А ты вернись в Запорожье, тогда я тебя послушаю
Додано: Вів 28 лют, 2023 20:13
Ці питання - до колеги Детройтреда.
Я Адама Сміта не вивчав, як не вивчав теорії теплороду та ефіру.
Може, "розширення ринку" - це щось інше, ніж ми з вами вважаємо.
Але нагадаю, що в РФ не тільки купували енергоносії, а ще й набудували стільки заводів, щоб було досить на весь СНГ. Як казав неодноразово славетний Охрі: "що головне для бізнесу? Стабі-і-і-ільність".
А оці ваші майдани та зміни президентів,- казав західний бізнес,- нам не потрібні, хай краще російські олігархи скуплять усі ваші підприємства, а ми потім з ними провзаємодіємо. Щось подібне було під час Угорщини-56, коли Європа бажала скорішого задавлення повстання, "а то торгувати стало важко".
"В стране безобразие, разбой, беспорядок, чепуха, – право, уж лучше пусть правит страной диктатор, вождь с волчьей хваткой" (с) - предвидение причин появления Гитлера и путина почти 100 лет назад.
Востаннє редагувалось Starikan в Вів 28 лют, 2023 20:16, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 28 лют, 2023 20:13
Додано: Вів 28 лют, 2023 20:16
)))
Ця мудрість точнісінько підходить для цього випадку:
*Комітет Палати представників США з питань збройних сил дійшов висновку, що відправка винищувачів F-16 «не буде мудрим використанням ресурсів», необхідних Україні для перемоги у війні з росією.
Про це заявив конгресмен Адам Сміт, який є найбільш високопоставленим представником демократів у цьому комітеті, пише CNN.
За його словами, буде дуже важко зберегти ці винищувачі у бойових умовах.
«Правда полягає у самій вартості спроби задіяти F-16 в Україні: навіть якщо ми скажемо, що немає нічого важливішого за цю зброю, і витратимо весь наш час і ресурси на те, щоб цього домогтися, в кращому випадку ми зможемо поставити в Україну кілька діючих F-16 протягом року, ну або може бути восьми місяців, якщо сильно напружимося», - зазначив Сміт.
Сміт акцентував, що «потрібно ж не тільки навчити пілотів, а й підготувати механіків, аеродроми, здатні приймати F-16, а також мати всі необхідні запчастини, щоб винищувачі могли функціонувати».
Несподіваний поворот.
Американські партнери теж вирішили заплутати.
Додано: Вів 28 лют, 2023 20:23
detroytred
Всполошились из-за успехов рашки в районе Соледара. Как только выяснилось, что наступление с востока жёстко забуксовало под Бахмутом, тут же авансы поуменьшились.
Додано: Вів 28 лют, 2023 20:26
Знову згадався німецький генерал з фільму "17".
Особливо фраза американця про "зберегти у бойових умовах".
Цирк на дроті.
Востаннє редагувалось Starikan в Вів 28 лют, 2023 20:29, всього редагувалось 4 разів.
Додано: Вів 28 лют, 2023 20:26
Що купівля собі! (для свого ринку) вуглеводородів з ЧУЖОГО РИНКУ, що вивіз свого! капіталу НА ЧУЖИЙ РИНОК --- це саме, що не є, пряме розширення свого! ринку.
Що продаж своїх товарів на чужий ринок. Що надання торгівельних, фінансових майданчиків. Що надання своєї валюти. Цінних паперів. І т.д.
Зараз переглядають цей форум: Василь-Рівне і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|