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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3655365636573658>
Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 19:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

США допускают, что война в Украине будет длиться ещё 3 года - Пентагон
GALeon
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 19:50

  Starikan написав:
  pesikot написав:
  Starikan написав:Я проти тих дій колективного Заходу, які під флагом глобалізації ("розширення ринків" св. Адама С., або відкритим текстом - швидкої наживи) вигодували двох монстрів.
Тепер вже я питаю, а ви про що ?
Бо це як про калькулятор

Перепрошую, переїв цієї термінології :oops:
Я мав на увазі безмежні інвестиції Заходу у РФ та Китай та їх наслідки.
По Адаму Сміту (який проголосив це десь 250 років тому 8) ) , таке "розширення ринків" є невід'ємною частиною розвитку капіталізму.
Лякаюсь спитати: а що буде, коли ця можливість скінчиться, планета ж не гумова? Ну добре, Маск полетить на Марс, росіяни в рай, а інші?

А при чому тут глобалізм та інвестиції в РФ і Китай ? Це, по-перше

По-друге, в РФ не було безмежних інвестицій. РФ продавали нафту та газ. Як і СРСР. Нічим РФ від СРСР в цьому не відрізняеться

Різниця РФ від СРСР в тому, що РФ, деякий час, вдавала з себе адекватного партнера. Зараз - ніт
Колективний Захід вийшов з РФ, підрахував збитки.
Продовжив працювати без РФ

По-трете, Китай теж не став ринком розширення. Він був ринком виробництва для країн Колективного Заходу. Бо біла (афроамеріканська, мексиканська) людина не бажала робити по 12 годин.
А китайська людина бажала

Але ж і з Китаю вже почали виводити виробництво
Колективни Захід сказав - будємо робити дорожче, але не в Китаї
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 19:56

  detroytred написав:prodigy
\\"буде, але"\\


Загроза ракетних ударів РФ: окупанти готують масовані атаки (на річницю) – Ігнат
19 лютого 2023,
"Говорити про якусь драматичну ситуацію не доводиться. Так, буде загострення, будуть ракетні удари, ніхто вже не сумнівається, що щось таке буде. Але ми до цього готові... Є у нас засоби для відбиття тих ударів. На жаль, не так багато засобів ППО є, як про них говорять", — пояснив він.
https://glavred.net/ukraine/ugroza-rake ... 50388.html

28 лютого 2023
Росія не стала завдавати масованого ракетного удару по Україні у роковини повномасштабного вторгнення, оскільки «не могла собі цього дозволити», виходячи з кількості ракет, що залишилася.
Про це в ефірі телемарафону сказав речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
https://www.slovoidilo.ua/2023/02/28/no ... torhnennya

Однажды Ходжа Насреддин, проходя мимо бедного дехканина, грустно глотающего
слюни перед караван-сараем, назидательно бросил "Плов из курдючного барана вреден, он жирный и плох для желудка."
Другой раз тот же самый дехканин увидел на рынке Ходжу, с аппетитом уплетающего большую миску плова.
- Но как же, Ходжа, - воскликнул он, - ты же сам говорит, что плов вреден!
- Эээ, - ответил мудрец, - плов вреден, если у тебя его нет и полезен, если он дымится на твоей тарелке!
РS: Если не ударят, скажем что испугались, не смогли или ракеты кончаются - нужное подчеркнуть.
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 20:06

antey1969
Сидя в Германии - хорошо клоуна из себя изображать

А ты вернись в Запорожье, тогда я тебя послушаю
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 20:13

  pesikot написав: А при чому тут глобалізм та інвестиції в РФ і Китай ? Це, по-перше
По-друге, в РФ не було безмежних інвестицій. РФ продавали нафту та газ. Як і СРСР. Нічим РФ від СРСР в цьому не відрізняеться
Різниця РФ від СРСР в тому, що РФ, деякий час, вдавала з себе адекватного партнера. Зараз - ніт
Колективний Захід вийшов з РФ, підрахував збитки.
Продовжив працювати без РФ
По-трете, Китай теж не став ринком розширення. Він був ринком виробництва для країн Колективного Заходу. Бо біла (афроамеріканська, мексиканська) людина не бажала робити по 12 годин.
А китайська людина бажала
Але ж і з Китаю вже почали виводити виробництво
Колективни Захід сказав - будємо робити дорожче, але не в Китаї

Ці питання - до колеги Детройтреда.
Я Адама Сміта не вивчав, як не вивчав теорії теплороду та ефіру.
Може, "розширення ринку" - це щось інше, ніж ми з вами вважаємо.

Але нагадаю, що в РФ не тільки купували енергоносії, а ще й набудували стільки заводів, щоб було досить на весь СНГ. Як казав неодноразово славетний Охрі: "що головне для бізнесу? Стабі-і-і-ільність".

А оці ваші майдани та зміни президентів,- казав західний бізнес,- нам не потрібні, хай краще російські олігархи скуплять усі ваші підприємства, а ми потім з ними провзаємодіємо. Щось подібне було під час Угорщини-56, коли Європа бажала скорішого задавлення повстання, "а то торгувати стало важко".

"В стране безобразие, разбой, беспорядок, чепуха, – право, уж лучше пусть правит страной диктатор, вождь с волчьей хваткой" (с) - предвидение причин появления Гитлера и путина почти 100 лет назад.
Востаннє редагувалось Starikan в Вів 28 лют, 2023 20:16, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 20:13

  pesikot написав:antey1969
Сидя в Германии - хорошо клоуна из себя изображать

А ты вернись в Запорожье, тогда я тебя послушаю

Я для тебя и не пишу, консервы петюнчика соевого мне не интересны)))
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 20:16

  antey1969 написав:Однажды Ходжа Насреддин, проходя мимо бедного дехканина, грустно глотающего
слюни перед караван-сараем, назидательно бросил "Плов из курдючного барана вреден, он жирный и плох для желудка."
Другой раз тот же самый дехканин увидел на рынке Ходжу, с аппетитом уплетающего большую миску плова.
- Но как же, Ходжа, - воскликнул он, - ты же сам говорит, что плов вреден!
- Эээ, - ответил мудрец, - плов вреден, если у тебя его нет и полезен, если он дымится на твоей тарелке!
РS: Если не ударят, скажем что испугались, не смогли или ракеты кончаются - нужное подчеркнуть.

)))

Ця мудрість точнісінько підходить для цього випадку:
*Комітет Палати представників США з питань збройних сил дійшов висновку, що відправка винищувачів F-16 «не буде мудрим використанням ресурсів», необхідних Україні для перемоги у війні з росією.

Про це заявив конгресмен Адам Сміт, який є найбільш високопоставленим представником демократів у цьому комітеті, пише CNN.

За його словами, буде дуже важко зберегти ці винищувачі у бойових умовах.

«Правда полягає у самій вартості спроби задіяти F-16 в Україні: навіть якщо ми скажемо, що немає нічого важливішого за цю зброю, і витратимо весь наш час і ресурси на те, щоб цього домогтися, в кращому випадку ми зможемо поставити в Україну кілька діючих F-16 протягом року, ну або може бути восьми місяців, якщо сильно напружимося», - зазначив Сміт.

Сміт акцентував, що «потрібно ж не тільки навчити пілотів, а й підготувати механіків, аеродроми, здатні приймати F-16, а також мати всі необхідні запчастини, щоб винищувачі могли функціонувати».
https://varta1.com.ua/news/u-ssha-zrobi ... 61683.html

Несподіваний поворот.
Американські партнери теж вирішили заплутати.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 20:23

detroytred
Всполошились из-за успехов рашки в районе Соледара. Как только выяснилось, что наступление с востока жёстко забуксовало под Бахмутом, тут же авансы поуменьшились.
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 20:26

  detroytred написав: Несподіваний поворот.
Американські партнери теж вирішили заплутати.

Знову згадався німецький генерал з фільму "17".
Особливо фраза американця про "зберегти у бойових умовах".
Цирк на дроті.
Востаннє редагувалось Starikan в Вів 28 лют, 2023 20:29, всього редагувалось 4 разів.
Starikan
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 20:26

  Starikan написав:].
Я Адама Сміта не вивчав, як не вивчав теорії теплороду та ефіру.
Може, "розширення ринку" - це щось інше, ніж ми з вами вважаємо.

Що купівля собі! (для свого ринку) вуглеводородів з ЧУЖОГО РИНКУ, що вивіз свого! капіталу НА ЧУЖИЙ РИНОК --- це саме, що не є, пряме розширення свого! ринку.
Що продаж своїх товарів на чужий ринок. Що надання торгівельних, фінансових майданчиків. Що надання своєї валюти. Цінних паперів. І т.д.
detroytred
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