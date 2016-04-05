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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3655365636573658
Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 20:32

  antey1969 написав:
  pesikot написав:antey1969
Сидя в Германии - хорошо клоуна из себя изображать

А ты вернись в Запорожье, тогда я тебя послушаю

Я для тебя и не пишу, консервы петюнчика соевого мне не интересны)))

Ну почему, рашисты, рано или поздно, начинают хамить

Вот не было исключений

А тем временем, пане холява, помагает ЗСУ

А ты, из Германии, только хамишь
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 20:35

  Starikan написав:
  detroytred написав: Несподіваний поворот.
Американські партнери теж вирішили заплутати.

Знову згадався німецький генерал з фільму "17".
Особливо фраза американця про "зберегти у бойових умовах".
Цирк на дроті.

От чесно: може я, як мені тут не раз вже зазначали, дуже наївний, але сподіваюсь, що це партнери так заплутують ворога.
Бо інакше сприйняти отаке неможливо.
Ну не хочуть або не можуть давати, хай з будь-яких причин, так які проблеми це хоч трохи пристойно оголосити?
Але ж не так...

Імхо. Заплутують. Все нададуть. Або кращі замінники -- багато арти, ракет.
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 20:37

  antey1969 написав:detroytred
Всполошились из-за успехов рашки в районе Соледара. Как только выяснилось, что наступление с востока жёстко забуксовало под Бахмутом, тут же авансы поуменьшились.

Ну да, ну да

Столько консерв

Ваших под Угледаром, ЗСУ, как в тире расстреливают
А вы всё про Соледар рассказываете
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 21:07

pesikot
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demichh
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 21:21

demichh
А тебя каким ветром сюда занесло ?
pesikot
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