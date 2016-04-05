detroytred написав:Імхо. Заплутують. Все нададуть. Або кращі замінники -- багато арти, ракет.
Імхо - не дадуть. У них через півтора року вибори, а руде опудало знов набирає рейтинг у реднеків, яким Україна чи Тайвань (та й Європа) - до фені. Хочуть чи не хочуть - а вони мають зосередитися на внутрішніх проблемах.
Starikan написав:Питання: чому США та ін. побігли вкладатися у Китай, а не, скажімо, у латиносів (які зараз тримають дулю в кишені)? Відповідь: тому що ще з 1972 року (ще при Мао!) намагалися зробити противагу СРСР. Зробили. Поздоровляю з черговим успіхом їх зовнішньої політики
А хто КНДР викохав з ядерними ракетами - теж США? Ну був би Ден Сяопін другим Мао, якби йому не дали торгувати і реформуватись, після програної війни у В'єтнамі, що йому завадило здійсніти мрію Мао про ядерну війну, втрачати все одно не було чого? Раша слабша за совок в рази саме тому, що люди вільно працюють, а не ішачать рабами на воєнних заводах. Так само Китай слабий, бо залежний від Заходу. Он Ердоган, після невдалого путчу, спробував бикувати проти США, і що трапилось з лірою? Не дивно, якби ватани , а-ля задорнов, розмірковували про "тупий" Захід, але ті, хто почав вільно жити і подорожувати, завдяки Заходу... Якщо раніше, за кордонами старого світу і північної америки, п..раси правили в кожній першій країні, то зараз, завдяки демократії і глобалізації, тільки в кожній другій. То хто тут тупий?
detroytred написав:........... Ця мудрість точнісінько підходить для цього випадку: *Комітет Палати представників США з питань збройних сил дійшов висновку, що відправка винищувачів F-16 «не буде мудрим використанням ресурсів», необхідних Україні для перемоги у війні з росією.
Про це заявив конгресмен Адам Сміт, який є найбільш високопоставленим представником демократів у цьому комітеті, пише CNN.
За його словами, буде дуже важко зберегти ці винищувачі у бойових умовах.
«Правда полягає у самій вартості спроби задіяти F-16 в Україні: навіть якщо ми скажемо, що немає нічого важливішого за цю зброю, і витратимо весь наш час і ресурси на те, щоб цього домогтися, в кращому випадку ми зможемо поставити в Україну кілька діючих F-16 протягом року, ну або може бути восьми місяців, якщо сильно напружимося», - зазначив Сміт.