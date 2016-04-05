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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3655365636573658
Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 22:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Китайская компания Spacety предоставляла спутниковые снимки "вагнеровцам"

Об этом заявил помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк, передаёт SkyNews.

"Одна из компаний, внесённых в черный список, Spacety Co, предоставляла спутниковые снимки ЧВК "Вагнер", - сказал он.
GALeon
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 23:06

  detroytred написав:Імхо. Заплутують. Все нададуть. Або кращі замінники -- багато арти, ракет.

Імхо - не дадуть.
У них через півтора року вибори, а руде опудало знов набирає рейтинг у реднеків, яким Україна чи Тайвань (та й Європа) - до фені.
Хочуть чи не хочуть - а вони мають зосередитися на внутрішніх проблемах.
Starikan
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 23:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Starikan написав:Питання: чому США та ін. побігли вкладатися у Китай, а не, скажімо, у латиносів (які зараз тримають дулю в кишені)?
Відповідь: тому що ще з 1972 року (ще при Мао!) намагалися зробити противагу СРСР.
Зробили. Поздоровляю з черговим успіхом їх зовнішньої політики

А хто КНДР викохав з ядерними ракетами - теж США? Ну був би Ден Сяопін другим Мао, якби йому не дали торгувати і реформуватись, після програної війни у В'єтнамі, що йому завадило здійсніти мрію Мао про ядерну війну, втрачати все одно не було чого?
Раша слабша за совок в рази саме тому, що люди вільно працюють, а не ішачать рабами на воєнних заводах. Так само Китай слабий, бо залежний від Заходу. Он Ердоган, після невдалого путчу, спробував бикувати проти США, і що трапилось з лірою?
Не дивно, якби ватани , а-ля задорнов, розмірковували про "тупий" Захід, але ті, хто почав вільно жити і подорожувати, завдяки Заходу...
Якщо раніше, за кордонами старого світу і північної америки, п..раси правили в кожній першій країні, то зараз, завдяки демократії і глобалізації, тільки в кожній другій. То хто тут тупий?
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 00:04

  detroytred написав:...........
Ця мудрість точнісінько підходить для цього випадку:
*Комітет Палати представників США з питань збройних сил дійшов висновку, що відправка винищувачів F-16 «не буде мудрим використанням ресурсів», необхідних Україні для перемоги у війні з росією.

Про це заявив конгресмен Адам Сміт, який є найбільш високопоставленим представником демократів у цьому комітеті, пише CNN.

За його словами, буде дуже важко зберегти ці винищувачі у бойових умовах.

«Правда полягає у самій вартості спроби задіяти F-16 в Україні: навіть якщо ми скажемо, що немає нічого важливішого за цю зброю, і витратимо весь наш час і ресурси на те, щоб цього домогтися, в кращому випадку ми зможемо поставити в Україну кілька діючих F-16 протягом року, ну або може бути восьми місяців, якщо сильно напружимося», - зазначив Сміт.

Сміт акцентував, що «потрібно ж не тільки навчити пілотів, а й підготувати механіків, аеродроми, здатні приймати F-16, а також мати всі необхідні запчастини, щоб винищувачі могли функціонувати».
https://varta1.com.ua/news/u-ssha-zrobi ... 61683.html

Несподіваний поворот.
Американські партнери теж вирішили заплутати.

Стоит искать оригинальный источник, а не пересказы в наших изданиях.
Оригинал здесь - https://edition.cnn.com/europe/live-news/russia-ukraine-war-news-02-28-23/h_cbdd780a991d63936b7f6da4f0003e47. Здесь высказывание Смита - одна из точек зрения, есть и другие.
В этой сегодняшней статье есть ссылка на статью от 25.02 - https://edition.cnn.com/2023/02/25/politics/zelensky-republicans-weapons/index.html. Некоторые моменты там чуть подробнее, но в принципе примерно то же.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 00:36

  lapay написав:.........
Раша слабша за совок в рази саме тому, що люди вільно працюють, а не ішачать рабами на воєнних заводах. ....

:?:
А де вони зараз "вільно працюють"?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 01:30

++00.05++

Администрация США не видит предпосылок, что Россия в течение ближайшего года сможет захватить крупные участки украинской территории, заявил заместитель министра обороны США по вопросам политики Колин Каль во время слушаний в Палате представителей Конгресса США, посвященных контролю за военной помощью Вашингтона Киеву.

"Можно будет увидеть, что небольшие куски территории будут переходить от одной стороне другой в грядущие недели и месяцы. Я не думаю, что есть что-то, что указывает на возможность России смести Украину и добиться значительных территориальных приобретений в течение года или около того", - сказал Каль.

https://www.dw.com/ru/v-ssa-ne-ozidaut-susestvennyh-uspehov-rf-v-ukraine-v-tecenie-goda/a-64847269
ЛАД
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