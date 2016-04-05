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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3655365636573658
Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 22:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Китайская компания Spacety предоставляла спутниковые снимки "вагнеровцам"

Об этом заявил помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк, передаёт SkyNews.

"Одна из компаний, внесённых в черный список, Spacety Co, предоставляла спутниковые снимки ЧВК "Вагнер", - сказал он.
GALeon
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 23:06

  detroytred написав:Імхо. Заплутують. Все нададуть. Або кращі замінники -- багато арти, ракет.

Імхо - не дадуть.
У них через півтора року вибори, а руде опудало знов набирає рейтинг у реднеків, яким Україна чи Тайвань (та й Європа) - до фені.
Хочуть чи не хочуть - а вони мають зосередитися на внутрішніх проблемах.
Starikan
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 23:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Starikan написав:Питання: чому США та ін. побігли вкладатися у Китай, а не, скажімо, у латиносів (які зараз тримають дулю в кишені)?
Відповідь: тому що ще з 1972 року (ще при Мао!) намагалися зробити противагу СРСР.
Зробили. Поздоровляю з черговим успіхом їх зовнішньої політики

А хто КНДР викохав з ядерними ракетами - теж США? Ну був би Ден Сяопін другим Мао, якби йому не дали торгувати і реформуватись, після програної війни у В'єтнамі, що йому завадило здійсніти мрію Мао про ядерну війну, втрачати все одно не було чого?
Раша слабша за совок в рази саме тому, що люди вільно працюють, а не ішачать рабами на воєнних заводах. Так само Китай слабий, бо залежний від Заходу. Он Ердоган, після невдалого путчу, спробував бикувати проти США, і що трапилось з лірою?
Не дивно, якби ватани , а-ля задорнов, розмірковували про "тупий" Захід, але ті, хто почав вільно жити і подорожувати, завдяки Заходу...
Якщо раніше, за кордонами старого світу і північної америки, п..раси правили в кожній першій країні, то зараз, завдяки демократії і глобалізації, тільки в кожній другій. То хто тут тупий?
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 00:04

  detroytred написав:...........
Ця мудрість точнісінько підходить для цього випадку:
*Комітет Палати представників США з питань збройних сил дійшов висновку, що відправка винищувачів F-16 «не буде мудрим використанням ресурсів», необхідних Україні для перемоги у війні з росією.

Про це заявив конгресмен Адам Сміт, який є найбільш високопоставленим представником демократів у цьому комітеті, пише CNN.

За його словами, буде дуже важко зберегти ці винищувачі у бойових умовах.

«Правда полягає у самій вартості спроби задіяти F-16 в Україні: навіть якщо ми скажемо, що немає нічого важливішого за цю зброю, і витратимо весь наш час і ресурси на те, щоб цього домогтися, в кращому випадку ми зможемо поставити в Україну кілька діючих F-16 протягом року, ну або може бути восьми місяців, якщо сильно напружимося», - зазначив Сміт.

Сміт акцентував, що «потрібно ж не тільки навчити пілотів, а й підготувати механіків, аеродроми, здатні приймати F-16, а також мати всі необхідні запчастини, щоб винищувачі могли функціонувати».
https://varta1.com.ua/news/u-ssha-zrobi ... 61683.html

Несподіваний поворот.
Американські партнери теж вирішили заплутати.

Стоит искать оригинальный источник, а не пересказы в наших изданиях.
Оригинал здесь - https://edition.cnn.com/europe/live-news/russia-ukraine-war-news-02-28-23/h_cbdd780a991d63936b7f6da4f0003e47. Здесь высказывание Смита - одна из точек зрения, есть и другие.
В этой сегодняшней статье есть ссылка на статью от 25.02 - https://edition.cnn.com/2023/02/25/politics/zelensky-republicans-weapons/index.html. Некоторые моменты там чуть подробнее, но в принципе примерно то же.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 00:36

  lapay написав:.........
Раша слабша за совок в рази саме тому, що люди вільно працюють, а не ішачать рабами на воєнних заводах. ....

:?:
А де вони зараз "вільно працюють"?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 01:30

++00.05++

Администрация США не видит предпосылок, что Россия в течение ближайшего года сможет захватить крупные участки украинской территории, заявил заместитель министра обороны США по вопросам политики Колин Каль во время слушаний в Палате представителей Конгресса США, посвященных контролю за военной помощью Вашингтона Киеву.

"Можно будет увидеть, что небольшие куски территории будут переходить от одной стороне другой в грядущие недели и месяцы. Я не думаю, что есть что-то, что указывает на возможность России смести Украину и добиться значительных территориальных приобретений в течение года или около того", - сказал Каль.

https://www.dw.com/ru/v-ssa-ne-ozidaut-susestvennyh-uspehov-rf-v-ukraine-v-tecenie-goda/a-64847269
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 01:55

Однопалатный парламент Дании - фолькетинг - проголосовал за отмену статуса Великого дня молитвы, отмечавшегося в стране с 17 века, как госпраздника. Решение во вторник, 28 февраля, поддержали 95 депутатов, против выступили 68. Мера, продвигавшаяся правительством премьер-министра Метте Фредериксен (социал-демократ), нацелена на повышение финансирования оборонного бюджета. По расчетам кабмина, дополнительный рабочий день должен принести в госказну около трех миллиардов датских крон (400 млн евро).

Правительство намерено потратить дополнительные доходы на оборонный бюджет, чтобы достичь показателя в два процента ВВП, требуемого НАТО, уже в 2030 году, а не в 2033 году, как планировалось изначально. Данный шаг необходим на фоне российского полномасштабного вторжения в Украину, подчеркивала Фредериксен. ....

https://www.dw.com/ru/v-danii-otmenili-gosprazdnik-v-interesah-uvelicenia-oboronnogo-budzeta/a-64846745
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 06:23

  lapay написав: Якщо раніше, за кордонами старого світу і північної америки, п..раси правили в кожній першій країні, то зараз, завдяки демократії і глобалізації, тільки в кожній другій. То хто тут тупий?

Відповім тільки на цей тезіс.
Раніше, під час 2СВ, американський держсекретар їздив по країнах Лат.Америки і "рекомендував" їх керівникам, оголошувати чи ні війну Німеччині.
Раніше, після захоплення Кастро влади на Кубі, Організація Американських держав одноголосно виключила Кубу із своїх рядів.

А тепер маємо Венесуелу, Болівію, Бразилію тощо...
Типовий фейл зовнішньої політики. І я не кажу, що їх треба було окупувати чи бомбити, але прив'язати до себе економічно та ідеологічно - так.
Starikan
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 09:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Starikan написав:Відповім тільки на цей тезіс.
Раніше, під час 2СВ, американський держсекретар їздив по країнах Лат.Америки і "рекомендував" їх керівникам, оголошувати чи ні війну Німеччині.
Раніше, після захоплення Кастро влади на Кубі, Організація Американських держав одноголосно виключила Кубу із своїх рядів.

А тепер маємо Венесуелу, Болівію, Бразилію тощо...
Типовий фейл зовнішньої політики. І я не кажу, що їх треба було окупувати чи бомбити, але прив'язати до себе економічно та ідеологічно - так.

Колись Британія контролювапа півсвіту. Деколонізація стосується і латинських напівколоній грінго.
Коричневі п..раси латинської америки були не набагато кращі за червоних азії чи зелених близького сходу.
Намагатися прив'язати можна, нас теж раша намагається прив'язати, але не вдасться. ЄС теж не зміг прив'язати Великобританію.
Є такий фантастичний фільм "Хмарний атлас", про те, що Свобода, зрештою, є важливішою за все інше.
lapay
 
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