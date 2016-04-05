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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3656365736583659
Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 11:40

Schmit
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 12:44

  flyman написав:
  Bolt написав:На 12 хв, те, що тут всіх цікавить. :
https://youtu.be/XnzJ1vR_WWE

комент:

если до 1000 долларов, то в ближайшее десятилетие не вернутся. значит. ЗП упала с 800 долларов 2 года назад до 200 долл сейчас. и учитывая планы власти воевать до последнего украинца для отвоевания территорий ситуация в перспективе вряд ли улучшится.
была инфа что активная поддержка до осени, а дальше либо переговоры, либо воюйте сами. Источник не заслуживает доверия, но логика в этом есть. Пуйло поставил на карту все и готов воевать хоть конницей, если танки закончатся.

А у Запада есть лимит, подкрепляемый уверенностью, что ни на одну страну нато пуйло не нападёт. Имхо очень вероятна заморозка на текущей линии столкновений, которую пуйло выдаст за победу.
vitaliian
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  #<1 ... 3656365736583659
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