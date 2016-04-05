если до 1000 долларов, то в ближайшее десятилетие не вернутся. значит. ЗП упала с 800 долларов 2 года назад до 200 долл сейчас. и учитывая планы власти воевать до последнего украинца для отвоевания территорий ситуация в перспективе вряд ли улучшится.
была инфа что активная поддержка до осени, а дальше либо переговоры, либо воюйте сами. Источник не заслуживает доверия, но логика в этом есть. Пуйло поставил на карту все и готов воевать хоть конницей, если танки закончатся.
А у Запада есть лимит, подкрепляемый уверенностью, что ни на одну страну нато пуйло не нападёт. Имхо очень вероятна заморозка на текущей линии столкновений, которую пуйло выдаст за победу.