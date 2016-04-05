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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3657365836593660>
Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 11:40

Schmit
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 12:44

  flyman написав:
  Bolt написав:На 12 хв, те, що тут всіх цікавить. :
https://youtu.be/XnzJ1vR_WWE

комент:

если до 1000 долларов, то в ближайшее десятилетие не вернутся. значит. ЗП упала с 800 долларов 2 года назад до 200 долл сейчас. и учитывая планы власти воевать до последнего украинца для отвоевания территорий ситуация в перспективе вряд ли улучшится.
была инфа что активная поддержка до осени, а дальше либо переговоры, либо воюйте сами. Источник не заслуживает доверия, но логика в этом есть. Пуйло поставил на карту все и готов воевать хоть конницей, если танки закончатся.

А у Запада есть лимит, подкрепляемый уверенностью, что ни на одну страну нато пуйло не нападёт. Имхо очень вероятна заморозка на текущей линии столкновений, которую пуйло выдаст за победу.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 13:59

  vitaliian написав:
  flyman написав:
  Bolt написав:На 12 хв, те, що тут всіх цікавить. :
https://youtu.be/XnzJ1vR_WWE

комент:

если до 1000 долларов, то в ближайшее десятилетие не вернутся. значит. ЗП упала с 800 долларов 2 года назад до 200 долл сейчас. и учитывая планы власти воевать до последнего украинца для отвоевания территорий ситуация в перспективе вряд ли улучшится.
была инфа что активная поддержка до осени, а дальше либо переговоры, либо воюйте сами. Источник не заслуживает доверия, но логика в этом есть. Пуйло поставил на карту все и готов воевать хоть конницей, если танки закончатся.

А у Запада есть лимит, подкрепляемый уверенностью, что ни на одну страну нато пуйло не нападёт. Имхо очень вероятна заморозка на текущей линии столкновений, которую пуйло выдаст за победу.

Тобто "Мінськ-3"?
А як же: "...ми боремось, а не підписуємо зрадницькі договори, мінські умовини і тощо..."?
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 14:01

  Schmit написав:


Schmit, можете пояснити коротко, як ви це уявляєте? Як саме Китай буде захоплювати Сибір?
fler
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 14:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:Як саме Китай буде захоплювати Сибір?

І найголовніше: навіщо?
Спілкуюсь по роботі з китайцями - так в них почали штовхати нову пропаганду: холостякам за 30 треба їхати в Росію та Україну одружуватись на наших самотніх дівчатах і поширювати велику Китайську культуру...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 14:11

Настала черга інших...(хоче влада цього, чи ні - але...)

  vitaliian написав:была инфа что активная поддержка до осени, а дальше либо переговоры, либо воюйте сами. Источник не заслуживает доверия, но логика в этом есть. Пуйло поставил на карту все и готов воевать хоть конницей, если танки закончатся
А мої побратими, знаючи, що вже от-от дадуть леопарди і іншу "звірину", і що як не навесні, то вже влітку ми такою потужною силою(переданою колективним...) на раз-два дамо пи#ди оркам... - беруть і... "вже не купляються навіть, на це", а беруть і...
Ну, я вже писав тут, що вони роблять :roll:
А я їх і не засуджую...так як хлопці(і я з ними) - вже рік відслужили і морально(а деякі трохи і фізично) виснажились....
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 14:34

  fler написав:


Schmit, можете пояснити коротко, як ви це уявляєте? Як саме Китай буде захоплювати Сибір?

Сидячи на берегу річки.
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 14:44

  vitaliian написав:
  flyman написав:
  Bolt написав:На 12 хв, те, що тут всіх цікавить. :
https://youtu.be/XnzJ1vR_WWE

комент:

если до 1000 долларов, то в ближайшее десятилетие не вернутся. значит. ЗП упала с 800 долларов 2 года назад до 200 долл сейчас. и учитывая планы власти воевать до последнего украинца для отвоевания территорий ситуация в перспективе вряд ли улучшится.
была инфа что активная поддержка до осени, а дальше либо переговоры, либо воюйте сами. Источник не заслуживает доверия, но логика в этом есть. Пуйло поставил на карту все и готов воевать хоть конницей, если танки закончатся.

А у Запада есть лимит, подкрепляемый уверенностью, что ни на одну страну нато пуйло не нападёт. Имхо очень вероятна заморозка на текущей линии столкновений, которую пуйло выдаст за победу.

Теж такої думки.
Щодо успішного наступу як ЗСУ і як ЗСРФ: нашла коса на каміть, але в ЗСУ менше ресурсу для наступу (аби не закінчився катастрофою).
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 14:45

  Schmit написав:
  vitaliian написав:
  flyman написав:комент:

если до 1000 долларов, то в ближайшее десятилетие не вернутся. значит. ЗП упала с 800 долларов 2 года назад до 200 долл сейчас. и учитывая планы власти воевать до последнего украинца для отвоевания территорий ситуация в перспективе вряд ли улучшится.
была инфа что активная поддержка до осени, а дальше либо переговоры, либо воюйте сами. Источник не заслуживает доверия, но логика в этом есть. Пуйло поставил на карту все и готов воевать хоть конницей, если танки закончатся.

А у Запада есть лимит, подкрепляемый уверенностью, что ни на одну страну нато пуйло не нападёт. Имхо очень вероятна заморозка на текущей линии столкновений, которую пуйло выдаст за победу.

Тобто "Мінськ-3"?
А як же: "...ми боремось, а не підписуємо зрадницькі договори, мінські умовини і тощо..."?

і що? "зернову угоду" теж не підписували
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 14:47

  Дюрі-бачі написав:
  fler написав:Як саме Китай буде захоплювати Сибір?

І найголовніше: навіщо?
Спілкуюсь по роботі з китайцями - так в них почали штовхати нову пропаганду: холостякам за 30 треба їхати в Росію та Україну одружуватись на наших самотніх дівчатах і поширювати велику Китайську культуру...

краще хай китаянок висилають,
з україночками тут зась, своїм не вистачає
flyman
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