За даними Argus, у лютому ціна нафти Urals на базисі FOB Primorsk становила в середньому $43,2 за барель у порівнянні з $42,8 у січні та $43,35 за барель у грудні. При цьому знижка російського сорту на базисі FOB до марки Brent склала $39,63/б проти $40,05/бар. в січні.
Urals Med Aframax FOB Novorossiysk торгувалася на рівні $45,09 за барель у порівнянні з $44,3/бар. у січні, диференціал до еталонного сорту знизився з $38,5/бар. у січні до $37,8/бар. в лютому.
Російський бюджет зверстаний, виходячи з прогнозу ціни Urals у 2023 році у розмірі $70,1/б. Недоотримані нафтогазові доходи за січень Мінфін РФ оцінив у 54,5 млрд рублів.
В принципі навіть ціна FOB - це не те, що отримують нафтові компанії, бо з неї треба відняти послуги Транснефти та нафтового терміналу. Тобто фактично, що отримують нафтові компанії - це десь біля 40 дол./бар., крім того, що продається через порти Далекого Сходу.
На цьому етапі для України критично важлива позиція Японії, яка ще не ввела нафтове ембарго (ухвалила участь в стелі 60, але з виключенням Сахалін-2) та власне не поставляє озброєння.
Востаннє редагувалось Denik в Сер 01 бер, 2023 15:13, всього редагувалось 1 раз.
если до 1000 долларов, то в ближайшее десятилетие не вернутся. значит. ЗП упала с 800 долларов 2 года назад до 200 долл сейчас. и учитывая планы власти воевать до последнего украинца для отвоевания территорий ситуация в перспективе вряд ли улучшится.
была инфа что активная поддержка до осени, а дальше либо переговоры, либо воюйте сами. Источник не заслуживает доверия, но логика в этом есть. Пуйло поставил на карту все и готов воевать хоть конницей, если танки закончатся.
А у Запада есть лимит, подкрепляемый уверенностью, что ни на одну страну нато пуйло не нападёт. Имхо очень вероятна заморозка на текущей линии столкновений, которую пуйло выдаст за победу.
Уже летом прогнозируют пустой резервный фонд у Рашки. Солдаты, наемники, гауляйтеры и все остальные держится на финансировании. Без финансирования все рассыпется. Наши будут воевать и без внешнего финансирования. ЗВР достигают 30 млрд долларов, этих денег хватит воевать еще год при некоторой девальвации.
"Ми підійшли до АТО-2": письменник та військовий Сайгон — без прикрас про війну та її перспективи Сайгон вважає, що у своїй поточній фазі ця війна перетворюється на АТО-2. Чому так? "Вже з’являються такі наративи як "ми вас туди не посилали", "не всі народжені для війни" та "коли це все закінчиться". Про втрати на цій війні — не української армії, а свої особисті — Сайгон каже так: "Половина телефонної книги вже ніколи мені не відповість". Також чоловік зізнався про те, що втратив віру і майбутнє. "Все циклічно та рухається по колу. Біда не в прізвищах президентів, а в прізвищах тих, хто їх обирає на виборчих дільницях. Ми тут не заживемо нормально. Наші діти можуть все змінити, але їм потрібна освіта. А яка освіта, коли то "корона", то війна? Хто що тут змінить? Цей дощ (війна — прим. ред.) надовго. Що буде, коли ми, ті, хто зараз на фронті, закінчимось? Ті, хто не хоче зараз йти в армію, почнуть потроху приторговувати — Донбасом, Кримом, Херсоном, Запоріжжям. Аби тільки ніхто не порушував статус-кво".
Зараз у війську Сайгон займається підготовкою кадрів. "Потрібна спайка між тими, хто готує та тими, хто готується. А я тут часто зустрічаю внутрішній саботаж: люди бояться відповідальності. Але водночас є люди з міцною внутрішньою мотивацією, таких втрачати не можна".
Про те, чи накриває та як часто це трапляється, Сайгон розповідає: "Буває, що їдеш за кермом і просто починаєш ридати. Обставин для цього нема, пояснень теж. Страшно, бо починає здаватись, що ти ***нувся".
Щодо подальшого розвитку подій Сайгон висловлюється невтішно. "На сьогоднішній момент мені здається, що ми цю війну програємо. Не так швидко, як хотілося б окупантам, але програємо. Але і перемоги я боюсь, бо нема такої форми перемоги, після якої ми, українці, не посремося ще більше".
Особиста перемога для Сайгона — це 603 квадратних кілометрів України. І йдеться не тільки та не стільки про повернення України до кордонів початку 2014 року, а про те, що ми цю країну беремо в борг у наших дітей. А зараз для перемоги, на думку військового, нам не вистачає ще однієї облоги Києва. "Бо ми були схожі на націю один раз — коли пахло смаженим в лютому 2022 року", — каже він. "Може якби ми прийняли, що ми не східноєвропейська країна, а західноазійська, то в нас би й шестерні б запрацювали. Ми азійці — значить, у нас все інакше. Росіянам наваляли, але коли доходить до якоїсь самоорганізації — чи у вигляді державі з законами, що працюють, чи то пак у вигляді армії, ми одразу закінчуємось. На це нас не вистачає".