если до 1000 долларов, то в ближайшее десятилетие не вернутся. значит. ЗП упала с 800 долларов 2 года назад до 200 долл сейчас. и учитывая планы власти воевать до последнего украинца для отвоевания территорий ситуация в перспективе вряд ли улучшится.
была инфа что активная поддержка до осени, а дальше либо переговоры, либо воюйте сами. Источник не заслуживает доверия, но логика в этом есть. Пуйло поставил на карту все и готов воевать хоть конницей, если танки закончатся.
А у Запада есть лимит, подкрепляемый уверенностью, что ни на одну страну нато пуйло не нападёт. Имхо очень вероятна заморозка на текущей линии столкновений, которую пуйло выдаст за победу.
Уже летом прогнозируют пустой резервный фонд у Рашки. Солдаты, наемники, гауляйтеры и все остальные держится на финансировании. Без финансирования все рассыпется. Наши будут воевать и без внешнего финансирования. ЗВР достигают 30 млрд долларов, этих денег хватит воевать еще год при некоторой девальвации.
"Ми підійшли до АТО-2": письменник та військовий Сайгон — без прикрас про війну та її перспективи Сайгон вважає, що у своїй поточній фазі ця війна перетворюється на АТО-2. Чому так? "Вже з’являються такі наративи як "ми вас туди не посилали", "не всі народжені для війни" та "коли це все закінчиться". Про втрати на цій війні — не української армії, а свої особисті — Сайгон каже так: "Половина телефонної книги вже ніколи мені не відповість". Також чоловік зізнався про те, що втратив віру і майбутнє. "Все циклічно та рухається по колу. Біда не в прізвищах президентів, а в прізвищах тих, хто їх обирає на виборчих дільницях. Ми тут не заживемо нормально. Наші діти можуть все змінити, але їм потрібна освіта. А яка освіта, коли то "корона", то війна? Хто що тут змінить? Цей дощ (війна — прим. ред.) надовго. Що буде, коли ми, ті, хто зараз на фронті, закінчимось? Ті, хто не хоче зараз йти в армію, почнуть потроху приторговувати — Донбасом, Кримом, Херсоном, Запоріжжям. Аби тільки ніхто не порушував статус-кво".
Зараз у війську Сайгон займається підготовкою кадрів. "Потрібна спайка між тими, хто готує та тими, хто готується. А я тут часто зустрічаю внутрішній саботаж: люди бояться відповідальності. Але водночас є люди з міцною внутрішньою мотивацією, таких втрачати не можна".
Про те, чи накриває та як часто це трапляється, Сайгон розповідає: "Буває, що їдеш за кермом і просто починаєш ридати. Обставин для цього нема, пояснень теж. Страшно, бо починає здаватись, що ти ***нувся".
Щодо подальшого розвитку подій Сайгон висловлюється невтішно. "На сьогоднішній момент мені здається, що ми цю війну програємо. Не так швидко, як хотілося б окупантам, але програємо. Але і перемоги я боюсь, бо нема такої форми перемоги, після якої ми, українці, не посремося ще більше".
Особиста перемога для Сайгона — це 603 квадратних кілометрів України. І йдеться не тільки та не стільки про повернення України до кордонів початку 2014 року, а про те, що ми цю країну беремо в борг у наших дітей. А зараз для перемоги, на думку військового, нам не вистачає ще однієї облоги Києва. "Бо ми були схожі на націю один раз — коли пахло смаженим в лютому 2022 року", — каже він. "Може якби ми прийняли, що ми не східноєвропейська країна, а західноазійська, то в нас би й шестерні б запрацювали. Ми азійці — значить, у нас все інакше. Росіянам наваляли, але коли доходить до якоїсь самоорганізації — чи у вигляді державі з законами, що працюють, чи то пак у вигляді армії, ми одразу закінчуємось. На це нас не вистачає".
Хз як відноситися до Бутусова. З одного боку він може впливати на моральний стан в напрямку зниження, а з іншого -- як би не він, то й овсім було якесь зазеркалля.
В принципі він понизив свою прямолінійність, перейшов до натяків. Кому треба, той зрозуміє, а іншим і не треба: "Для цього неможливо бути начальником та контролером своїх підлеглих, а треба бути одним з них, хто разом виконує це небезпечне "тримайтесь". Для цього треба бачити війну зблизька, а не наїздами на батальонний ксп. Для цього треба відповідати по справі на усі питання тих, від кого ти очікуєш бій до кінця. Для цього потрібна довіра - а довіра починається з чесного визначення власної відповідальності за все те, що відбувається. Джерело: https://censor.net/ua/b3402900 1.03.2023 Тобто зрозуміло про що він веде мову.
Schmit написав:Тобто "Мінськ-3"? А як же: "...ми боремось, а не підписуємо зрадницькі договори, мінські умовини і тощо..."?
моделируем ситуацию, западная помощь льется миллиардами, а линия фронта не меняется. Рано или поздно возникнет два вопроса, какого фига и нельзя ли как то добиться того же самого, но без миллиардной помощи. Оказывается можно. Минск - 3. (Я не рекламирую этот вариант мне он не нравится). имхо на текущий момент это наиболее вероятный сценарий. Очевидно, что наступать орки уже не могут, но на длительную оборону (5-10 лет) вероятно, их сил хватит. В безвыходной ситуации возникает состояние "ни мира ни войны". Разрушительное для экономики. Соответственно Запад понимая падающую эффективность помощи, начинает искать способ ее сократить., под какие то гарантии. Может быть Китая, Турции и США.
Мой прогноз примерно такой.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 01 бер, 2023 17:36, всього редагувалось 4 разів.
Schmit написав:Тобто "Мінськ-3"? А як же: "...ми боремось, а не підписуємо зрадницькі договори, мінські умовини і тощо..."?
моделируем ситуацию, западная помощь льется миллиардами, а линия фронта не меняется. Рано или поздно возникнет два вопроса, какого фига и нельзя ли как то добиться того же самого, но без миллиардной помощи. Оказывается можно. Минск - 3. (Я не рекламирую этот вариант мне он не нравится). имхо на текущий момент это наиболее вероятный сценарий. Очевидно, что наступать орки уже не могут, но на длительную оборону (5-10 лет) вероятно, их сил хватит. В безвыходной ситуации возникает состояние "ни мира ни войны". Разрушительное для экономики. Соответственно Запад понимая падающую эффективность помощи, начинает искать способ ее сократить., под какие то гарантии. Может быть Китая, Турции и США. Мой прогноз примерно такой.
Возможен и такой вариант, но это еще один (после Афгана и Сирии) тяжелейший удар по авторитету США. Под каким соусом его подать, непонятно.
И дело не в тех миллиардах, которые тратятся на помощь (по существу это копейки, они каждый год триллионы печатают), а в тех, которые западный бизнес (а заодно и их пересичный) теряет от последствий санкций. Мириться потом всё равно придется, а бензоколонка еще и "извинений" (преференций) потребует.
Schmit написав:Тобто "Мінськ-3"? А як же: "...ми боремось, а не підписуємо зрадницькі договори, мінські умовини і тощо..."?
моделируем ситуацию, западная помощь льется миллиардами, а линия фронта не меняется. Рано или поздно возникнет два вопроса, какого фига и нельзя ли как то добиться того же самого, но без миллиардной помощи. Оказывается можно. Минск - 3. (Я не рекламирую этот вариант мне он не нравится). имхо на текущий момент это наиболее вероятный сценарий. Очевидно, что наступать орки уже не могут, но на длительную оборону (5-10 лет) вероятно, их сил хватит. В безвыходной ситуации возникает состояние "ни мира ни войны". Разрушительное для экономики. Соответственно Запад понимая падающую эффективность помощи, начинает искать способ ее сократить., под какие то гарантии. Может быть Китая, Турции и США.
Starikan написав:Возможен и такой вариант, но это еще один (после Афгана и Сирии) тяжелейший удар по авторитету США. Под каким соусом его подать, непонятно.
скажут титаническими усилиями США, Китай и Турция остановили войну, которая могла продлиться десятилетия и унести миллионы жизней. То что это поражение можно не говорить.
По помощи не так все просто, включил станок и напечатал. Когда то Байден набрал Зеленского сообщить об очередном миллиарде, Зеля ему ответил, типа отец спасибо конечно, но надо в 5 раз больше и получил порцию мата. Насколько история достоверна, хз, но я ее где то читал.