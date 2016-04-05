Додано: Сер 01 бер, 2023 16:11

Сайгон вважає, що у своїй поточній фазі ця війна перетворюється на АТО-2. Чому так? "Вже з’являються такі наративи як "ми вас туди не посилали", "не всі народжені для війни" та "коли це все закінчиться".

Про втрати на цій війні — не української армії, а свої особисті — Сайгон каже так: "Половина телефонної книги вже ніколи мені не відповість". Також чоловік зізнався про те, що втратив віру і майбутнє. "Все циклічно та рухається по колу. Біда не в прізвищах президентів, а в прізвищах тих, хто їх обирає на виборчих дільницях. Ми тут не заживемо нормально. Наші діти можуть все змінити, але їм потрібна освіта. А яка освіта, коли то "корона", то війна? Хто що тут змінить? Цей дощ (війна — прим. ред.) надовго. Що буде, коли ми, ті, хто зараз на фронті, закінчимось? Ті, хто не хоче зараз йти в армію, почнуть потроху приторговувати — Донбасом, Кримом, Херсоном, Запоріжжям. Аби тільки ніхто не порушував статус-кво".



Зараз у війську Сайгон займається підготовкою кадрів. "Потрібна спайка між тими, хто готує та тими, хто готується. А я тут часто зустрічаю внутрішній саботаж: люди бояться відповідальності. Але водночас є люди з міцною внутрішньою мотивацією, таких втрачати не можна".



Про те, чи накриває та як часто це трапляється, Сайгон розповідає: "Буває, що їдеш за кермом і просто починаєш ридати. Обставин для цього нема, пояснень теж. Страшно, бо починає здаватись, що ти ***нувся".



Щодо подальшого розвитку подій Сайгон висловлюється невтішно. "На сьогоднішній момент мені здається, що ми цю війну програємо. Не так швидко, як хотілося б окупантам, але програємо. Але і перемоги я боюсь, бо нема такої форми перемоги, після якої ми, українці, не посремося ще більше".



Особиста перемога для Сайгона — це 603 квадратних кілометрів України. І йдеться не тільки та не стільки про повернення України до кордонів початку 2014 року, а про те, що ми цю країну беремо в борг у наших дітей. А зараз для перемоги, на думку військового, нам не вистачає ще однієї облоги Києва. "Бо ми були схожі на націю один раз — коли пахло смаженим в лютому 2022 року", — каже він. "Може якби ми прийняли, що ми не східноєвропейська країна, а західноазійська, то в нас би й шестерні б запрацювали. Ми азійці — значить, у нас все інакше. Росіянам наваляли, але коли доходить до якоїсь самоорганізації — чи у вигляді державі з законами, що працюють, чи то пак у вигляді армії, ми одразу закінчуємось. На це нас не вистачає".