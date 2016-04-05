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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 01 бер, 2023 18:15
beee написав: vitaliian написав: Schmit написав:
Тобто "Мінськ-3"?
А як же: "...ми боремось, а не підписуємо зрадницькі договори, мінські умовини і тощо..."?
моделируем ситуацию, западная помощь льется миллиардами, а линия фронта не меняется. Рано или поздно возникнет два вопроса, какого фига и нельзя ли как то добиться того же самого, но без миллиардной помощи. Оказывается можно. Минск - 3. (Я не рекламирую этот вариант мне он не нравится). имхо на текущий момент
это наиболее вероятный сценарий. Очевидно, что наступать орки уже не могут, но на длительную оборону (5-10 лет) вероятно, их сил хватит. В безвыходной ситуации возникает состояние "ни мира ни войны". Разрушительное для экономики. Соответственно Запад понимая падающую эффективность помощи, начинает искать способ ее сократить., под какие то гарантии. Может быть Китая, Турции и США.
Мой прогноз примерно такой.
Так и будет.
Это стало понятно после "ленд лиза"
Це ще трампісти не більшості.
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Додано: Сер 01 бер, 2023 18:33
Думаю будет такой вариант войны.
Вся Запорожская и Херсонская обл. будет освобождена ЗСУ.
Луганская и Донецкая там будут жестокие бои и дальнейшие разрушения.
На каком то этапе все устанут и начнут вести переговоры при участии Запада и Америки.
Эти две обл. будут типа Приднестровьем -2 в более расширенном плане. По обоюдной договорённости лет 10 будут находиться военные базы раши, автономия будет. Но население и местные депутаты будут рашисткими и культура вся рашитская. Получается вроде Украина, но всё настроения и принципы жизни по законам раши и под защитой войск раши.
А за десять лет пока базы раши будут там находиться, то перед их выходом придумают какие то законы, куда отойдёт данная территория. И здесь уже у кого было мозгов больше и кто мог за эти годы экономически показать как живёт Украина и как живёт раша.
Это план при жизни пуйла я думаю будет таким. Если он завтра здохнет, то тогда ????
Про Крым Запад и Америка пока скажет нам вести диплом. переговоры. И там свои я покажет и Турция, что она тоже имеет на Крым свои права.
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