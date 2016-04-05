RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 3658365936603661
Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 18:15

  beee написав:
vitaliian написав:
  Schmit написав:Тобто "Мінськ-3"?
А як же: "...ми боремось, а не підписуємо зрадницькі договори, мінські умовини і тощо..."?
моделируем ситуацию, западная помощь льется миллиардами, а линия фронта не меняется. Рано или поздно возникнет два вопроса, какого фига и нельзя ли как то добиться того же самого, но без миллиардной помощи. Оказывается можно. Минск - 3. (Я не рекламирую этот вариант мне он не нравится). имхо на текущий момент это наиболее вероятный сценарий. Очевидно, что наступать орки уже не могут, но на длительную оборону (5-10 лет) вероятно, их сил хватит. В безвыходной ситуации возникает состояние "ни мира ни войны". Разрушительное для экономики. Соответственно Запад понимая падающую эффективность помощи, начинает искать способ ее сократить., под какие то гарантии. Может быть Китая, Турции и США.

Мой прогноз примерно такой.
Так и будет.
Это стало понятно после "ленд лиза"

Це ще трампісти не більшості.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 30827
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1451 раз.
Подякували: 2622 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 18:33

Думаю будет такой вариант войны.
Вся Запорожская и Херсонская обл. будет освобождена ЗСУ.
Луганская и Донецкая там будут жестокие бои и дальнейшие разрушения.
На каком то этапе все устанут и начнут вести переговоры при участии Запада и Америки.
Эти две обл. будут типа Приднестровьем -2 в более расширенном плане. По обоюдной договорённости лет 10 будут находиться военные базы раши, автономия будет. Но население и местные депутаты будут рашисткими и культура вся рашитская. Получается вроде Украина, но всё настроения и принципы жизни по законам раши и под защитой войск раши.
А за десять лет пока базы раши будут там находиться, то перед их выходом придумают какие то законы, куда отойдёт данная территория. И здесь уже у кого было мозгов больше и кто мог за эти годы экономически показать как живёт Украина и как живёт раша.
Это план при жизни пуйла я думаю будет таким. Если он завтра здохнет, то тогда ????
Про Крым Запад и Америка пока скажет нам вести диплом. переговоры. И там свои я покажет и Турция, что она тоже имеет на Крым свои права.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 6277
З нами з: 13.09.09
Подякував: 58 раз.
Подякували: 691 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 3658365936603661
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: andrijk777 і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 113377
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 482866
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 4919
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Акордбанк (868)
01.03.2023 18:33
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.