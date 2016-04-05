Додано: Сер 01 бер, 2023 18:33

Думаю будет такой вариант войны.

Вся Запорожская и Херсонская обл. будет освобождена ЗСУ.

Луганская и Донецкая там будут жестокие бои и дальнейшие разрушения.

На каком то этапе все устанут и начнут вести переговоры при участии Запада и Америки.

Эти две обл. будут типа Приднестровьем -2 в более расширенном плане. По обоюдной договорённости лет 10 будут находиться военные базы раши, автономия будет. Но население и местные депутаты будут рашисткими и культура вся рашитская. Получается вроде Украина, но всё настроения и принципы жизни по законам раши и под защитой войск раши.

А за десять лет пока базы раши будут там находиться, то перед их выходом придумают какие то законы, куда отойдёт данная территория. И здесь уже у кого было мозгов больше и кто мог за эти годы экономически показать как живёт Украина и как живёт раша.

Это план при жизни пуйла я думаю будет таким. Если он завтра здохнет, то тогда ????

Про Крым Запад и Америка пока скажет нам вести диплом. переговоры. И там свои я покажет и Турция, что она тоже имеет на Крым свои права.