Schmit написав:Тобто "Мінськ-3"? А як же: "...ми боремось, а не підписуємо зрадницькі договори, мінські умовини і тощо..."?
моделируем ситуацию, западная помощь льется миллиардами, а линия фронта не меняется. Рано или поздно возникнет два вопроса, какого фига и нельзя ли как то добиться того же самого, но без миллиардной помощи. Оказывается можно. Минск - 3. (Я не рекламирую этот вариант мне он не нравится). имхо на текущий момент это наиболее вероятный сценарий. Очевидно, что наступать орки уже не могут, но на длительную оборону (5-10 лет) вероятно, их сил хватит. В безвыходной ситуации возникает состояние "ни мира ни войны". Разрушительное для экономики. Соответственно Запад понимая падающую эффективность помощи, начинает искать способ ее сократить., под какие то гарантии. Может быть Китая, Турции и США.
Думаю будет такой вариант войны. Вся Запорожская и Херсонская обл. будет освобождена ЗСУ. Луганская и Донецкая там будут жестокие бои и дальнейшие разрушения. На каком то этапе все устанут и начнут вести переговоры при участии Запада и Америки. Эти две обл. будут типа Приднестровьем -2 в более расширенном плане. По обоюдной договорённости лет 10 будут находиться военные базы раши, автономия будет. Но население и местные депутаты будут рашисткими и культура вся рашитская. Получается вроде Украина, но всё настроения и принципы жизни по законам раши и под защитой войск раши. А за десять лет пока базы раши будут там находиться, то перед их выходом придумают какие то законы, куда отойдёт данная территория. И здесь уже у кого было мозгов больше и кто мог за эти годы экономически показать как живёт Украина и как живёт раша. Это план при жизни пуйла я думаю будет таким. Если он завтра здохнет, то тогда ???? Про Крым Запад и Америка пока скажет нам вести диплом. переговоры. И там свои я покажет и Турция, что она тоже имеет на Крым свои права.
Starikan написав:Возможен и такой вариант, но это еще один (после Афгана и Сирии) тяжелейший удар по авторитету США. Под каким соусом его подать, непонятно.
скажут титаническими усилиями США, Китай и Турция остановили войну, которая могла продлиться десятилетия и унести миллионы жизней. То что это поражение можно не говорить.
Т.е. с Херсоном и Запорожьем нам тоже придется распрощаться? Это же "по конституции российская территория" Китай скажет, что это необходимо для сохранения суверенитета РФ. А дальше пойдет речь об "исторически российских территориях" Николаева и Одессы.
А как со вступлением в ЕС ? Это же "противоречит безопасности РФ", о чем мы узнали в 2013 году, когда пуйло запретил подписывать ассоциацию.
О НАТО я вообще никогда не говорю, это было и осталось утопией с 91 года, когда Запад поставил РФ "смотрящей" за СНГ. Позволив ей забрать себе все финансы, ресурсы и военку. Молодцы, ничего не скажешь.
Востаннє редагувалось Starikan в Сер 01 бер, 2023 19:06, всього редагувалось 2 разів.
vitaliian написав:моделируем ситуацию, западная помощь льется миллиардами, а линия фронта не меняется.
Starikan написав:Т.е. с Херсоном и Запорожьем нам тоже придется распрощаться?
если линия фронта не поменяется, Запорожье и Херсон останутся нашими. а рф будет считать их оккупированными, как мы считаем оккупированными Крым и Донбасс. Или какие еще варианты, если ни одна из сторон не может продвинуться вперед.