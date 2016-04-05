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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 36593660366136623663>
Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 18:15

  beee написав:
vitaliian написав:
  Schmit написав:Тобто "Мінськ-3"?
А як же: "...ми боремось, а не підписуємо зрадницькі договори, мінські умовини і тощо..."?
моделируем ситуацию, западная помощь льется миллиардами, а линия фронта не меняется. Рано или поздно возникнет два вопроса, какого фига и нельзя ли как то добиться того же самого, но без миллиардной помощи. Оказывается можно. Минск - 3. (Я не рекламирую этот вариант мне он не нравится). имхо на текущий момент это наиболее вероятный сценарий. Очевидно, что наступать орки уже не могут, но на длительную оборону (5-10 лет) вероятно, их сил хватит. В безвыходной ситуации возникает состояние "ни мира ни войны". Разрушительное для экономики. Соответственно Запад понимая падающую эффективность помощи, начинает искать способ ее сократить., под какие то гарантии. Может быть Китая, Турции и США.

Мой прогноз примерно такой.
Так и будет.
Это стало понятно после "ленд лиза"

Це ще трампісти не більшості.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 18:33

Думаю будет такой вариант войны.
Вся Запорожская и Херсонская обл. будет освобождена ЗСУ.
Луганская и Донецкая там будут жестокие бои и дальнейшие разрушения.
На каком то этапе все устанут и начнут вести переговоры при участии Запада и Америки.
Эти две обл. будут типа Приднестровьем -2 в более расширенном плане. По обоюдной договорённости лет 10 будут находиться военные базы раши, автономия будет. Но население и местные депутаты будут рашисткими и культура вся рашитская. Получается вроде Украина, но всё настроения и принципы жизни по законам раши и под защитой войск раши.
А за десять лет пока базы раши будут там находиться, то перед их выходом придумают какие то законы, куда отойдёт данная территория. И здесь уже у кого было мозгов больше и кто мог за эти годы экономически показать как живёт Украина и как живёт раша.
Это план при жизни пуйла я думаю будет таким. Если он завтра здохнет, то тогда ????
Про Крым Запад и Америка пока скажет нам вести диплом. переговоры. И там свои я покажет и Турция, что она тоже имеет на Крым свои права.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 18:49

сегодня просто шабаш "экспертов-международников" на ветке :mrgreen:
Прохожий
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 18:57

  Прохожий написав:сегодня просто шабаш "экспертов-международников" на ветке :mrgreen:

Даже тебя пригласили.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 19:01

  vitaliian написав:
  Starikan написав:Возможен и такой вариант, но это еще один (после Афгана и Сирии) тяжелейший удар по авторитету США. Под каким соусом его подать, непонятно.
скажут титаническими усилиями США, Китай и Турция остановили войну, которая могла продлиться десятилетия и унести миллионы жизней. То что это поражение можно не говорить.

Т.е. с Херсоном и Запорожьем нам тоже придется распрощаться? Это же "по конституции российская территория" :shock: Китай скажет, что это необходимо для сохранения суверенитета РФ. А дальше пойдет речь об "исторически российских территориях" Николаева и Одессы.

Надеюсь, что эти моменты сейчас США понимают и взвешивают.
Судя по публикациям VoA, на Байдена давят даже некоторые респы.
https://ukrainian.voanews.com/a/senator ... 83102.html

А как со вступлением в ЕС ? Это же "противоречит безопасности РФ", о чем мы узнали в 2013 году, когда пуйло запретил подписывать ассоциацию.

О НАТО я вообще никогда не говорю, это было и осталось утопией с 91 года, когда Запад поставил РФ "смотрящей" за СНГ. Позволив ей забрать себе все финансы, ресурсы и военку. Молодцы, ничего не скажешь.
Востаннє редагувалось Starikan в Сер 01 бер, 2023 19:06, всього редагувалось 2 разів.
Starikan
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 19:02

  Прохожий написав:сегодня просто шабаш "экспертов-международников" на ветке :mrgreen:

А вы считаете, что "форум - не место для дискуссий" ? :mrgreen:
Starikan
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 19:05

  vitaliian написав:моделируем ситуацию, западная помощь льется миллиардами, а линия фронта не меняется.
  Starikan написав:Т.е. с Херсоном и Запорожьем нам тоже придется распрощаться?
если линия фронта не поменяется, Запорожье и Херсон останутся нашими. а рф будет считать их оккупированными, как мы считаем оккупированными Крым и Донбасс. Или какие еще варианты, если ни одна из сторон не может продвинуться вперед.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 19:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Starikan написав:Т.е. с Херсоном и Запорожьем нам тоже придется распрощаться? Это же "по конституции российская территория"

Киньте будь-ласка посилання на цю свою конституцію.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 19:29

Starikan
Та забудьте
Не будет никакого перемирия, отдачи территорий, согласно какой-то там "конституции"

Это "перемирие" нужно только РФ, чтобы накопить юнитов и боеприпасы и снова пойти в наступление.

Это понимают в США, поэтому этого не будет
В этом раз РФ закрасят на сотню лет вперёд

Ну а vitaliian. А что vitaliian ?
Он, как любой россиянин, верит российской пропаганде, что его начнут ущемлять, в случае поражения РФ. Хотя, он никакому на хрен не всрался, как россиянин

Любого человека критикуют за его дела, а не за его национальность
Классическое
Так бить будут не по паспорту, а по морде
Востаннє редагувалось pesikot в Сер 01 бер, 2023 19:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 19:32

  pesikot написав:Он, как любой россиянин, верит российской пропаганде, что его начнут ущемлять, в случае поражения РФ.
хочешь я тебя унижу? вижу что хочешь, не знаю почему я так тебя возбуждаю. ущемить тоже могу.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 01 бер, 2023 19:33, всього редагувалось 1 раз.
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