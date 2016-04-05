RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 3660366136623663>
Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 19:32

  vitaliian написав:
  pesikot написав:Он, как любой россиянин, верит российской пропаганде, что его начнут ущемлять, в случае поражения РФ.
хочешь я тебя унижу? вижу что хочешь. ущемить тоже могу.

Давай :)
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7748
З нами з: 31.08.09
Подякував: 519 раз.
Подякували: 1234 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 19:33

  pesikot написав:
  vitaliian написав:
  pesikot написав:Он, как любой россиянин, верит российской пропаганде, что его начнут ущемлять, в случае поражения РФ.
хочешь я тебя унижу? вижу что хочешь. ущемить тоже могу.

Давай :)

не дам :D :D :D
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16996
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2114 раз.
Подякували: 3003 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 19:36

  vitaliian написав:
  pesikot написав:
  vitaliian написав:хочешь я тебя унижу? вижу что хочешь. ущемить тоже могу.

Давай :)

не дам :D :D :D

так зачем угрожать унизить, если не в состоянии это сделать ?
Такого позорного слива я ещё не видел
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7748
З нами з: 31.08.09
Подякував: 519 раз.
Подякували: 1234 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 19:38

  pesikot написав:так зачем угрожать, если не в состоянии это сделать ?
заинька я ж не предлагал, просто спросил хочешь или нет. :D :D :D
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16996
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2114 раз.
Подякували: 3003 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 19:41

  vitaliian написав:
  pesikot написав:так зачем угрожать, если не в состоянии это сделать ?
заинька я ж не предлагал, просто спросил хочешь или нет. :D :D :D

Пациент явно не в себе ...
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7748
З нами з: 31.08.09
Подякував: 519 раз.
Подякували: 1234 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 19:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:В этом раз РФ закрасят на сотню лет вперёд

Не вірю (c)
1. Ядерна зброя
2. Китай проти, в них свої плани по отриманню слухняного васала.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 605
З нами з: 29.07.22
Подякував: 50 раз.
Подякували: 52 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 19:51

  Дюрі-бачі написав:
  pesikot написав:В этом раз РФ закрасят на сотню лет вперёд

Не вірю (c)
1. Ядерна зброя
2. Китай проти, в них свої плани по отриманню слухняного васала.

Я не сказал, что уничтожат, я сказал, что закрасят.
Это будет отсталая страна, без технологий, без ничего. Мол, сами гребитесь, как хотите
И это под п.2 подходит идеально

А п.1 вызывает у меня вызывает большие сомнения, что это ядерное оружие на что-то способно
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7748
З нами з: 31.08.09
Подякував: 519 раз.
Подякували: 1234 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 19:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Сербов из ЧВК "Вагнер" по прибытии домой ждет арест – Вучич
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что его соотечественников, ставших "вагнеровцами", по прибытии на родину ждет арест. Как передает слова главы государства Politico, так "дружественные страны" (имеется в виду Россия – прим.) поступать не должны.

У РФ просто удивительная способность отторгать от себя союзников
Когда президента Сербии спросили о действиях "Вагнера" он был раздражен. Вучич заявил, что ему не нужна деятельность этой ЧВК на территории Сербии. Издание отмечает, что отношение Вучича к наемникам этой частной компании является негативным из-за их действий 16 февраля этого года.

Тогда сербские националисты и пророссийские активисты в Белграде требовали прекратить процесс нормализации отношений с Косово. Протестующие даже угрожали убить Вучича за его политику. Организатор того митинга был задержан – им оказался ультраправый лидер Дамьян Кнежевич. Он публично поддерживал вербовку ЧВК "Вагнер" сербских желающих.
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7748
З нами з: 31.08.09
Подякував: 519 раз.
Подякували: 1234 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 20:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:А п.1 вызывает у меня вызывает большие сомнения, что это ядерное оружие на что-то способн

ИМХО якщо б в москалів не було ядерної зброї то США вже б давно показало як брати Москву за 3 дні і війна б давно закінчилась.
Звісно можу помилятись, але я вважаю, що після війни піде торгівля "зняття санкцій за демократичні реформи" і москалі знову пройдуть цикл 90-і, 2000-і...
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 605
З нами з: 29.07.22
Подякував: 50 раз.
Подякували: 52 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 20:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Это "перемирие" нужно только РФ, чтобы накопить юнитов и боеприпасы и снова пойти в наступление.

а в нас і партнерів повні шаровари юнітів
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 30830
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1451 раз.
Подякували: 2622 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 3660366136623663>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: vitaliian і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 113381
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 482870
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 4920
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.