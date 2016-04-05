Президент Сербии Александр Вучич заявил, что его соотечественников, ставших "вагнеровцами", по прибытии на родину ждет арест. Как передает слова главы государства Politico, так "дружественные страны" (имеется в виду Россия – прим.) поступать не должны.
У РФ просто удивительная способность отторгать от себя союзников
Когда президента Сербии спросили о действиях "Вагнера" он был раздражен. Вучич заявил, что ему не нужна деятельность этой ЧВК на территории Сербии. Издание отмечает, что отношение Вучича к наемникам этой частной компании является негативным из-за их действий 16 февраля этого года.
Тогда сербские националисты и пророссийские активисты в Белграде требовали прекратить процесс нормализации отношений с Косово. Протестующие даже угрожали убить Вучича за его политику. Организатор того митинга был задержан – им оказался ультраправый лидер Дамьян Кнежевич. Он публично поддерживал вербовку ЧВК "Вагнер" сербских желающих.
pesikot написав:А п.1 вызывает у меня вызывает большие сомнения, что это ядерное оружие на что-то способн
ИМХО якщо б в москалів не було ядерної зброї то США вже б давно показало як брати Москву за 3 дні і війна б давно закінчилась. Звісно можу помилятись, але я вважаю, що після війни піде торгівля "зняття санкцій за демократичні реформи" і москалі знову пройдуть цикл 90-і, 2000-і...