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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3660366136623663>
Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 19:32

  vitaliian написав:
  pesikot написав:Он, как любой россиянин, верит российской пропаганде, что его начнут ущемлять, в случае поражения РФ.
хочешь я тебя унижу? вижу что хочешь. ущемить тоже могу.

Давай :)
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 19:33

  pesikot написав:
  vitaliian написав:
  pesikot написав:Он, как любой россиянин, верит российской пропаганде, что его начнут ущемлять, в случае поражения РФ.
хочешь я тебя унижу? вижу что хочешь. ущемить тоже могу.

Давай :)

не дам :D :D :D
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 19:36

  vitaliian написав:
  pesikot написав:
  vitaliian написав:хочешь я тебя унижу? вижу что хочешь. ущемить тоже могу.

Давай :)

не дам :D :D :D

так зачем угрожать унизить, если не в состоянии это сделать ?
Такого позорного слива я ещё не видел
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 19:38

  pesikot написав:так зачем угрожать, если не в состоянии это сделать ?
заинька я ж не предлагал, просто спросил хочешь или нет. :D :D :D
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 19:41

  vitaliian написав:
  pesikot написав:так зачем угрожать, если не в состоянии это сделать ?
заинька я ж не предлагал, просто спросил хочешь или нет. :D :D :D

Пациент явно не в себе ...
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 19:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:В этом раз РФ закрасят на сотню лет вперёд

Не вірю (c)
1. Ядерна зброя
2. Китай проти, в них свої плани по отриманню слухняного васала.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 19:51

  Дюрі-бачі написав:
  pesikot написав:В этом раз РФ закрасят на сотню лет вперёд

Не вірю (c)
1. Ядерна зброя
2. Китай проти, в них свої плани по отриманню слухняного васала.

Я не сказал, что уничтожат, я сказал, что закрасят.
Это будет отсталая страна, без технологий, без ничего. Мол, сами гребитесь, как хотите
И это под п.2 подходит идеально

А п.1 вызывает у меня вызывает большие сомнения, что это ядерное оружие на что-то способно
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 19:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Сербов из ЧВК "Вагнер" по прибытии домой ждет арест – Вучич
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что его соотечественников, ставших "вагнеровцами", по прибытии на родину ждет арест. Как передает слова главы государства Politico, так "дружественные страны" (имеется в виду Россия – прим.) поступать не должны.

У РФ просто удивительная способность отторгать от себя союзников
Когда президента Сербии спросили о действиях "Вагнера" он был раздражен. Вучич заявил, что ему не нужна деятельность этой ЧВК на территории Сербии. Издание отмечает, что отношение Вучича к наемникам этой частной компании является негативным из-за их действий 16 февраля этого года.

Тогда сербские националисты и пророссийские активисты в Белграде требовали прекратить процесс нормализации отношений с Косово. Протестующие даже угрожали убить Вучича за его политику. Организатор того митинга был задержан – им оказался ультраправый лидер Дамьян Кнежевич. Он публично поддерживал вербовку ЧВК "Вагнер" сербских желающих.
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 20:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:А п.1 вызывает у меня вызывает большие сомнения, что это ядерное оружие на что-то способн

ИМХО якщо б в москалів не було ядерної зброї то США вже б давно показало як брати Москву за 3 дні і війна б давно закінчилась.
Звісно можу помилятись, але я вважаю, що після війни піде торгівля "зняття санкцій за демократичні реформи" і москалі знову пройдуть цикл 90-і, 2000-і...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 20:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Это "перемирие" нужно только РФ, чтобы накопить юнитов и боеприпасы и снова пойти в наступление.

а в нас і партнерів повні шаровари юнітів
flyman
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