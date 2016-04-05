RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 3660366136623663
Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 20:12

  Дюрі-бачі написав:
  pesikot написав:А п.1 вызывает у меня вызывает большие сомнения, что это ядерное оружие на что-то способн

ИМХО якщо б в москалів не було ядерної зброї то США вже б давно показало як брати Москву за 3 дні і війна б давно закінчилась.

Це не відбудеться з інших причин
І наявність чи не наявність ядерки не є в списку тих причин
  Дюрі-бачі написав:Звісно можу помилятись, але я вважаю, що після війни піде торгівля "зняття санкцій за демократичні реформи" і москалі знову пройдуть цикл 90-і, 2000-і...

Я вже писав, не буде цього
Не буде реформ, не буде цикл
США вже цим "наїлись"
Закрасять, а далі РФ живе сама по собі, як КНДР
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7748
З нами з: 31.08.09
Подякував: 519 раз.
Подякували: 1234 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 20:13

  Дюрі-бачі написав:
  pesikot написав:А п.1 вызывает у меня вызывает большие сомнения, что это ядерное оружие на что-то способн

ИМХО якщо б в москалів не було ядерної зброї то США вже б давно показало як брати Москву за 3 дні і війна б давно закінчилась.
Звісно можу помилятись, але я вважаю, що після війни піде торгівля "зняття санкцій за демократичні реформи" і москалі знову пройдуть цикл 90-і, 2000-і...

для демократических реформ нефть должна не 60 стоить а 10-20, если 2/3 экономики - госсектор, там некого реформировать, одни олигархи и рабы. Я вангую внутренние распри, по этническому признаку, если преемник пуйла не всех устроит. В Татарстане уже татарский обязательный в школах, даже для этнических русских. В чечне улицы с героями эпохи коммунизма переименовывают на местных героев. Медленно все готовятся на выход.

имхо одна из возможных причин войны, Китай попросил пуйло отдать ему все узкоглазое население вместе с территориями. Чтобы у рф после этого хоть что то осталось, срочно нужно захватить кого то из славян. У Китая провал по демографии, может так решили немного подправить.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 01 бер, 2023 20:24, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16996
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2114 раз.
Подякували: 3003 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 20:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:Медленно все готовятся на выход.
Хто ці "всі". Кілька національних республік звісно спробують відділитися. І то навряд чи комусь, крім Кавказу, вдасться. Той же Татарстан на 100% оточений москалями. 80-90% території залишиться.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 608
З нами з: 29.07.22
Подякував: 50 раз.
Подякували: 52 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 20:32

  Дюрі-бачі написав:
  vitaliian написав:Медленно все готовятся на выход.
Хто ці "всі". Кілька національних республік звісно спробують відділитися. І то навряд чи комусь, крім Кавказу, вдасться. Той же Татарстан на 100% оточений москалями. 80-90% території залишиться.

Китаю потрібні території
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11215
З нами з: 18.06.08
Подякував: 47 раз.
Подякували: 770 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 20:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

не знаходите паралелі?

flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 30832
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1451 раз.
Подякували: 2622 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 01 бер, 2023 21:01

flyman ,

з україночками тут зась, своїм не вистачає

Тобто думаєш китаянки на 100дол/ місяць погодяться? Думаю ні, спробуй бомжів, їх можна вразити такими купюрами. Ну і купати їх з пластикових пляшок нагрітих на сонці - їм це, як і тобі, також звично. «Если нет разницы, зачем платить больше» :lol:
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8649
З нами з: 15.02.09
Подякував: 555 раз.
Подякували: 1922 раз.
 
Профіль
1
2
  #<1 ... 3660366136623663
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 113383
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 482872
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 4920
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (2344)
01.03.2023 21:52
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.