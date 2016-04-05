Це не відбудеться з інших причин
І наявність чи не наявність ядерки не є в списку тих причин
Я вже писав, не буде цього
Не буде реформ, не буде цикл
США вже цим "наїлись"
Закрасять, а далі РФ живе сама по собі, як КНДР
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Додано: Сер 01 бер, 2023 20:12
Це не відбудеться з інших причин
І наявність чи не наявність ядерки не є в списку тих причин
Я вже писав, не буде цього
Не буде реформ, не буде цикл
США вже цим "наїлись"
Закрасять, а далі РФ живе сама по собі, як КНДР
Додано: Сер 01 бер, 2023 20:13
для демократических реформ нефть должна не 60 стоить а 10-20, если 2/3 экономики - госсектор, там некого реформировать, одни олигархи и рабы. Я вангую внутренние распри, по этническому признаку, если преемник пуйла не всех устроит. В Татарстане уже татарский обязательный в школах, даже для этнических русских. В чечне улицы с героями эпохи коммунизма переименовывают на местных героев. Медленно все готовятся на выход.
имхо одна из возможных причин войны, Китай попросил пуйло отдать ему все узкоглазое население вместе с территориями. Чтобы у рф после этого хоть что то осталось, срочно нужно захватить кого то из славян. У Китая провал по демографии, может так решили немного подправить.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 01 бер, 2023 20:24, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 01 бер, 2023 20:23
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Сер 01 бер, 2023 20:32
Додано: Сер 01 бер, 2023 20:39
Re: Напад росії і білорусі на Україну
не знаходите паралелі?
Додано: Сер 01 бер, 2023 21:01
flyman ,
Тобто думаєш китаянки на 100дол/ місяць погодяться? Думаю ні, спробуй бомжів, їх можна вразити такими купюрами. Ну і купати їх з пластикових пляшок нагрітих на сонці - їм це, як і тобі, також звично. «Если нет разницы, зачем платить больше»
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