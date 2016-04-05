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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 01 бер, 2023 20:12
Дюрі-бачі написав: pesikot написав:
А п.1 вызывает у меня вызывает большие сомнения, что это ядерное оружие на что-то способн
ИМХО якщо б в москалів не було ядерної зброї то США вже б давно показало як брати Москву за 3 дні і війна б давно закінчилась
.
Це не відбудеться з інших причин
І наявність чи не наявність ядерки не є в списку тих причин
Дюрі-бачі написав:
Звісно можу помилятись, але я вважаю, що після війни піде торгівля "зняття санкцій за демократичні реформи" і москалі знову пройдуть цикл 90-і, 2000-і
...
Я вже писав, не буде цього
Не буде реформ, не буде цикл
США вже цим "наїлись"
Закрасять, а далі РФ живе сама по собі, як КНДР
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Додано: Сер 01 бер, 2023 20:13
Дюрі-бачі написав: pesikot написав:
А п.1 вызывает у меня вызывает большие сомнения, что это ядерное оружие на что-то способн
ИМХО якщо б в москалів не було ядерної зброї то США вже б давно показало як брати Москву за 3 дні і війна б давно закінчилась.
Звісно можу помилятись, але я вважаю, що після війни піде торгівля "зняття санкцій за демократичні реформи" і москалі знову пройдуть цикл 90-і, 2000-і...
для демократических реформ нефть должна не 60 стоить а 10-20, если 2/3 экономики - госсектор, там некого реформировать, одни олигархи и рабы. Я вангую внутренние распри, по этническому признаку, если преемник пуйла не всех устроит. В Татарстане уже татарский обязательный в школах, даже для этнических русских. В чечне улицы с героями эпохи коммунизма переименовывают на местных героев. Медленно все готовятся на выход.
имхо одна из возможных причин войны, Китай попросил пуйло отдать ему все узкоглазое население вместе с территориями. Чтобы у рф после этого хоть что то осталось, срочно нужно захватить кого то из славян. У Китая провал по демографии, может так решили немного подправить.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Сер 01 бер, 2023 20:24, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 01 бер, 2023 20:23
vitaliian написав:
Медленно все готовятся на выход.
Хто ці "всі". Кілька національних республік звісно спробують відділитися. І то навряд чи комусь, крім Кавказу, вдасться. Той же Татарстан на 100% оточений москалями. 80-90% території залишиться.
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Додано: Сер 01 бер, 2023 20:32
Дюрі-бачі написав: vitaliian написав:
Медленно все готовятся на выход.
Хто ці "всі". Кілька національних республік звісно спробують відділитися. І то навряд чи комусь, крім Кавказу, вдасться. Той же Татарстан на 100% оточений москалями. 80-90% території залишиться.
Китаю потрібні території
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Додано: Сер 01 бер, 2023 20:39
не знаходите паралелі?
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Додано: Сер 01 бер, 2023 21:01
flyman
,
з україночками тут зась, своїм не вистачає
Тобто думаєш китаянки на 100дол/ місяць погодяться? Думаю ні, спробуй бомжів, їх можна вразити такими купюрами. Ну і купати їх з пластикових пляшок нагрітих на сонці - їм це, як і тобі, також звично. «Если нет разницы, зачем платить больше»
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Додано: Сер 01 бер, 2023 22:58
pesikot написав:
Я вже писав, не буде цього
Не буде реформ, не буде цикл
США вже цим "наїлись"
Закрасять, а далі РФ живе сама по собі, як КНДР
По суті, КНДР як країна нікому не потрібна.
Можу навіть припустити, що нинішній Китай і сам не радий такому буйному дебілу-підопічному, але відступити, звісно, не може ("наш сукин сын").
А РФ - великий гравець на світовому сировинному ринку (це я цитую якогось американця), і нехтувати нею неможливо.
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Додано: Сер 01 бер, 2023 23:06
Дюрі-бачі написав: vitaliian написав:
Медленно все готовятся на выход.
Хто ці "всі". Кілька національних республік звісно спробують відділитися. І то навряд чи комусь, крім Кавказу, вдасться. Той же Татарстан на 100% оточений москалями. 80-90% території залишиться.
чечня меньше ногтя, а чеченцев все русские боятся. Может быть не в размере дело, а в готовности резать русских? Это конечно домыслы, я давно не был на рф, но хорошо помню как в 2008 на отдыхе в Крыму спросил русских, зачем вы сюда ездите, у вас своё сочи есть, на что мне ответили, что в сочи лица кавказской национальности портят людям отдых, лицо и тело. Неправильно на чужую девушку посмотрел или кого то зацепил/толкнул и уже драка.
Другой мой знакомый служил в чечне, рассказывал какое там средневековье. Реально нет ни конституции, ни законов, всё решается на местном уровне. Головы, уши, языки не только баранам режут.
Русские на россии уже в 2008 боялись лиц кавказской национальности. 105 млн русских боятся 1,6 млн чеченцев.
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Додано: Сер 01 бер, 2023 23:29
Zebra написав:
поражение рашки уже очевидные вещи, хотели бы победить, зимой бы создали ударную наземную, авиационную и ракетную группировку для удара по наиболее важным объектам в Киеве, начиная с Конча-заспы, межигорья, печерских холмов и т.д. - в первую очередь всегда бомбится столица, элиты, важные правительственные объекты. То что делает рашка, это чистой воды слив, осталось максимум полгода и война закончится выводом войск.
А=Арестович?
То чего не случилось за год, вдруг случится за полгода. Не верю ©
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Додано: Сер 01 бер, 2023 23:35
Zebra написав:
Уже летом прогнозируют пустой резервный фонд у Рашки. Солдаты, наемники, гауляйтеры и все остальные держится на финансировании. Без финансирования все рассыпется.
Не знаю, залізо мабуть так, а зарплатню оркам можна й не платити. Навіть тупо було б платити...
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