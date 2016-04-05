Россия проиграла под Угледаром крупнейшее танковое сражение в войне, потеряв более 130 единиц бронетехники, сообщает The New York Times.
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Додано: Чет 02 бер, 2023 04:32
Додано: Чет 02 бер, 2023 09:04
танковое сражение в классическом понимании означает битву двух танковых армий
(ничего про наши танки не пишут), из того что в печати: под Угледаром артиллерия разбила несколько танковых колонн в течении месяца(двух), условно 4(5) раза по 20-30 танков и бмп
NYT заявляє, що російські сили втратили щонайменше 130 танків і бронетранспортерів під час тритижневого наступу, що змусило їх останній тиждень вдаватися до фронтальних атак піхоти. Водночас українські війська заманили окупантів в зони ураження перед тим, як знерухомити російські колони та направити їх на міновані узбіччя, перед тим як знищити їх артилерією, включаючи HIMARS.
Російські підрозділи, розгорнуті в районі Вугледара, насамперед 155-а морська піхотна бригада, в основному укомплектовані погано навченими мобілізованими, які зазнали значних втрат у цьому районі в жовтні 2022 року та знову в лютому 2023 року.
"Раніше ISW повідомляв про російські втрати поблизу Вугледара та оцінював, що вони символізують нездатність російської армії вчитися на своїх невдачах. Розслідування NYT підтверджує оцінку ISW про те, що продовження відновлення та посилення російських військових невдач перешкоджатиме здатності російських військ проводити ефективні наступальні операції", - зазначили аналітики.
Додано: Чет 02 бер, 2023 09:21
Раньше США и правящие элиты стран азии, африки и латинской америки объединяла борьба с угрозой "коммунистической заразы". Идеологически они были в одном лагере. Крах ссср и "коммунистической идеи" развалили этот лагерь.
Попытка нести в мир идею либеральной демократии (свободные выборы, свобода слова и т.д.) не нашла отклика у правящих элит в большинстве стран - это их страшный сон.
Война обострила актуальность другой идеи: идеи нерушимости границ и невмешательства во внутреннии дела. Сейчас США пытаются оседлать эту идеи, стать световым лидером идеи территориальной целостности для всех стран и ее гарантом ("мировым полицейским"). Это очень привлекательная идея в глазах подавляющего большинства стран и народов.
Додано: Чет 02 бер, 2023 09:48
що до поста Зебри. Якраз вчора десь читав що рф вже сформувала бойове угруповування в 1,5 рази більше ніж те що було в лютому 2022. інфа від Ukrainian Institute for the future (незнаю що це)
Додано: Чет 02 бер, 2023 09:58
Re: Напад росії і білорусі на Україну
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